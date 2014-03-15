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Zarrab, resmi kayıtlarda 'gizli' olan 3 özel plakayı kullanmaya devam ediyor

Rıza Zarrab, resmi kayıtlarda 'gizli' olan 3 özel plakayı kullanmaya devam ediyor. Plakalara polis de ulaşamıyor, trafik cezası kesilirse tahsil edilemiyor

15 Mart 2014 12:00

İran asıllı işadamı Rıza Zarrab dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’in talimatıyla tahsis edildiği öne sürülen 3 özel plakayı kullanmaya devam ediyor. Polisin bile kime ait olduğu bilgisine ulaşamadığı plakalara, trafik cezası kesilse de tahsilat yapılamıyor.

Fevzi Kızılkoyun'un Hürriyet'te yer haberine şöyle: 17 Aralık operasyonunda ‘rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ iddialarıyla tutuklanan ve 28 Şubat’ta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İran asıllı işadamı Rıza Sarraf'ın (Reza Zarrab), İçişleri Bakanlığı’nın verdiği özel plakaları kullanmaya devam ettiği ortaya çıktı. Sarraf, 5 Kasım 2013’te İçişleri Bakanlığı’na özel sivil plaka tahsisi için başvurdu. Basına yansıyan soruşturma evrakında yer alan iddiaya göre dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’e giden Sarraf, ‘koruma polis görevlendirilmesi ve trafikte güvenlik şeridini de kullanmak için özel plaka tahsisi’ isteğinde bulundu.

 

Güler talimat verdi

 

Barış Güler’in isteği aktardığı babası İçişleri Bakanı Güler, Sarraf’a plaka tahsisi ve işlerin hızlandırılması için Koruma Daire Başkanlığı ile Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığı’na talimat verdi. Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca da Sarraf’a 3 adet ‘Özel Tahsisli Plaka’ için onay belgesi hazırlandı. İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı M.D.’nin imzasıyla plakaların tahsisi yapıldı.

 

Ceza kesilemiyor

 

Zarrab, özel plaka verilmesi için, 34 RZ xxx Mercedes marka otomobiliyle 34 HE xxxx, 34 DJ xxxx, 34 YIL xx, 34 EZ xxxx plakalı 5 aracının listesini iletti. Bakanlığın onayının ardından Sarraf’a biri ‘06’ (Ankara) ikisi ‘34’ (İstanbul) olmak üzere “sivil plaka tahsisi” yapıldı. Zarrab’a verilen özel plakalar ile ilgili bilgi ve belgeler gizli tutulduğu gibi, asayiş-trafik denetimlerinde sorgulamaları da yapılamıyor. Plakalar, trafikte emniyet şeridi kullanma ve yol üstünlüğü de sağlıyor. Tahsisin yapıldığı birim dışında polisin bile kime ait olduğu bilgisine ulaşamadığı plakalara, trafik cezası kesilse bile tahsilatı yapılamıyor.

 

Nasıl hâlâ kullanıyor?

 

Zarrab’ın cezaevinden çıktıktan sonra da bu plakaları kullanmaya devam ettiği ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yetkilileri, Zarrab ile ilgili yargılamanın devam ettiği, kesinleşmiş bir cezası olmadığı için plakaların iptalinin söz konusu olmadığını savundular. Cezaevine girmeden önce “can güvenliği” gerekçesiyle koruma tahsis edilen Zarrab’ın cezaevinden çıktıktan sonra yeni bir koruma talebinde bulunmadığı da belirtildi.

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