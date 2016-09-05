Hangi üniversite, kaç personel alacak?

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamuda binlerce personel açığa alınırken üniversiteler ihtiyaçları doğrultusunda 2 bin personel almaya karar verdi. Arananlar arasında profesörler, doçentler, araştırma görevlileri gibi akademik personellerin yanı sıra, sözleşmeli alınacak olan idari ve destek personeller de bulunuyor.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, OHAL sonrası yayımlanan KHK'ler ile 15 üniversite kapatılırken çoğunluğu devlet üniversitelerinde görevli 2 bin 346 akademisyen görevinden atıldı, 4 bine yakın akademisyen ve idari personel hakkında soruşturma başlatıldı.

Sadece Anadolu’da değil Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi büyük şehirlerdeki üniversiteler ihtiyaçları doğrultusunda personel alacak. Arananlar arasında profesörler, doçentler, araştırma görevlileri gibi akademik personellerin yanı sıra, sözleşmeli alınacak olan idari ve destek personeller de bulunuyor.

İşte üniversitelerin personel alım listesi

Akdeniz Üniversitesi

Alınacak personel sayısı: 1

Ünvan: Okutman

Branş: Yabancı diller

Düzce Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 12

Unvan: Prof-Doç-Yrd.Doç

Branş: Kimya, ilahiyat, ormancılık, sanat tasarım, spor, ziraat turizm

Harran Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 33

Unvan: Prof-Doç-Yrd.Doç

Branş: Sosyal bilimler, İngiliz dili, bitoloji, Türk edebiyatı, iktisat, diş hekimliği, güzel sanatlar, mühendislik, tıp

Selçuk Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 9

Unvan: Öğretim görevlisi

Branş: Sosyal bilimler, sağlık hizmetleri, gıda bölümü, elektronik

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 10

Unvan: Arş. Gör-Prof-Doç.

Branş: Sosyal bilimler, hukuk, işletme, iletişim, psikoloji

Kırıkkale Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 7

Unvan: Prof-Yrd. Doç.

Branş: Tıp, maliye, eğitim fakültesi, iç mimarlık, çevre tasarım

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 14

Unvan: Doç.-Yrd. Doç.

Branş: İşletme, uluslararası mühendislik, fen, güzel sanatlar, İslam tarihi

Bayburt Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 7

Unvan: Prof.-Yrd. Doç.

Branş: İnşaat mühendisliği, iktisadi-idari bilimler, sağlık bilimleri

Mardin Artuklu Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 10

Unvan: Öğretim görevlisi

Branş: Siyaset bilimi, sağlık, İngiliz dili, Türk dili, turizm

Ordu Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 6

Unvan: Öğretim görevlisi

Branş: Elektronik, sinema-televizyon

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 3

Unvan: Prof.- Yrd. Doç.

Branş: Tıp, iktisadi-idari bilimler, eczacılık

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 13

Unvan: Prof.- Yrd. Doç.

Branş: Tıp, iktisadi-idari bilimler, ziraat, mühendislik, mimarlık

Hacettepe Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 2

Unvan: Araştırma görevlisi

Branş: Siyaset bilimleri, tıp

Türk-Alman Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 7

Unvan: Prof. - Doç. - Yrd. Doç.

Branş: Sosyal bilimler, iktisadi-idari bilimler, mühendislik

Erzincan Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 10

Unvan: Prof. - Yrd. Doç.

Branş: Türk edebiyatı, Anayasa hukuku, din psikolojisi, çocuk sağlığı, gıda teknolojisi

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Alınacak kişi sayısı: 1

Unvan: Prof.

Branş: İletişim Fakültesi

Ahi Evran Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 6

Unvan: Araştırma görevlisi - Öğretim görevlisi

Branş: sosyal bilimler, inşaat, yabancı diller

Amasya Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 29

Unvan: Öğretim görevlisi

Branş: Yönetim, iş sağlığı, tasarım, bilgisayar, hemşirelik

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 22

Unvan: Prof. - Yrd. Doç. - Araştırma görevlisi

Branş: İstatistik, tıp, turizm işletmecilik

Kastamonu Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 12

Unvan: Öğretim görevlisi

Branş: İş sağlığı, elektrik, İngilizce, sosyal güvenlik

Kocaeli Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 12

Unvan: Prof. - Yrd. Doç.

Branş: Çevre bilimleri, sosyal bilimler, elektrik, tıp, gastronomi

Mimar Sinan Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 7

Unvan: Araştırma görevlisi

Branş: bölge planlama, müzik, dans, arkeoloji

Sinop Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 1

Unvan: Öğretim görevlisi

Branş: Arap dili

Sütçü İmam Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 1

Unvan: Memur

Branş: Avukat

Bozok Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 5

Unvan: Sözleşmeli personel

Branş: Hemşire, ebe

Batman Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 3

Unvan: Sözleşmeli personel

Branş: Mühendis, mimar, destek elemanı

Mersin Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 32

Unvan: Sözleşmeli personel

Branş: Hemşire

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 1

Unvan: Sözleşmeli personel

Branş: Bilişim

Hacettepe Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 94

Unvan: Sözleşmeli personel

Branş: Hemşire, diyetisyen, sağlık teknikeri

ÖSYM Başkanlığı

Alınacak kişi sayısı: 12

Unvan: Sözleşmeli personel

Branş: Bilişim

Ankara Üniversitesi

Alınacak kişi sayısı: 3

Unvan: Sözleşmeli personel

Branş: Yazılım geliştirme uzmanı