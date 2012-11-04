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Dünya

ABD seçiminin kaderi 4 kilit eyalette

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine günler kala rekabet kızıştı

04 Kasım 2012 11:56

Amerika Birleşik Devletleri'nde Salı günü başkanlık seçimleri var. ABD Başkanı Barack Obama ve Cumhuriyetçilerin adayı Mitt Romney, son mitinglerini düzenliyor. Anketler de Salı günü kıran kırana bir seçim yaşanacağını gösteriyor. Seçimin galibini tayin edecek 4 kilit eyalette Obama ve Romney başa baş gidiyor.
 
Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine günler kala rekabet kızıştı.

ABD Başkanı Barack Obama ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Mitt Romney'nin kararsız seçmeni ikna turu sürüyor.

Obama son olarak Ohio'daydı. Destekçilerine seslenen Obama, rakibi Mitt Romney'e yüklendi.

Obama, "Vali Romney çok yetenekli bir satıcı. Seçim kampanyası boyunca da daha önce denenmiş ve başarısız olmuş politikaları yeniymiş gibi sunmaya çalıştı. Ama bizler değişimin ne olduğunu biliyoruz" dedi.

Colorado'da konuşan Romney'nin gündeminde de değişim vardı. Romney, "Yeni ekonomik durgulunlukla karşı karşıyayız. Bu yüzden size sormak istiyorum: Bu politikaların devam etmesini mi istiyorsunuz? Yoksa gerçek değişim mi istiyorsunuz?" diye halka seslendi.


Obama ve Romney baş başa


Seçimlere 2 gün kala anketler, Obama ve Romney'nin 4 kilit eyalette başa baş gittiğini gösteriyor.

Reuters haber ajansı ve araştırma şirketi Ipsos'un düzenlediği ankete göre, seçimin kaderini tayin edecek eyaletlerden biri olan Virginia'da Obama'ya destek yüzde 48, Romney'e destekse yüzde 45 düzeyinde.

Colorado'daysa Obama, yüzde 47 ile Romney'e yüzde 2'lik üstünlük sağlamış durumda.

Ohio'da ise Obama, yüzde 46 ile Romney'den sadece 1 puan önde.

Bir başka kilit eyalet olan Florida'da ise Obama ve Romney, yüzde 47 ile aynı oy oranına sahip görünüyor.

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