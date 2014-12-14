'Medya operasyonu' sosyal medyada: Özgür basın susturulamaz!

İstanbul merkezli 13 şehirde Gülen cemaatine yakın medya organlarına polis operasyonu başlatılırken, aralarında Smanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da bulunduğu bazı üst düzey isimler isimler gözaltına alındı. Samanyolu TV’nin “Sungurlar” ve “Tek Türkiye” dizilerinin yapımcı ve senaristleri de gözaltında.

Twitter fenomeni Fuat Avni’nin gündeme getirdiği medyaya yönelik operasyonun bu sabah itibarıyla gerçekleşmeye başlamasının ardından sosyal medyada bir çok gazeteci operasyona "Özgür basın susturulamaz" diyerek tepki gösterirken hükümete yakın gazeteciler ise "gözaltıların haklı olduğunu" savundu.

Nediyor.com tarafından derlenen Twitter'daki bazı yorumlar şöyle: