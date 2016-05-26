Zarrab soruşturmasında adı geçen takım Trabzonspor mu?

ABD’li savcı Bharara’nın yürüttüğü Reza Zarrab soruşturmasında, Türkiye’den 2 ve daha fazla futbol takımının adının geçtiği iddiaları spor dünyasında tartışma yarattı.

17-25 Aralık süreci sonrası Beşiktaş’ın yeni stadı Vodafone Arena’dan 1.2 milyon TL nakit para karşılığı loca alan Rıza Sarraf’ın, bir dönem para Trabzonspor’a para yardımı yapması da, “Bharara’nın listesindeki kulüpler Trabzon mu?” sorusunu akla getirdi. Sarrafı’ın sahibi bulunduğu Royal Denizcilik üzerinden Trabzonspor’a 3 milyon Avro’ya yakın yardımda bulunduğu da biliniyor.

Kim aracı oldu?

Sarraf’ın Trabzonspor’a önce kayıt dışı, ardından da makbuz ve teberru yolu ile destek olmasının arkasında ise önemli bir ismin bulunduğu biliniyor.

Trabzonspor’a yakın kaynaklar, “Sarraf bu parayı verdiğini TV’de kabul etti ve kulübün sponsoruyum dedi. Ama Ankara’daki hatırlı bir kişinin ricası olmasa bu para Trabzon’a gelmezdi” dediler.

Ankara’da eski bir Karadenizli bakanın oğlunun araya girmesiyle Sarraf, o günün kuru ile yaklaşık 10 milyon TL’yi, Bordo- Mavili kulübe makbuz karşılığı göndermişti.

Rıza Sarraf’ın ilişkisinin olduğu 3. takımın ise şu sıralar PTT 1. lige düşen Mersin İdman Yurdu olduğu öne sürülüyor. O dönemlerin gözde bakanı ve 17- 25 Aralık Bakanları’ndan Zafer Çağlayan aracalığı ile Rıza Sarraf’ın, hem Mersin İdman Yurdu’na, hem de Mersin’deki Akdeniz Oyunları için çeşitli destekler sağladığı belirtilmişti.

2015 yılında gündeme gelmişti

Cumhuriyet 2015 yılı içinde Rıza Sarraf’ın spora olan ‘yardımları’nı gündeme getirmişti. 2 Temmuz tarihli nüshada, “Rıza Sarrafı’ın futbol mer‘AK’ı” başlıklı yazıda Trabzonspor’a olan desteğini gündeme getiren Cumhuriyet, 20 Temmuz tarihli sayısındaki özel haberinde de Fenerbahçe’nin, Rıza Sarraf’a loca satmadığını ve Aziz Yıldırım yönetiminin bu konuda taviz vermediğini okurlarıyla paylaşmıştı.

Sarraf: Sponsorum

17-25 Aralık süreci sonrası futbola olan ilgisi ile gündeme gelen Rıza Sarraf, katıldığı bir TV programında, bu merakı doğrulamış “Trabzonspor’un resmi sponsoruyum. O yüzden o karede yer alıyorum. Şirketim Trabzonspor’un resmi sponsorudur” demişti.