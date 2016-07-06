Zarrab’ı dünyanın en büyük hukuk şirketlerinden Clifford Chance savunacak

17- 25 Aralık operasyonlarının kilit ismi olan ve ABD’de tutuklu bulunan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab, kendisini savunması için dünyanın en büyük hukuk şirketlerinden biri olan Clifford Chance ile anlaştı. New York’ta görülecek davalarda, kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve İran’a karşı uygulanan ABD ambargosunu delme ile suçlanan Zarrab’ı ünlü İngiliz hukuk şirketi Clifford Chance savunacak.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Nafiz Albayrak’ın haberine göre, Zarrab, savunma ekibine Clifford Chance şirketinin Washington bürosundan George D.Kleinfeld ile New York ofisinden Edward Casey O’Callaghan’ı da kattı.

Kefalet talebinin hakim Richard Berman tarafından reddedilmesinin ardından harekete geçen Zarrab, geçtiğimiz hafta ABD eski Adalet Bakan Yardımcısı ve Zarrab hakkındaki iddianameyi hazırlayan Başsavcı Preet Bharara’nın üniversite arkadaşı Viet D.Dinh’i savunma ekibine dahil etmişti.

Zarrab’ın bugün duyurduğu yeni avukatlarından Edward Casey O’Callaghan, 1999-2008 yılları arasında New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nda savcı olarak görev yaptı. Görevinin son 3 yılında terörle mücadele birimi ile ilgili davalara bakan O’Callaghan, kara para aklama ve bankacılıkta yapılan sahtecilik konularında uzman olarak tanınıyor.

Şirketin Washington DC bürosunda görev yapan George D.Kleinfeld, Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) alanında uzman bir avukat olarak biliniyor. Zarrab, suçlandığı konularda kendini savunacak uzman avukatlarla anlaşmış oldu.

Bankacılık ve finans alanındaki uzmanlığıyla öne çıkan Clifford Chance, yıllık 2 milyar dolara yaklaşan geliriyle dünyanın en büyük 10 hukuk firmasından biri olarak gösteriliyor. 1987 yılında tarihi Coward Chance ve Clifford Turner hukuk bürolarının bir araya gelmesiyle Londra’da kurulan Clifford Chance’in bünyesinde bugün 3300 kadar avukat çalışıyor. 1999 yılında Frankfurt ve New York merkezli iki büyük hukuk firmasıyla daha birleşen Clifford Chance, 26 ülkede faaliyet gösteriyor.

Firmayı meydana getiren Coward Chance ve Clifford Turner hukuk bürolarının geçmişi 1800’lü yıllara dayanıyor.