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Eğitim

Hangi üniversite, kaç personel alacak?

Darbe girişimi sonrası 2 bin 346 akademisyen görevinden atılmıştı

05 Eylül 2016 19:01

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamuda binlerce personel açığa alınırken üniversiteler ihtiyaçları doğrultusunda 2 bin personel almaya karar verdi. Arananlar arasında profesörler, doçentler, araştırma görevlileri gibi akademik personellerin yanı sıra, sözleşmeli alınacak olan idari ve destek personeller de bulunuyor.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, OHAL sonrası yayımlanan KHK'ler ile 15 üniversite kapatılırken çoğunluğu devlet üniversitelerinde görevli 2 bin 346 akademisyen görevinden atıldı, 4 bine yakın akademisyen ve idari personel hakkında soruşturma başlatıldı. 

Sadece Anadolu’da değil Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi büyük şehirlerdeki üniversiteler ihtiyaçları doğrultusunda personel alacak. Arananlar arasında profesörler, doçentler, araştırma görevlileri gibi akademik personellerin yanı sıra, sözleşmeli alınacak olan idari ve destek personeller de bulunuyor.

İşte üniversitelerin personel alım listesi

 

Akdeniz Üniversitesi

Alınacak personel sayısı: 1

Ünvan: Okutman

Branş: Yabancı diller

 

Düzce Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 12

Unvan: Prof-Doç-Yrd.Doç

Branş: Kimya, ilahiyat, ormancılık, sanat tasarım, spor, ziraat turizm

 

Harran Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 33

Unvan: Prof-Doç-Yrd.Doç

Branş: Sosyal bilimler, İngiliz dili, bitoloji, Türk edebiyatı, iktisat, diş hekimliği, güzel sanatlar, mühendislik, tıp

 

Selçuk Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 9 

Unvan: Öğretim görevlisi 

Branş: Sosyal bilimler, sağlık hizmetleri, gıda bölümü, elektronik

 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 10 

Unvan: Arş. Gör-Prof-Doç. 

Branş: Sosyal bilimler, hukuk, işletme, iletişim, psikoloji

 

Kırıkkale Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 7 

Unvan: Prof-Yrd. Doç. 

Branş: Tıp, maliye, eğitim fakültesi, iç mimarlık, çevre tasarım

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 14 

Unvan: Doç.-Yrd. Doç. 

Branş: İşletme, uluslararası mühendislik, fen, güzel sanatlar, İslam tarihi

 

Bayburt Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 7 

Unvan: Prof.-Yrd. Doç. 

Branş: İnşaat mühendisliği, iktisadi-idari bilimler, sağlık bilimleri

 

Mardin Artuklu Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 10 

Unvan: Öğretim görevlisi 

Branş: Siyaset bilimi, sağlık, İngiliz dili, Türk dili, turizm

 

Ordu Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 6 

Unvan: Öğretim görevlisi 

Branş: Elektronik, sinema-televizyon

 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 3 

Unvan: Prof.- Yrd. Doç. 

Branş: Tıp, iktisadi-idari bilimler, eczacılık

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 13 

Unvan: Prof.- Yrd. Doç. 

Branş: Tıp, iktisadi-idari bilimler, ziraat, mühendislik, mimarlık

 

Hacettepe Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 2 

Unvan: Araştırma görevlisi 

Branş: Siyaset bilimleri, tıp

 

Türk-Alman Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 7 

Unvan: Prof. - Doç. - Yrd. Doç. 

Branş: Sosyal bilimler, iktisadi-idari bilimler, mühendislik

 

Erzincan Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 10 

Unvan: Prof. - Yrd. Doç. 

Branş: Türk edebiyatı, Anayasa hukuku, din psikolojisi, çocuk sağlığı, gıda teknolojisi

 

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Alınacak kişi sayısı: 1 

Unvan: Prof. 

Branş: İletişim Fakültesi

 

Ahi Evran Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 6 

Unvan: Araştırma görevlisi - Öğretim görevlisi 

Branş: sosyal bilimler, inşaat, yabancı diller

 

Amasya Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 29 

Unvan: Öğretim görevlisi 

Branş: Yönetim, iş sağlığı, tasarım, bilgisayar, hemşirelik

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 22 

Unvan: Prof. - Yrd. Doç. - Araştırma görevlisi 

Branş: İstatistik, tıp, turizm işletmecilik

 

Kastamonu Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 12 

Unvan: Öğretim görevlisi 

Branş: İş sağlığı, elektrik, İngilizce, sosyal güvenlik

 

Kocaeli Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 12 

Unvan: Prof. - Yrd. Doç. 

Branş: Çevre bilimleri, sosyal bilimler, elektrik, tıp, gastronomi

 

Mimar Sinan Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 7 

Unvan: Araştırma görevlisi 

Branş: bölge planlama, müzik, dans, arkeoloji

 

Sinop Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 1 

Unvan: Öğretim görevlisi 

Branş: Arap dili

 

Sütçü İmam Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 1 

Unvan: Memur 

Branş: Avukat

 

Bozok Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 5 

Unvan: Sözleşmeli personel 

Branş: Hemşire, ebe

 

 

Batman Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 3 

Unvan: Sözleşmeli personel 

Branş: Mühendis, mimar, destek elemanı

 

Mersin Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 32 

Unvan: Sözleşmeli personel 

Branş: Hemşire

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 1 

Unvan: Sözleşmeli personel 

Branş: Bilişim

 

Hacettepe Üniversitesi 

Alınacak kişi sayısı: 94 

Unvan: Sözleşmeli personel 

Branş: Hemşire, diyetisyen, sağlık teknikeri

 

ÖSYM Başkanlığı 

Alınacak kişi sayısı: 12 

Unvan: Sözleşmeli personel 

Branş: Bilişim 

 

Ankara Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 3

Unvan: Sözleşmeli personel

Branş: Yazılım geliştirme uzmanı

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