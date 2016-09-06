Atatürk Üniversitesi'nde 77 akademisyen açığa alındı, 26 öğretim üyesi de ihraç edildi

Atatürk Üniversitesinde görevli 77 akademisyen açığa alındı, 26 öğretim üyesi de kamu görevinden çıkarıldı. Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, 15 Temmuz'da "Cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya yönelik teşebbüs" sonrasında, "FETÖ/PDY'ye karşı yürütülen mücadelede Atatürk Üniversitesi'nin tüm kurumlarla tam bir uyum içinde çalıştığı" vurgulandı.

"FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatı ve ilişkisi olanların belirlenmesi, haklarında idari ve hukuki yaptırımların gerçekleştirilmesi için gereken çalışmalara titizlikle devam edildiği" bildirilen açıklamada, "Bu kapsamda 6 Eylül 2016 itibarıyla 77 akademik personel açığa alınmış, 26 öğretim üyesi 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılmıştır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, üniversitenin idari kadrosunda çalışan 16 personelin açığa alındığı, yine idari kadrodaki 5 personelin Üniversite Yönetim Kurulunca kamu görevinden çıkartıldığı kaydedilerek, "Atatürk Üniversitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine ve demokrasisine sahip çıkarak eğitim - öğretim ve akademik faaliyetlerine devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" dendi.