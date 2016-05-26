ABD'deki Zarrab soruşturması 17 Aralık'a da uzandı, Halkbank hisseleri düşüşe geçti

Halkbank hisseleri, ABD'de yürütülen Reza Zarrab soruşturmasında Halkbank'ın eski genel müdürü Süleyman Aslan'ın da adının geçtiği iddiasının ardından yüzde 3'ün üzerinde düşüş yaşadı.

Mart ayında Miami'de gözaltına alınmasından bu yana tutuklu olan Türk-İranlı altın ticaretçisi Reza Zarrab, İran'ın veya diğer kurumların ABD yaptırımlarını gözardı etmesine yardımcı olarak yüz milyonlarca dolarlık mali işlem gerçekleştirmekle suçlanıyor.

ABD'li savcılar yüksek miktardaki varlığından dolayı kaçma riski olduğu için ABD yaptırımlarını deldiğinden dolayı tutuklu bulunan Türk-İranlı altın ticaretçisi Reza Zarrab'ın kefalet isteğini reddetti.

Bugün Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir haberde ise, ABD'de yürütülen Zarrab soruşturmasında eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış ile Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın da olduğu ve Zarrab'ın bu kişilerle yaptığı telefon görüşmelerine atıf yapıldığı iddia edildi. Haberde yer alan iddialara göre savcı, 17 Aralık iddianamesini Zarrab davasında delil olarak sundu.

Bir bankacılık analisti Halkbank hisselerindeki düşüş ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Satışlar Zarrab iddianamesinde Halkbank'ın eski genel müdürünün de adının geçmesiyle ilgili" dedi.

Halkbank hisseleri bu sabah 8.97 liraya kadar gerilemesinin ardından saat 09.59'da yüzde 3 kayıpla 9.01 liradan işlem görüyor. Aynı saatte bankacılık endeksi yüzde 1, BIST-100 endeksi ise yüzde 0.8 ekside.

Zarrab'ın tutuklanmasının ardından Halkbank hisselerinde yüzde 10'u geçen bir düşüş yaşanmış, banka yönetimi "Zarrab'la ilgimiz yok" açıklaması yapmıştı.