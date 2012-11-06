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Bilim / Teknoloji

Obama ve Romney'in siteleri Türk'e emanet

ABD'de başkanlık yarışını sürdüren iki partinin web sitesinin güvenliğini bir Türk'e ait Comodo firması sağlıyor

06 Kasım 2012 01:48

Obama ve Romney'in seçim kampanyalarını sürdürdükleri web sitelerinin güvenliğini, Abdulhayoğlu'nun Comodo adlı firması sağlıyor.

Comodo isimli firmanın kurucusu ve CEO'su Melih Abdulhayoğlu, hem Demokratlara hem de Cumhuriyetçilere internet güvenliği alanında destek vermekten gurur duyduklarını söyledi.
 
Amerikan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylar, kararını henüz vermemiş olan son oy sahiplerini kazanma yarışına devam ederken, hem Romney hem de Obama seçim kampanyalarını sürdürdükleri web sayfalarını bir Türk firmasına emanet etti.
 

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