Dicle Üniversitesi'nde 140 kişi açığa alındı

Dicle Üniversitesi'nde FETÖ’ye yönelik olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde şimdiye kadar 140 akademik ve idari personelin açığa alındığı duyuruldu.

Konuya ilişkin Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, FETÖ'nün darbe girişimine yönelik incelemenin akademik ve idari olmak üzere iki ayrı komisyon tarafından yürütüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Açığa alınan akademik ve idari personel sayısı 140 civarındadır. 5 Eylül itibarıyla Akademik Değerlendirme Komisyonu açığa alınmış bir kısım akademik personelin idari incelemesini tamamlayarak YÖK'e iletmiş bulunmaktadır. Belgeye dayalı sağlıklı bir değerlendirme gerçekleştirme noktasında son derece titiz davranan komisyonlar, hak, hukuk ve adalet düsturuyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmektedir."