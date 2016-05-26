İşte ABD’deki Zarrab dosyasında yer aldığı öne sürülen fotoğraflar

Haberdar.com, ABD’de 'devleti dolandırmak' suçlamasıyla tutuklanan Reza Zarrab’ın Savcı Prett Bharara tarafından hazırlanan dosyada yer aldığı öne sürülen fotoğrafları yayınladı.

17 - 25 Aralık operasyonlarının kilit ismi, Azeri asıllı İranlı iş adamının denizaltı ve uçaktaki fotoğraflarının da yer aldığı haberde söz konusu görüntülerin ne zaman çekildiğine dair bilgi bilgilere yer verilmedi.

Servis edilen fotoğraf arasında 500 Euro’luk banknotlar ve külçe altınların bulunduğu kareler de yer alıyor.

Haberdar.com’da İlhan Tanır imzasıyla yayınlanan fotoğraflar şöyle: