Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 11 akademisyen daha ihraç edildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde darbe girişimi soruşturması kapsamında 11 akademisyen hakkında daha ihraç kararı alındı. Bu kararla birlikte ihraç edilen personel sayısı 21’e çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, YYÜ bu 11 akademisyen hakkında Yüksek Öğretim Kurulu’na ihraç istemiyle dosya gönderdi. Konuyla ilgili açıklama yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kurdukları 3 komisyon ile çok titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Biz daha önce de defalarca söyledik. Bu terör örgütüne bulaşanları üniversitemizde barındırmayacağız. Fakat kurunun yanında yaşın da yanmaması için titizlikle çalışıyoruz" dedi.



Darbe girişimi soruşturması kapsamında daha önce 4 profesör, 3 doçent ve 1 araştırma görevlisi ile 2 idari personel YYÜ’den ihraç edildi.