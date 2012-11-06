ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı

Amerika Birleşik Devletleri bugün yeni başkanını seçiyor. Halk, ABD Kongresi'nin Temsilciler Meclisi kanadının tamamı, Senato'da 100 üyeden 33'ü, bazı valilikler için de sandık başına gidiyor. ABD başkanlık seçiminde, ilk sonuçlar New Hempshire'dan geldi. New Hampshire eyaletinin iki köyünden gelen ilk sonuçlara göre Başkan Barack Obama önde.

Gece yarısı sandık başına gidildi

Başkanlık seçiminde 1948 yılından bu yana ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşayan Dixville Notch ve Hart's Location sakinleri oylarını kullanmak için gece yarısı sandık başına gitti. Dixville Notch'da oylar 43 saniye, Hart's Location'da ise 5 dakika 42 saniye içinde kullanıldı.

Adaylar kararsızları ikna etmeye çalışıyor

Adaylar, son gün de kararsız seçmeni ikna edebilmek için meydanlara çıktı. Kararsız seçmeni ikna etmek isteyen Romney; Florida, Virginia ve Ohio'da miting düzenledi. Romney, günü New Hampshire mitingiyle tamamladı.

ABD Başkanı Barack Obama'nın seçim öncesi son turunda kilit önem taşıyan 3 eyalet vardı. Wisconsin ve Ohio'da halkla buluşan Obama, son olarak Iowa'da bir konuşma yaptı.

Son anketler çekişmeli bir seçime işaret ediyor. Ülke çapındaki anketlerde Obama, yüzde 2'lik bir farkla Romney'nin önünde gözüküyor. Çoğu kilit eyalette de Obama az farkla önde gidiyor.

Son anketlere göre, Başkan Obama'nın yarışı kazanmak için Ohio ve Florida gibi 2 kilit eyaleti alması yeterli.

Obama'nın 4 eyaleti garantilemesi gerekiyor

Onu geriden takip eden Cumhuriyetçi rakibinin ise en az 4 kilit eyaleti garantilemesi gerekiyor.

Kilit eyaletlerden gelecek sonuç kesinleşene kadar, yarışın kesin galibini belirlemek mümkün görünmüyor.

İki adayın da eşit, yani 269'ar delege desteği alması halindeyse kilidi Kongre çözüyor. Bu dönem Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi "başkanı", Demokratların çoğunlukta olduğu üst kanadı Senato ise "başkan yardımcısını" belirliyor.

Obama ve Romney arasındaki en büyük belirleyici etken ekonomi politikaları. 4 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Obama, zenginlere daha fazla vergi getirirken, eğitim ve sosyal harcamalara daha fazla ödenek vaat ediyor.

Devlet harcamalarını kesip, gelir vergisini azaltmayı planlayan Romney ise, asgari ücrete karşı çıkıyor.

İş adamı kimliğiyle bilinen Romney ayrıca, başa geçerse ilk iş olarak "Obama'nın geçirdiği ve tüm nüfusun sigortalanmasını sağlayan sağlık reformunu" iptal edeceğini duyurmuştu.

Barack Obama'nın yasadışı göçmenlerin sınırdışı edilmesine engeller getiren girişimi, Cumhuriyetçilerin tepkisini çekiyor. Mitt Romney ise, yasadışı göçmenlerin hayatının zorlaştırılmasından yana tavır sergiliyor.