"Reza Zarrab Esad'a da finansör olmuş olabilir"

İran ambargosunu delmek suçundan ABD’de tutuklanan Reza Zarrab'ın soruşturmasını yürüten savcı Preet Bharara, petrol paralarının İran Devrim Muhafızları üzerinden Suriye yönetimine aktarıldığı iddiasını gündeme taşıdı.

Zarrab'ın kefaletle serbest bırakılması durumunda kaçabileceği gerekçesiyle tutuklu kalmasını isteyen savcı Bharara’nın, soruşturmayı çok yönlü ve uluslararası incelediği ortaya çıktı. Bharara’nın hazırladığı dosyada yer alan bir bilgiye göre, İran’ın en etkin gücü olarak da bilinen Devrim Muhafızları Ordusu’na dikkat çekildi. İran Devrim Muhafızları’nın İran’da ticari faaliyetlerde etkin olduğu ve sağladığı finansman ile Ortadoğu’da terörizme destek için kullanıldığı anımsatıldı. Dosyada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2013 tarihli raporuna atfen “Devrim Muhafızları Suriye’de Beşar Esad’a yardım için subaylarını bu ülkeye göndererek küresel istikrarı tehdit etmeyi sürdürüyor” denilerek Sarraf’ın Bank Mellat ve Bank Karafarin gibi İran finans kurumlarıyla bağlantılarına dikkat çekilerek Devrim Muhafızları’na daha fazla silahlanmalarını sağlayacak milyonlarca dolar kazandırmada yardımcı olduğu ileri sürüldü.

Yurt dışına çıkışlarını gizlemiş

Öte yandan soruşturma dosyasında dikkat çeken bir başka nokta ise “ön duruşma” sorgusu çerçevesinde Sarraf’ın yetkililere verdiği ifadede uluslararası ziyaretler, finansal varlıkları konusunda tam beyanda bulunmadığı belirtildi. Türk, İran, Makedonya pasaportlu olmasına karşın sadece Türk pasaportu bilgisini paylaştığı kaydedilen Sarraf’ın son 10 yılda tatil için gittiği yerler olarak “Londra, Avrupa, Çin, Singapur ve Tayland” bilgisini vermesine karşı Rusya (2007-2010 yılları arasında), Azerbaycan (2009), Suudi Arabistan (2013 ve 2015), Mısır (2014), Lübnan’a (2015) gidişlerinin saklandığı belirtiliyor. Bunun yanında savcılık iddianamesinde Sarraf’ın Makedonya ve İran pasaportu ile çıkış yaptığı yerlerin ise tam olarak bilinmediğine işaret ediliyor. Sarraf’ın kefaletle serbest bırakılmasına karşı itirazlar arasında kaçma olasılığının güçlü olduğuna vurgu yapılarak Makedonya pasaportuna işaret edildi. Makedonya ile ABD arasında suçlu iadesi anlaşmasının bulunmadığı, haliyle İran’la da aynı durumun olduğu kaydedildi.

"Anlaşma sağlanabilir"

Sarraf’ın avukatlığını üstlenen ünlü ABD’li avukat Benjamin Brafman’ın Çinli emlak zengini Ng Lap Seng’in kefaletle serbest bırakılmasını mahkemeye örnek olacarak sunacağı belirtildi. Seng, bir Birlesmis Milletler (BM) yetkilisine Macau’daki bir BM projesini almak icin 500 bin dolar rüşvet vermek ile suçlanmıştı. Brafman geçtiğimiz hafta Lap Seng’in avukatlığını bırakarak sadece Sarraf dosyasına odaklanacağı belirtiliyor.