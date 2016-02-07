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Dünya

Yunanistan'da polis şiddetine 450 bin Euro tazminat!

Uluslararası Af Örgütü, Yunanistan’ı kınadı

07 Şubat 2016 16:39

Yunanistan’da danıştay, Selanik’te polisin feci şekilde dövdüğü Kıbrıslı Rum Avgustinos Dimitriu’ya 300 bin euro (faizlerle 450 bin euro) tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Dimitriu, Selanik Üniversitesi’nde öğrenciyken 17 Kasım 2006’daki bir protesto gösterisi sırasında polis tarafından feci şekilde dövüldü. Polis, Kıbrıslı Rum öğrencinin dövüldüğünü inkâr etti ve açıklamasında “Kargaşa sırasında düştü. Düşerken kafasını önce bir motosiklete sonra da sokaktaki bir çiçekliğe (büyük saksı) çaptı” dedi. Ancak birkaç gün sonra olayın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine; gerçeğin farklı olduğu ve Dimitriu’nun polis tarafından dövüldüğü anlaşıldı.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Kıbrıslı Rum öğrencinin dövülmesi, hem Atina hem de Kıbrıs Rum Kesimi’nde büyük tepki yarattı. Uluslararası Af Örgütü, Yunanistan’ı kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı da insan hakları ile ilgili raporunda olaya yer verdi.

 

Danıştay kararı

 

Dimitriu’nun 2009’da başlayan hukuki mücadelesi danıştayda noktalandı. Danıştay, Dimitriu’ya faizleriyle birlikte 450 bin euro (Yaklaşık 1.5 milyon TL) tazminat ödenmesini kararlaştırdı. 

Danıştay kararında “Bazı polislerin, Dimitriu’nun önce kafasına yumruk ve tekmelerle vurduklarına, sonra sürükleyerek boş bir arsaya götürüp dövmeye devam ettiklerine, olay yerlerinde bulunan bazı polislerin de müdahale etmeyerek, meslektaşlarının attığı dayağı izlediklerine” karar verdi.

Dimitriu’yu döven sekiz polisten ikisi paraya çevrilebilir şekilde 30’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

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