Obama ve Romney'in siteleri Türk'e emanet

Obama ve Romney'in seçim kampanyalarını sürdürdükleri web sitelerinin güvenliğini, Abdulhayoğlu'nun Comodo adlı firması sağlıyor.

Comodo isimli firmanın kurucusu ve CEO'su Melih Abdulhayoğlu, hem Demokratlara hem de Cumhuriyetçilere internet güvenliği alanında destek vermekten gurur duyduklarını söyledi.

Amerikan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylar, kararını henüz vermemiş olan son oy sahiplerini kazanma yarışına devam ederken, hem Romney hem de Obama seçim kampanyalarını sürdürdükleri web sayfalarını bir Türk firmasına emanet etti.