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Gözaltı operasyonunda ilginç belge: Erdoğan'ın 'makul şüphe' paketini onaylaması beklendi!

Gözaltı operasyonuna yönelik olarak önemli bir belge ortaya çıktı

14 Aralık 2014 15:28

Fethullah Gülen cemaati bünyesindeki medya kuruluşlarına "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğini ele geçirmek amacıyla baskı, yıldırma ve tehdit yöntemlerini kullanarak örgütsel yapı oluşturma, bu yapılanma altında iftira, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, belgede sahtecilik suçları" iddiasıyla başlatılan gözaltı operasyonuna yönelik olarak önemli bir belge ortaya çıktı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Aksiyon Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Korucu ve Celil Sağır adına verilen dilekçeye cevaben "cuma günü saat 16:30 itibarıyla şüpheli sıfatıyla başlatılmış herhangi bir soruşturma kaydının bulunmadığı" açıklamasını yaptı. Bu açıklamandan yaklaşık bir saat sonra, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "makul şüphe paketi" olarak bilinen yeni güvenlik ve yargı düzenlemelerine ilişkin yasayı onayladı. Böylece, başsavcılığın cuma akşamı 16:30 itibarıyla varlığını reddettiği operasyon, arama ve gözaltılarda "kuvvetli şüphe" koşulunu "makul şüphe"ye indiren düzenlemelerin Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girmesinin ardından başlatılmış oldu.

Bu durum, Zaman gazetesinin internet sitesinde "Proje mahkemeler Erdoğan'ın onayını bekledi: 1 saatte gözaltı için makul şüphe oluşturdular" başlıklı bir metinle duyuruldu.

Ekrem Dumanlı, Bülent Korucu ve Celil Sağır için verilen dilekçe üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan "makul şüphe" paketini onaylamadan hemen önce, 12 Aralık Cuma akşam üzeri İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Orhan Kapıcı'nın "herhangi bir soruşturma bulunmadığını içeren resmi yazısı şöyle:

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