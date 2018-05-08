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Yaşam

Yüzüklerin Efendisi'nin yıldız oyuncusu Elijah Wood'dan 'Tamam' mesajı

Erdoğan'ın açıklaması sonrasında "TAMAM" mesajı Twitter'da TT olmuştu

09 Mayıs 2018 06:13

Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Yüzüklerin Efendisi serisinin Frodu’su oyuncu Elijah Wood'dan  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözlerinin ardından muhalefet kanadında başlayan “TAMAM” kampanyasına destek geldi.

Wood, Konuya dair kişisel Twitter hesabından "#tamam" mesajı paylaştı. 

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