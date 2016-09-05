Hangi üniversite, kaç personel alacak?

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamuda binlerce personel açığa alınırken üniversiteler ihtiyaçları doğrultusunda 2 bin personel almaya karar verdi. Arananlar arasında profesörler, doçentler, araştırma görevlileri gibi akademik personellerin yanı sıra, sözleşmeli alınacak olan idari ve destek personeller de bulunuyor.
Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, OHAL sonrası yayımlanan KHK'ler ile 15 üniversite kapatılırken çoğunluğu devlet üniversitelerinde görevli 2 bin 346 akademisyen görevinden atıldı, 4 bine yakın akademisyen ve idari personel hakkında soruşturma başlatıldı.
Sadece Anadolu’da değil Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi büyük şehirlerdeki üniversiteler ihtiyaçları doğrultusunda personel alacak. Arananlar arasında profesörler, doçentler, araştırma görevlileri gibi akademik personellerin yanı sıra, sözleşmeli alınacak olan idari ve destek personeller de bulunuyor.
İşte üniversitelerin personel alım listesi
Akdeniz Üniversitesi
Alınacak personel sayısı: 1
Ünvan: Okutman
Branş: Yabancı diller
Düzce Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 12
Unvan: Prof-Doç-Yrd.Doç
Branş: Kimya, ilahiyat, ormancılık, sanat tasarım, spor, ziraat turizm
Harran Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 33
Unvan: Prof-Doç-Yrd.Doç
Branş: Sosyal bilimler, İngiliz dili, bitoloji, Türk edebiyatı, iktisat, diş hekimliği, güzel sanatlar, mühendislik, tıp
Selçuk Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 9
Unvan: Öğretim görevlisi
Branş: Sosyal bilimler, sağlık hizmetleri, gıda bölümü, elektronik
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 10
Unvan: Arş. Gör-Prof-Doç.
Branş: Sosyal bilimler, hukuk, işletme, iletişim, psikoloji
Kırıkkale Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 7
Unvan: Prof-Yrd. Doç.
Branş: Tıp, maliye, eğitim fakültesi, iç mimarlık, çevre tasarım
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 14
Unvan: Doç.-Yrd. Doç.
Branş: İşletme, uluslararası mühendislik, fen, güzel sanatlar, İslam tarihi
Bayburt Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 7
Unvan: Prof.-Yrd. Doç.
Branş: İnşaat mühendisliği, iktisadi-idari bilimler, sağlık bilimleri
Mardin Artuklu Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 10
Unvan: Öğretim görevlisi
Branş: Siyaset bilimi, sağlık, İngiliz dili, Türk dili, turizm
Ordu Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 6
Unvan: Öğretim görevlisi
Branş: Elektronik, sinema-televizyon
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 3
Unvan: Prof.- Yrd. Doç.
Branş: Tıp, iktisadi-idari bilimler, eczacılık
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 13
Unvan: Prof.- Yrd. Doç.
Branş: Tıp, iktisadi-idari bilimler, ziraat, mühendislik, mimarlık
Hacettepe Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 2
Unvan: Araştırma görevlisi
Branş: Siyaset bilimleri, tıp
Türk-Alman Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 7
Unvan: Prof. - Doç. - Yrd. Doç.
Branş: Sosyal bilimler, iktisadi-idari bilimler, mühendislik
Erzincan Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 10
Unvan: Prof. - Yrd. Doç.
Branş: Türk edebiyatı, Anayasa hukuku, din psikolojisi, çocuk sağlığı, gıda teknolojisi
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Alınacak kişi sayısı: 1
Unvan: Prof.
Branş: İletişim Fakültesi
Ahi Evran Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 6
Unvan: Araştırma görevlisi - Öğretim görevlisi
Branş: sosyal bilimler, inşaat, yabancı diller
Amasya Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 29
Unvan: Öğretim görevlisi
Branş: Yönetim, iş sağlığı, tasarım, bilgisayar, hemşirelik
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 22
Unvan: Prof. - Yrd. Doç. - Araştırma görevlisi
Branş: İstatistik, tıp, turizm işletmecilik
Kastamonu Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 12
Unvan: Öğretim görevlisi
Branş: İş sağlığı, elektrik, İngilizce, sosyal güvenlik
Kocaeli Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 12
Unvan: Prof. - Yrd. Doç.
Branş: Çevre bilimleri, sosyal bilimler, elektrik, tıp, gastronomi
Mimar Sinan Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 7
Unvan: Araştırma görevlisi
Branş: bölge planlama, müzik, dans, arkeoloji
Sinop Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 1
Unvan: Öğretim görevlisi
Branş: Arap dili
Sütçü İmam Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 1
Unvan: Memur
Branş: Avukat
Bozok Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 5
Unvan: Sözleşmeli personel
Branş: Hemşire, ebe
Batman Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 3
Unvan: Sözleşmeli personel
Branş: Mühendis, mimar, destek elemanı
Mersin Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 32
Unvan: Sözleşmeli personel
Branş: Hemşire
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 1
Unvan: Sözleşmeli personel
Branş: Bilişim
Hacettepe Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 94
Unvan: Sözleşmeli personel
Branş: Hemşire, diyetisyen, sağlık teknikeri
ÖSYM Başkanlığı
Alınacak kişi sayısı: 12
Unvan: Sözleşmeli personel
Branş: Bilişim
Ankara Üniversitesi
Alınacak kişi sayısı: 3
Unvan: Sözleşmeli personel
Branş: Yazılım geliştirme uzmanı