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ABD'deki Zarrab soruşturması 17-25 Aralık bakanlarına uzandı

Mahkeme, Reza Zarrab'ın 50 milyon dolar kefaletle salıverilme talebini reddetti

25 Mayıs 2016 23:37

ABD'de tutuklanan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi İran asıllı iş adamı Reza Zarrab soruşturmasını yürüten New York Başsavcısı Preet Bharara, Zarrab'ın yolsuzluk, altın kaçakçılığı, rüşvet ve fuhuşa aracılıkla suçlarken, gerekçe dosyasında, Zarrab'ın eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve kardeşi Mehmet Şenol Çağlayan ile eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'a rüşvet verdiğini savundu ve buna ilişkin belgeleri mahkemeye sundu.


Şarkıcı eşi Ebru Gündeş ve kızı ile ABD'ye giriş yapmak isterken, Miami Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra, kara para aklama, dolandırıcılık ve İran'a uygulanan yaptırımları delme suçlamaları ile çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Reza Zarrab'ın, kefaletle salıverilme talebini geri çeviren savcılık geri çevirme gerekçelerini mahkemeye sundu.



Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış'ın isimleri dosyada

 

Zarrab'ın, yolsuzluk, altın kaçakçılığı, rüşvet ve fuhuşsa aracılık etmekle suçlandığı dosyada, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve kardeşi Mehmet Şenol Çağlayan ile eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın adları da yer alıyor.

Savcılık belgelerini de sunduğu gerekçe dosyasında, Zarrab'ın eski bakanlara rüşvet verdiğini savundu ve buna ilişkin belgeleri mahkemeye sundu.


'Zarrab, Türkiye'de hapisten rüşvetle çıktı'

 

New York Times muhabiri Benjamin Weiser, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, savcılık ofisinin Zarrab'ın nüfuz ve para kullanarak Türkiye’de hapisten kaçtığını ve kefalet talebinin bu nedenle reddedilmesi gerektiğini belirttiğini aktardı.

​Zarrab'ın suçlu bulunması durumunda hapis cezası riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Bharara’nın ofisinin, bu nedenle kaçma şüphesi bulunduğunu ifade etti.

50 milyon dolarlık kefalet talebine kesinlikle karşı olduklarını belirten savcılık, Sarraf’ın aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu üst düzey Türk yetkililerle yakın ilişki içinde olduğuna dikkat çekti.

 

 

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