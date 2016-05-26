İşte, ABD'li savcı Bharara'nın Zarrab dosyasında eski bakan Zafer Çağlayan'a ait olduğu öne sürülen para trafiği!

Şarkıcı eşi Ebru Gündeş ve kızıyla gittiği tatilde ABD'de Miami Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra, 'kara para aklama', 'dolandırıcılık' ve 'İran'a uygulanan yaptırımları delme' suçlamaları ile çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Reza Zarrab ile eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan arasında olduğu öne sürülen para trafiğine ilişkin iddialar, soruşturmayı yürüten New York Başsavcısı Preet Bharara'ın mahkemeye gönderdiği yazıda ayrıntılı olarak anlatıldı. Basına sızdırılan yazıda, Zarrab ile Çağlayan arasında yaşandığı ileri sürülen para trafiğinin 130 milyon lirayı bulduğu savunuldu.

Reza Zarrab'ın ABD'de yargılandığı davanın savcısı Bharara tarafından mahkemeye gönderilen yazıda, Zarrab'ın 17-25 Aralık yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmada isimleri bulunan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski AB Bakanı Egemen Bağış ile eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan arasında yaşandığı savunulan para trafiği anlatıldı.

Savcı Preet Bharara’nın ofisi tarafından mahkemeye gönderildikten sonra basına sızan 55 sayfalık yazıda, Reza Zarrab'ın altın kaçakçılığı, dolandırıcılık, rüşvet ve fuhuş suçlarının da aralarında yer aldığı suçlara yönelik çete kurup liderliğini üstlendiği öne sürüldü.

Bharara, 55 sayfalık raporunda, kefalet talebini reddettiği Zarrab'ın eski üç bakan ve eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'a rüşvet verdiğini iddia etti.

Preet Bharara'nın Reza Zarrab ve Zafer Çağlayan arasında olduğunu iddia ettiği para trafiğinde, İran'ın Türkiye'deki rezervlerinin ülkeden altın ihracatı olarak çıkışının sağlandığı da savunuldu. Rapordaki iddiaya göre rezervlerin çıkışı sırasında Reza Zarrab'ın rakipleri safdışı edildi ve banka komisyonları indirildi. Yaptırımlara karşı Gana’dan sahte evrakla getirilen 1.5 ton altının, önce Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu, ardından Dubai’ye gönderildiği iddia edildi.

Savcı Bharara'nın 55 sayfalık yazısında, Zarrab'ın yaptığı usulsüzlüklerin basında yer almasının önlenmesi için çalışma yapıldığı da belirtildi.

Zafer Çağlayan'la Reza Zarrab'a

ait olduğu öne sürülen para trafiği

Reza Zarrab'dan Zafer Çağlayan'a gönderildiği iddia edilen para 32 milyon 53 bin 600 Euro (464 bin 100 Euroluk saat dahil), 6 milyon 766 bin 750 dolar (729 bin 850 dolarlık saat dahil) ve 3 milyon 465 bin TL, 300 bin İsviçre Frankı.

Bharara'nın yazısında öne sürülen para trafiğine ilişkin dökümler şöyle:

(Çağlayan'ın adının verildiği dökümlerde 'CASH TO CAG' ifadeli yerler de Zafer Çağlayan'ı işaret ediyor).