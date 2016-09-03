Ankara Üniversitesi'ne bağlı 3 fakültede KHK isyanı

Son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversitelerden ihraç edilen 40 binden fazla kamu görevlisi arasında bazı akademisyenlerin de yer alması tepki topladı. Ankara Üniversitesi'ne bağlı SBF, DTCF ve İLEF'teki akademisyenler, ihraç edilen arkadaşları için ayrı ayrı bildiri yayınladı.
Bildiride, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden (SBF) öğretim elemanları Dr. Onur Can Taştan, Dr. Nail Dertli, Ar. Gör. Ahmet Ozan Değer, Ar. Gör. Celil Kaya ve Ar. Gör. Aysun Gezen, İletişim Fakültesi'den (İLEF) öğretim elemanları Doç. Dr. Gülseren Adaklı, Ar. Gör. İlkay Kara ve Ar. Gör. Vahdet Mesut Ayan'ın, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden (DTCF) de Arş. Gör. Esra Dabağcı'nın KHK ile ihraç edildiğine dikkat çekildi.
Bu akademisyenlerin kamu görevinden çıkarıldığını şaşkınlık ve üzüntüyle öğrenildiğinin vurgulandığı bildirilerde şöyle denildi: "Bizler hem kurum içi hem kurum dışı pek çok faaliyette ve görevde birlikte yer aldığımız ve kişisel olarak tanıdığımız meslektaşlarımızın FETÖ ya da herhangi bir terör örgütüyle hiçbir ilişkisinin olmadığını biliyoruz. Meslektaşlarımızın bu KHK listesine dâhil edilmesinin bir hata sonucunda gerçekleştiğini düşünüyor ve bu yanlışın bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz."
Bildiriye imza koyan akademisyenler ise şöyle:
Prof. Dr. A. Gürhan Fişek
Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen
Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse
Prof. Dr. Ahmet Makal
Prof. Dr. Alev Özkazanç
Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya
Prof. Dr. Aykut Çelebi
Prof. Dr. Aykut Namık Çoban
Prof. Dr. Ayşegül Mengi
Prof. Dr. Burça Kızılırmak
Prof. Dr. Erel Tellal
Prof. Dr. Fethi Açıkel
Prof. Dr. Filiz Zabcı
Prof. Dr. Funda Keskin Ata
Prof. Dr. Gökçen Alpkaya
Prof. Dr. Gülay Toksöz
Prof. Dr. İlkay Savcı
Prof. Dr. Koray Karasu
Prof. Dr. Mehmet Ali Ağaoğulları
Prof. Dr. Mehmet Yetiş
Prof. Dr. Melek Fırat
Prof. Dr. Metin Özuğurlu
Prof. Dr. Nesrin Algan
Prof. Dr. Serpil Sancar
Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu
Prof. Dr. Yalçın Karatepe
Prof. Dr. Zeliha Etöz
Doç. Dr. Anıl Akçağlayan
Doç. Dr. Benan Eres
Doç. Dr. Bülent Duru
Doç. Dr. Emel Memiş
Doç. Dr. Erdem Denk
Doç. Dr. Fatma Yıldırım
Doç. Dr. Ferda Dönmez Atbaşı
Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız
Doç. Dr. Murat Sevinç
Doç. Dr. Nilgün Erdem
Doç. Dr. Özlem Kaygusuz
Doç. Dr. Seçil Kaya Bahçe
Doç. Dr. Şennur Özdemir
Doç. Dr. Utku Balaban
Doç. Dr. Yiğit Karahanoğulları
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat Aytaç
Yrd. Doç. Dr. Akın Usupbeyli
Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü
Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Gürkan
Yrd. Doç. Dr. Elçin Aktoprak
Yrd. Doç. Dr. Elif Tuğba Doğan
Yrd. Doç. Dr. Esra Sarıoğlu
Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak
Yrd. Doç. Dr. Meltem Kayıran
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öziş
Yrd. Doç. Dr. Ozan Zengin
Yrd. Doç. Dr. Özgür Ateş
Yrd. Doç. Dr. Özlem Albayrak
Yrd. Doç. Dr. Pınar Ecevitoğlu
Yrd. Doç. Dr. Şenay Sabah
Yrd. Doç. Dr. Umut Öneş
Öğr. Gör. Dr. Faruk Alpkaya
Dr. Boran Mercan
Dr. Cavidan Soykan
Dr. Dinçer Demirkent
Dr. Duygu Türk
Dr. Ersin Embel
Dr. Kemal Kızılca
Dr. Özge Özkoç
Dr. Özkan Agtaş
Dr. Vedat Ulvi Aslan
Dr. Zafer Yılmaz