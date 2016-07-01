Zarrab'ın yeni avukatı Savcı Bharara'nın yakın arkadaşı mı?

'Karapara aklama' ve 'dolandırıcılık' gibi suçlamalarla ABD’de tutuklanan İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab'ın, kendisini tutuklatan Savcı Preet Bharara’nın en yakın arkadaşlarından Viet Dinh’i avukat olarak tuttuğu belirtildi.

Hürriyet'in, Amerikan New York Times gazetesi muhabiri Benjamin Weiser’e dayandırdığı habere göre Viet Dinh, New York Güney Bölgesi Başsavcısı Bharara için “Kolejden beri en iyi arkadaşım” ifadesini kullandı.

Bharara ve Dinh, Harvard mezunu. Vietnam doğumlu Dinh’in şirketi Bancroft, temyiz kararları uzmanı. Dinh, Başkan Bush döneminde 2001-2003 yıllarında adalet bakan yardımcılığı yapmıştı. Reza Zarrab, 6 Eylül’de yeniden yargıç karşısına çıkacak.