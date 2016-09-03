Ankara Üniversitesi'ne bağlı 3 fakültede KHK isyanı

Son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversitelerden ihraç edilen 40 binden fazla kamu görevlisi arasında bazı akademisyenlerin de yer alması tepki topladı. Ankara Üniversitesi'ne bağlı SBF, DTCF ve İLEF'teki akademisyenler, ihraç edilen arkadaşları için ayrı ayrı bildiri yayınladı.

Bildiride, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden (SBF) öğretim elemanları Dr. Onur Can Taştan, Dr. Nail Dertli, Ar. Gör. Ahmet Ozan Değer, Ar. Gör. Celil Kaya ve Ar. Gör. Aysun Gezen, İletişim Fakültesi'den (İLEF) öğretim elemanları Doç. Dr. Gülseren Adaklı, Ar. Gör. İlkay Kara ve Ar. Gör. Vahdet Mesut Ayan'ın, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden (DTCF) de Arş. Gör. Esra Dabağcı'nın KHK ile ihraç edildiğine dikkat çekildi.

Bu akademisyenlerin kamu görevinden çıkarıldığını şaşkınlık ve üzüntüyle öğrenildiğinin vurgulandığı bildirilerde şöyle denildi: "Bizler hem kurum içi hem kurum dışı pek çok faaliyette ve görevde birlikte yer aldığımız ve kişisel olarak tanıdığımız meslektaşlarımızın FETÖ ya da herhangi bir terör örgütüyle hiçbir ilişkisinin olmadığını biliyoruz. Meslektaşlarımızın bu KHK listesine dâhil edilmesinin bir hata sonucunda gerçekleştiğini düşünüyor ve bu yanlışın bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz."

Bildiriye imza koyan akademisyenler ise şöyle:

Prof. Dr. A. Gürhan Fişek

Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen

Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse

Prof. Dr. Ahmet Makal

Prof. Dr. Alev Özkazanç

Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya

Prof. Dr. Aykut Çelebi

Prof. Dr. Aykut Namık Çoban

Prof. Dr. Ayşegül Mengi

Prof. Dr. Burça Kızılırmak

Prof. Dr. Erel Tellal

Prof. Dr. Fethi Açıkel

Prof. Dr. Filiz Zabcı

Prof. Dr. Funda Keskin Ata

Prof. Dr. Gökçen Alpkaya

Prof. Dr. Gülay Toksöz

Prof. Dr. İlkay Savcı

Prof. Dr. Koray Karasu

Prof. Dr. Mehmet Ali Ağaoğulları

Prof. Dr. Mehmet Yetiş

Prof. Dr. Melek Fırat

Prof. Dr. Metin Özuğurlu

Prof. Dr. Nesrin Algan

Prof. Dr. Serpil Sancar

Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu

Prof. Dr. Yalçın Karatepe

Prof. Dr. Zeliha Etöz

Doç. Dr. Anıl Akçağlayan

Doç. Dr. Benan Eres

Doç. Dr. Bülent Duru

Doç. Dr. Emel Memiş

Doç. Dr. Erdem Denk

Doç. Dr. Fatma Yıldırım

Doç. Dr. Ferda Dönmez Atbaşı

Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız

Doç. Dr. Murat Sevinç

Doç. Dr. Nilgün Erdem

Doç. Dr. Özlem Kaygusuz

Doç. Dr. Seçil Kaya Bahçe

Doç. Dr. Şennur Özdemir

Doç. Dr. Utku Balaban

Doç. Dr. Yiğit Karahanoğulları

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat Aytaç

Yrd. Doç. Dr. Akın Usupbeyli

Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü

Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Gürkan

Yrd. Doç. Dr. Elçin Aktoprak

Yrd. Doç. Dr. Elif Tuğba Doğan

Yrd. Doç. Dr. Esra Sarıoğlu

Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak

Yrd. Doç. Dr. Meltem Kayıran

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öziş

Yrd. Doç. Dr. Ozan Zengin

Yrd. Doç. Dr. Özgür Ateş

Yrd. Doç. Dr. Özlem Albayrak

Yrd. Doç. Dr. Pınar Ecevitoğlu

Yrd. Doç. Dr. Şenay Sabah

Yrd. Doç. Dr. Umut Öneş

Öğr. Gör. Dr. Faruk Alpkaya

Dr. Boran Mercan

Dr. Cavidan Soykan

Dr. Dinçer Demirkent

Dr. Duygu Türk

Dr. Ersin Embel

Dr. Kemal Kızılca

Dr. Özge Özkoç

Dr. Özkan Agtaş

Dr. Vedat Ulvi Aslan

Dr. Zafer Yılmaz