Obama seçim için 100 milyon dolar harcadı

ABD Başkanı Barack Obama, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi için yürüttüğü kampanyada şu ana kadar yaklaşık 100 milyon dolar harcadı.



ABD Başkanı Barack Obama, bu yılın Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde ikinci kez aynı göreve gelebilmek için yürüttüğü kampanya kapsamında şu ana kadar yaklaşık 100 milyon dolar harcadı.

Basın harcamaları ve diğer kaynakları izleyen kuruluşlara göre, kampanya stratejisi çerçevesinde Obama'nın reklam harcamalarının beşte biri, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Mitt Romney'nin en fazla önem verdiği eyaletlerden biri olan Ohio'da yapıldı.

Ülke genelindeki oy oranı yerine eyaletlerdeki üstünlüğün başkanı belirlediği seçim için, Obama Ohio'dan sonra reklam kampanyası ağırlığını Florida'ya verirken, üçüncü sırada ise Virginia eyaleti yer aldı.

Obama'nın reklam stratejisinin dörtte üçü, Romney'nin stratejilerini eleştirmeye dayanıyor.

Romney'nin televizyon reklamlarına yaptığı harcamalar ise Obama'nın harcamalarının dörtte birine karşılık geliyor.

Obama'nın dün yayımlanan son reklamında Romney'nin vergi artışıyla ilgili politikaları eleştirilmişti.

Romney'nin ekibi tarafından yapılan açıklamada ise Obama'nın kampanyasındaki tüm eletirilere rağmen, oy oranlarının halen "reklam saldırıları"nın başlamasından önceki düzeyde olduğu ifade edildi.