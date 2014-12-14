Ahmet Şık: Cemaatin bugün yaşadığının adı da faşizmdir

Emniyet'teki cemaat yapılanmasıyla ilgili kitap yazdığı sırada tutuklanan ve 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan gazeteci Ahmet Şık, cemaate yakın medya kuruluşlarına yönelik olarak başlatılan operasyona ilişkin 'faşizm' yorumunda bulundu.

2011 yılında, Oda TV soruşturması kapsamında gözaltına alındığı sırada, Emniyet içindeki Gülen Cemaati örgütlenmesini ele alan “İmamın Ordusu” isimli bir kitap yazmakta olan ve polis aracına bindirilirken söylediği “Dokunan yanar” sözleri çok konuşulan Ahmet Şık, cemaate yakın isimlere yapılan operasyon için de ‘faşizm’ yorumu yaptı. Ahmet Şık twitter mesajında, “Birkaç yıl önceki faşizm döneminin kudretli sahiplerinden Cemaat'in bugün yaşadığının adı da faşizmdir. Faşizme karşı çıkmak erdemdir” diye yazdı.