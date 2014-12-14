T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zaman Temsilcisi: Teşekkürler Ahmet Şık, biz senin özgürlüğüne böyle sahip çıkamamıştık!

Zaman gazetesinden Ahmet Şık'ın tweeti sonrası bir özeleştiri geldi

14 Aralık 2014 15:59

Emniyet'teki cemaat yapılanmasıyla ilgili kitap yazdığı sırada tutuklanan ve 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Cumhuriyet gazetesi yazarı Ahmet Şık'ın, cemaate yekın medya kuruluşlarına yönelik olarak başlatılan operasyona "Cemaat'in bugün yaşadığının adı da faşizmdir" sözleri ile tepki gösterirken Zaman gazetesinden hem teşekkür hem de özeleştiri mesajı geldi. Ahmet Şık'ın kişisel Twitter hesabından attığı tweeti retweet eden Zaman Gazetesi Washington Temsilcisi Ali H. Aslan, "Faşiste faşist dediğin için teşekkürler Ahmet Şık. Ve lütfen hakkını helal et. Biz senin özgürlüğüne böyle sahip çıkamamıştık" diye paylaşımda bulundu.

Aslan, "Muhalif gördüklerine karşı hukuk katliamına ortak olanlar gün gelir yarattıkları silahın kurbanı olurlar" tweeti atan gazeteci Nedim Şener'e de yanıt vererek, "Sevgili Nedim, Ahmet Şık'tan istediğim helallik senin için de geçerli. Gerçi sen hala çok kızgınsın ama, canın sağolsun" mesajı attı.

 

Ekrem Dumanlı da teşekkür etti

 

Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da, gözaltına alınmadan hemen önce Gazeteci Ahmet Şık'a teşekkür etti. Ahmet Şık'ın Twitter'dan paylaştığı "Birkaç yıl önceki faşizm döneminin kudretli sahiplerinden Cemaat'in bugün yaşadığının adı da faşizmdir. Faşizme karşı çıkmak erdemdir." mesajına belirterek "Twit attığını duydum. Selamımı söyleyin, tebrik ettiğimi söyleyin" dedi.

Dumanlı, ayrıca çıktıktan sonra ilk görüşeceği kişilerden birinin Ahmet Şık olacağını belirtti.

İşte Aslan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

ETİKETLER

zamanoperasyonmedyaahmet şıkbaskıntweettwitterözeleştiriteşekkürlerfaşistlik

İlgili Haberler

'Medya operasyonu' dış basında: Türkiye'de gazeteciler gözaltında!

Dünyanın en büyük haber ajanslarından Reuters, Zaman gazetesine yapılan polis baskınını 'acil' başlığıyla duyurdu

'Medya operasyonu' sosyal medyada: Özgür basın susturulamaz!

İstanbul merkezli 13 ilde başlayan operasyon Türkiye gündemine oturdu

Ahmet Şık: Cemaatin bugün yaşadığının adı da faşizmdir

Ahmet Şık, cemaate yekın medya kuruluşlarına yönelik olarak başlatılan operasyona ilişkin 'faşizm' yorumunda bulundu

Gözaltı operasyonunda ilginç belge: Erdoğan'ın 'makul şüphe' paketini onaylaması beklendi!

Gözaltı operasyonuna yönelik olarak önemli bir belge ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24