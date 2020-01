Zafer yeniden Obama'nın

ABD seçimleri Barack Obama'nın zaferiyle sonuçlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Mitt Romney'nin 203, Obama'nın 290 delegesi var. Kilit eyaletler Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, New Hampshire, Ohio'yı Obama kazandı.

ABD'nin 45. başkanını seçecek seçimler sonuçlandı. Obama, 4 yıl daha ABD'yi yönetecek. Resmi olmayan sonuçlara göre, Obama'nın 290, Romney'nin ise 203 delegesi var. Başkan seçilmek için 270 delege gerekiyordu.

Obama'nın Chicago'daki seçim merkezinde büyük bir coşku yaşanıyor. Obama'nın seçim merkezine gelerek, zafer konuşmasını yapması bekleniyor.

Kadınlar yine 'Obama' dedi

Obama'nın seçimi kazanmasında yine kadınlar başrölü oynadı. Ayrıca seçim öncesi ABD'nin doğu kıyılarını vuran Sandy Kasırgası da Obama'nın lehine yazılan olumlu bir puan oldu.

Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu korurken, Senato'yu Demokratlar kazandı.

Kritik eyaletler Obama'nın

ABD seçimlerinde kilit eyaletler olarak gösterilen Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, New Hampshire ve Ohio'yı Demokrat aday Barack Obama kazandı. Diğer bir kilit eyalet olan Florida'da henüz sonuçlar açıklanmadı.

Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Delaware, New Jersey, Illinois, Maine, Washington DC, Vermont, Michigan, Wisconsin, New Hampshire, Minnesota, New Mexico, Iowa, Ohio ve Rhode Island eyaletlerini kazanan Barack Obama, ikinci defa seçilerek ABD'nin 45. başkanı oldu.

Romney şimdiye kadar 20 eyaleti kazandı. Kentucky, Indiana, West Virginia, Oklahoma, Arkansas, Tennesse, Alabama, Georgia, Utah, Missouri, Arizona, North Carolina ve South Carolina eyaletlerini alan Romney 203 delegede kaldı.

Zafer konuşması cebinde kaldı

ABD Başkanı Barack Obama seçim sonuçlarını izlemek için Chicago'da Cumhuriyetçi aday Mitt Romney ise Boston'daydı.

Romney "zafer konuşma"sını hazırlamıştı. Romney'nin yapamadığı zafer konuşması bin 118 sözcükten oluşuyordu.

Obama'dan Sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Barack Obama'nın kampanyasının merkezi Chicago'da geniş güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Obama sandıklar kapanmadan önce kampanya noktalarına sürpriz ziyaretlerde bulundu.

Seçim sonuçlarını memleketi Chicago'da izleyen Obama, sandıklar kapanmadan son şanslarını deneyerek seçmenlere telefon ve sosyal medya yoluyla ulaşmaya çalışan gönüllülere destek verdi ve kampanyasının son durumunu değerlendirdi.

Basket maçı da Obama'nın

Obama, geleneğine uyarak, seçim sonuçları açıklanmadan önce arkadaşları ve danışmanlarıyla basketbol oynayıp, stres atmaya çalıştı. Basketbol maçını Obama'nın takımı 20 sayı farkla kazandı.

Senato seçimi

ABD Kongre seçimlerinde ise Senato'da şu ana kadar Demokrat Parti 16, Cumhuriyetçi Parti 5 koltuk kazandı.

Bu seçimlerde Senato'nun 3'te 1'i yenileniyor. Bu kapsamda, 100 sandalyeli Senato kanadının 33 sandalyesi için seçim yapılıyor.

Yeni açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre, şu ana kadar Demokrat Parti 16, Cumhuriyetçi Parti 5 koltuk kazandı. Bağımsız senatörlerin Demokratlarla işbirliği yaptığı düşünüldüğünde aslında Demokratlar, Cumhuriyetçiler karşısında 18 koltuk elde etmiş oldu.