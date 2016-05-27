Zarrab'ın avukatı ek dilekçe izni istedi, Bharara'nın iddiaları için 'kusurlu argümanlar' dedi

ABD'de Miami Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra, 'kara para aklama', 'dolandırıcılık' ve 'İran'a uygulanan yaptırımları delme' suçlamaları ile çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Reza Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman, kefalet isteğini geri çeviren Başsavcı Preet Bharara'nın açıklamalarına karşı yeni bir girişimde bulundu.

Brafman bugün, Zarrab’ın davasına bakan hakim Richard Berman’a bir dilekçe yazarak, Bharara’nın kefalet talebine karşı çıkması nedeniyle kendilerinin cevap hakkı için ek bir dilekçeyi 31 Mayıs günü yerel saatle 12.00’a kadar mahkemeye iletmek için izin istedi.



DHA'nın haberine göre; avukat Brafman dilekçesinde, “Savcılığın doğru olmayan ve temelde kusurlu argümanlar” ile kefalet taleplerine karşı çıktığını savunarak, kendilerine cevap hakkı verilmesini talep etti. Dilekçede “Mahkemeye konu ile ilgili kritik öneme sahip bazı ek bilgiler de göndereceğiz” ifadelerine yer verildi.



ABD’de hafta sonu ve Pazartesi gününün tatil olması nedeniyle, Salı gününe kadar zaman verilmesini isteyen avukat 2 Haziran’da görülecek kefalet duruşmasının ertelenmesini istemediklerini de dilekçede belirtti.