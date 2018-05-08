Yaşam
Yüzüklerin Efendisi'nin yıldız oyuncusu Elijah Wood'dan 'Tamam' mesajı
Erdoğan'ın açıklaması sonrasında "TAMAM" mesajı Twitter'da TT olmuştu
Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Yüzüklerin Efendisi serisinin Frodu’su oyuncu Elijah Wood'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözlerinin ardından muhalefet kanadında başlayan “TAMAM” kampanyasına destek geldi.
Wood, Konuya dair kişisel Twitter hesabından "#tamam" mesajı paylaştı.
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