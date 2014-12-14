Zaman Temsilcisi: Teşekkürler Ahmet Şık, biz senin özgürlüğüne böyle sahip çıkamamıştık!

Emniyet'teki cemaat yapılanmasıyla ilgili kitap yazdığı sırada tutuklanan ve 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Cumhuriyet gazetesi yazarı Ahmet Şık'ın, cemaate yekın medya kuruluşlarına yönelik olarak başlatılan operasyona "Cemaat'in bugün yaşadığının adı da faşizmdir" sözleri ile tepki gösterirken Zaman gazetesinden hem teşekkür hem de özeleştiri mesajı geldi. Ahmet Şık'ın kişisel Twitter hesabından attığı tweeti retweet eden Zaman Gazetesi Washington Temsilcisi Ali H. Aslan, "Faşiste faşist dediğin için teşekkürler Ahmet Şık. Ve lütfen hakkını helal et. Biz senin özgürlüğüne böyle sahip çıkamamıştık" diye paylaşımda bulundu.

Aslan, "Muhalif gördüklerine karşı hukuk katliamına ortak olanlar gün gelir yarattıkları silahın kurbanı olurlar" tweeti atan gazeteci Nedim Şener'e de yanıt vererek, "Sevgili Nedim, Ahmet Şık'tan istediğim helallik senin için de geçerli. Gerçi sen hala çok kızgınsın ama, canın sağolsun" mesajı attı.

Ekrem Dumanlı da teşekkür etti

Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da, gözaltına alınmadan hemen önce Gazeteci Ahmet Şık'a teşekkür etti. Ahmet Şık'ın Twitter'dan paylaştığı "Birkaç yıl önceki faşizm döneminin kudretli sahiplerinden Cemaat'in bugün yaşadığının adı da faşizmdir. Faşizme karşı çıkmak erdemdir." mesajına belirterek "Twit attığını duydum. Selamımı söyleyin, tebrik ettiğimi söyleyin" dedi.

Dumanlı, ayrıca çıktıktan sonra ilk görüşeceği kişilerden birinin Ahmet Şık olacağını belirtti.

İşte Aslan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle: