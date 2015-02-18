Polis şiddeti son 8 yılda 183 kişiyi öldürdü!

18 Şubat 2015 09:50
Güvenlik güçlerine daha fazla silah kullanma yetkisi veren "iç güvenlik paketi" yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye başlandı. Ancak bugüne kadar polise verilen vur emrinin 8 yıllık faturası çok ağır oldu. 8 yılda 183 kişi polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti. Bu yasanın faturayı daha da büyütüp büyütmeyeceği tartışılıyor.
2007’de Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’ndaki (PVSK) değişiklik polise “kendi öngörüsü ve takdiri ile zor ve silah kullanma” serbestisi getirmişti. Uluslararası standartlar göz önüne alınmadan yapılan değişiklik, bir asayiş yasasından öte, toplumla mücadele yasası olarak hayatımıza yansıdı. Bireylerin hak ve özgürlükleri sık sık askıya alındı. Keyfi uygulamaların önü açılırken, polisler de çok sayıda yargısız infaz davasında, bebekler, çocuklar dahil çok sayıda olayın faili olarak hâkim önüne çıktı. Davalar, sembolik veya “ertelenen cezalarla” sonuçlanırken, öldürme olaylarının faili olan polislerin çoğu görevlerine devam etti. Cinayet delili olan silahları bile mahkeme eliyle polislere iade edildi.
İzmir’de “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla aracının içerisinde polis tarafından vurularak öldürülen Baran Tursun adına kurulan Baran Tursun Vakfı’nın başkanı baba Mehmet Tursun, PVSK yürürlüğe girdiği günden bugüne dek, polisin öngörüsü veya soyut kavramlara dayalı makul şüphesi sonucu 183 kişinin yaşam haklarının ihlal edildiğini anımsattı. Tursun “Devleti korumak ve kollamak adına işlenen bu cinayetler, insan hakları ve hukuk ihlalleri, devletin bekasının her şeyin önüne geçtiği Türkiye’de olağandan sayılmaktadır” dedi. Faili polis olan cinayetlerde yargının açıkça taraf olduğunu kaydeden Tursun, şöyle devam etti: “Yargının bu tarafgir müsamahası sonucunda, polisin öldürme gücü artmış, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği kadar yükselmiş ve seri cinayetler haline dönüşmesi teşvik edilmiştir. Geniş yetkiler yerine yetki kısıtlanması gerekiyor.”
Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, son 8 yılda gerçekleşen ölümlerden bazıları şöyle:
+ 134- Adı Soyadı: Vezir Uluğ
Yaşı: 40
Olay Tarihi: 01.03.2013
Olay Yeri: İstanbul
Ölüm Şekli: Polis kurşunu
Olay: Gaziosmanpaşa Küçükköy Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Edirnekapı Topkapı minibüs durağında görevli Siirt nüfusuna kayıtlı Vezir Uluğ (40), akşam saatlerinde aracını durağın yakınına park eden Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olduğu öne sürülen Şenol Yiğit ile tartıştı. Aracın polis memurunun eşine ait su dağıtım firmasının olduğu öğrenilirken, Uluğ’un aracı çekmesini istemesine karşı çıkan polis memuru, silahını çıkararak Vezir Uluğ, kardeşi Veysi Uluğ (30) ve arkadaşı Erzurumlu İsmail Güneş’e ateş etti. Saldırının ardından saldırgan polis aracına binerek olay yerinden kaçtı.
+ 133- Adı Soyadı: Şahin Öner
Yaşı: 19
Olay Tarihi: 11.02.2013
Olay Yeri: Diyarbakır
Ölüm Şekli: Zırhlı polis aracı çarpması
Olay: Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde bir protesto gösterisinde, zırhlı polis aracının çarpması sonucu 19 yaşındaki Şahin Öner yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları, “Zırhlı polis aracı Şahin Öner’e çarptıktan sonra, polisler araçtan inerek Öner’i zırhlı araca koydular ve uzaklaştılar. Öner araca alınırken hâlâ bilincinin yerinde olduğunu gördük” dediler. Diğer görgü tanıkları: “Panzer çocuğu ezdi, diye bağırdık, defalarca 112 Acil Servis’in aradık, 112 Acil Servis ekiplerinin burada çocuğu bulamaması üzerine, polisin yaralı çocuğu panzere alıp götürdüğü yönünde bilgi verdik” dediler.
+ 132- Adı Soyadı: Mehmet Kırma
Yaşı: 22
Olay Tarihi: 05.01.2013
Olay Yeri: İstanbul
Ölüm şekli: Ters şeride giren polis aracı çarpması
Olay: Üsküdar Beylerbeyi yolu üzerinde sabah saat 04.30 sıralarında ismi belirtilmeyen bir polis memurunun kullandığı 34 ZM 4229 plakalı otomobil, Boğaziçi Köprüsü’ne girmek isterken ters şeride girerek Beylerbeyi istikametine ilerlemeye başladı. Ters şeride giren polis otosu, karşıdan gelen Mehmet Kırma’nın kullandığı motosiklete çarparak Kırma’nın ölümüne neden oldu. Kazaya karışan polis memuru, meslektaşları tarafından gözaltına alındı.
+ 131-A dı Soyadı: Özgür Arda
Yaşı: 22
Olay Tarihi: 22.12.2012
Olay Yeri: Diyarbakır
Ölüm Şekli: Polis kurşunu
Olay: Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesi’nde bulunan Meryem Ana Kilisesi Sokağı’nda 22 yaşındaki Özgür Arda isimli genç, kendisini kovalayan polislerden kaçarken, arkadan vurularak öldürüldü. Polislerin sıktığı kurşunun isabet etmesi üzerine yaralanan Arda, polisler tarafından Diyarbakır Devlet Hastahanesi’ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
SONUÇ: Mahkeme, Özgür Arda’yı öldüren polis Mehmet Fatih Korkmaz’ı “taksirle öldürme”nin alt sınırından 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini kastın aşılması suretiyle işlediğini belirten mahkeme, cezayı önce 1 yıl 8 aya, sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını da dikkate alarak 1 yıl 4 ay 20 güne indirdi. Mahkeme, sanığın tekerrüre esas sabıkası bulunmaması ve cezanın ertelenmesi durumunda bir daha suç işlemekten çekineceğine ilişkin olumlu kanaat oluştuğundan cezanın ertelenmesine karar verdi.
+ 130- Adı Soyadı: Kenan Kapısız
Yaşı: 28
Olay Tarihi: 24.11.2012
Olay Yeri: Uşak
Ölüm şekli: Polis kurşunu
Olay: Uşak’ta polis memurları ile vatandaşlar arasında çıkan arbedede polisin silahından çıkan kurşunla başından vurularak öldürülen 28 yaşındaki Kenan Kapısız, 4 çocuk babasıydı.
+ 129- Adı Soyadı: İsmail Cesur (MİT Mensubu)
Yaşı: 44
Olay Tarihi: 10.10.2012
Olay Yeri: Ankara
Ölüm Şekli: Polis kurşunu
Olay: Ankara Yenimahalle Merkez Karakolu’nda görev yapan 44 yaşındaki polis memuru Nafi İspir, MİT mensubu 44 yaşındaki İsmail Cesur’u bir market önünde beş kurşunla öldürdü.
+ 128- Adı Soyadı: Çağrı Danışman
Yaşı: 32
Olay Tarihi: 4.10.2012
Olay Yeri: Antalya
Ölüm Şekli: Polis kurşunu
Olay: Antalya’da 3 polis memurunu şehit ettikten sonra vurularak etkisiz hale getirilen şizofreni hastası 32 yaşındaki Çağrı Danışman öldü. Danışman’ın babası Cemil Danışman, sağ olarak yakalanan oğlunun, hastalık raporundan dolayı serbest kalma ihtimali nedeniyle polisler tarafından infaz edildiğini iddia etti. Av. Münip Ermiş Antalya Barosu
+ 127- Adı Soyadı: Burak Topçu
Yaşı: 23
Olay Tarihi: 27.09.2012
Olay Yeri: Eskişehir
Ölüm Şekli: Aşırı hız yapan polis aracı çarpması
Olay: Saat 00.15 civarında, çift çıkış ve tek iniş olmak üzere toplam üç şeritli olan Eskişehir ili Yıldıztepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi’nde, 26 A 4849 plaka sayılı Emniyet Müdürlüğü’ne ait hizmet aracını kullanan polis memuru Bülent Ok’un süratli araç kullanması ve hatalı araç sollaması nedeniyle, Hava İkmal Bakım Komutanlığı’nda uçak bakım elektronik teknisyeni olarak görev yapan 23 yaşındaki Burak Topçu hayatını kaybetti. Baba Volkan Topçu: “Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü görevlilerinin tutmuş olduğu trafik kazası tespit tutanağında; suçlu polisi kurtarmak amacıyla oğlumuz Burak Topçu yüzde yüz suçlu bulunmuştur. Olaydan sonra söz konusu polis memuru açığa alınmamış, tutuklanmamıştır. Çünkü polis memuru yalan söylemektedir ve tutulan raporlar polisi kurtaracak tarzda tanzim edilmiştir” dedi.
SONUÇ: Bu olayda yargılanan polis memuru Bülent Ok, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
+1 26-Adı Soyadı: Ali Akın
Yaşı: 26
Olay Tarihi: 23.09.2012
Olay Yeri: İstanbul
Ölüm Şekli: Gözaltında ölüm
Olay: İsnat edilen bir olaydan dolayı, Ali Akın ve babası, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polislerin iddiasına göre Ali Akın ifadesinin ardından nezarete konuldu. Daha sonra tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkan Akın, polisin silahını alıp intihar etti. İstanbul’dan Baran Tursun Vakfı’nı arayan acılı anne Naciye Çakıcı, basın yayın organlarında çıkan “intihar” haberlerinin doğru olmadığını söyledi.
+ 125- Adı Soyadı: Merve Erçetin
Yaşı: 24
Olay Tarihi: 21.09.2012
Olay Yeri: Erzurum
Ölüm Şekli: Polis kurşunu
Olay: Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ekrem Özdemir yolda kız arkadaşı Merve Erçetin’i (24) Mustafa Gökçe’yle yürürken gördü. Bunun üzerine yanlarına gidip Erçetin’e diz çöktürerek tabancasıyla ensesine ateş ederek öldürdü.
+1 24-Adı Soyadı: Hasan Latif Kaplan
Yaşı: 35
OlayTarihi: 20.09.2012
Olay Yeri: İstanbul
Ölüm Şekli: Gözaltında ölüm
Olay: İstanbul Bağcılar’da eşine şiddetten gözaltına alınan 35 yaşındaki Hasan Latif Kaplan, götürüldüğü Bağcılar Asayiş Büro Amirliği’nde, avukat görüşme odasında asılı bulundu. Baba Mustafa Kaplan: “Oğlum intihar etmedi, karakolun içinde öldürüldü” dedi
+ 123-Adı Soyadı: Cem Aygün
Yaşı: 24
Olay Tarihi: 30.08.2012
Olay Yeri: Ankara
Ölüm Şekli: Polis kurşunu
Olay: Ankara Keçiören İncirli’de 24 yaşındaki Cem Aygün “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla polis memuru Fatih Yılmaz tarafından öldürüldü. Olaydan 1 ay önce cezaevinden çıkan gencin ölümüne ilişkin Emniyet’in aileye verdiği bilgiler ise çelişkilerle dolu. Baba İsmet Aygün, “Oğlum Cem Aygün öldürüldükten 8 saat sonra bize haber verildi. Oğlum kaçtığı için ‘dur ihtarı’ falan diyorlar. Oğlum niye kaçsın, her gün karakola gidip imza veriyordu. Her gün polise imza veren biri niye polisten kaçsın?” dedi.
SONUÇ: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık polis Fatih Yılmaz için kasten yaralama sonucu ölüme neden olduğu sabit olduğundan TCK’nin 87/4 maddesi gereği 14 yıl hapis verdi. Mahkeme, sanığın tutum ve davranışları cezanın üzerindeki etkileri nedeniyle cezayı 11 yıl 8 aya indirdi. Mahkeme ayrıca sanığın kaçma şüphesi nedeni ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.
+ 122- Adı Soyadı: Emrah Barlak
Yaşı: 26
Olay Tarihi: 12.08.2012
Olay Yeri: İzmir
Ölüm Şekli: Polis kurşunu
Olay: İzmir’in Karabağlar ilçesinde polis İmran Kahya tarafından karnından ve bacaklarından vurulan Emrah Barlak (26) yaşamını yitirdi. İzmir’in Karabağlar ilçesi Limontepe semtinde resmi polis aracı ile sivil bir aracın kazaya karışması nedeniyle başlayan tartışma, polisin ikisi kardeş 3 yurttaşı vurması ile sonuçlanmıştı. Sonuç: İzmir 6 Ağır Ceza Mahkemesi, sanık polis memuru İmran Kahya’ya adam öldürmekten 8 yıl 4 ay ceza verdi. Kardeşi Erhan’ı da yaralamaktan 3 yıl 4 ay olmak üzere Kahya’ya toplam 11 yıl 8 ay ceza verildi.
+ 121-Adı Soyadı: Mazlum Akay
Yaşı: 11
Olay Tarihi: 29.07.2012
Olay Yeri: Adana
Ölüm Şekli: Gaz bombası sonucu
Olay: Hak ihlallerini protesto etmek için Adana’nın Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi’nde bir araya gelen bir grup gence polisin saldırısı sırasında polisin attığı gaz bombasının kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Mazlum Akay, yaşamını yitirdi.
+ 120-Adı Soyadı: Nurhak Çartay
Yaşı:
Olay Tarihi: 17.07.2012
OlayYeri: Diyarbakır
Ölüm Şekli: Polis kurşunu
Olay: Diyarbakır’ın Sur ilçesinde meydana gelen olayda seyir halinde iken “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla polisin açtığı ateşle ağır yaralanan Nurhak Çartay yaşamını yitirdi. Diyarbakır Devlet Hastanesi’nde bitkisel hataya giren Çartay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
+ 119- Adı Soyadı: Yusuf Yılan
Yaşı: 9
Olay Tarihi: 14.06.2012
Olay Yeri: Erzurum
Ölüm şekli: Polis panzeri çarpması sonucu ölüm
Olay: Erzurum Karayazı ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan Yusuf Yılan, Akrep tipi aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarına göre, askeri araç Yusuf Yılan’ın göğsü ve kafasının üzerinden geçti.
+ 118. Adı Soyadı: Özgür Taşar
Yaşı: 17
Olay Tarihi: 04.06.2012
Olay Yeri: Yüksekova-Hakkâri
Ölüm Şekli: Polis kurşunu
Olay: Akşam saatlerinde Hakkâri Yüksekova’da, Şemdinli Yolu üzerinde polis kalabalığa ateş etti; açılan ateş sonucu Özgür Taşar ile Veysi Yıldırım yaralandı, yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin başhekimi, Taşar’ın göğsünden kurşunla yaralandığını doğruladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da Taşar’ın hayatını kaybettiği bildirildi.
+ 117- Adı Soyadı: Kenan Yılmaz
Yaşı: 25
Olay Tarihi: 22.05.2012
Olay Yeri: İstanbul
Ölüm Şekli: Gözaltında ölüm
Olay: Sultangazi Polis Merkezi’ne götürülen Kenan Yılmaz’ın fenalaştığı iddia edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Yılmaz öldü. Ailesi: “Kenan Yılmaz’ın ölümüne, gözaltında tutulduğu polis merkezinde gördüğü kötü muamele ve şiddet yol açtı” dedi.
Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Yılmaz ailesinin avukatı Adnan Küpçük, “Şikâyet konusu ve suçun asıl unsurları ‘Kasten adam öldürme’, ‘İşkence ve eziyet’, ‘Görevi kötüye kullanma’, ‘Hürriyetten yoksun bırakma’ suçlarıdır. Bu suçlardan şikâyetimizi yapıyoruz. Olayın olduğu saatler içerisinde Esenler Polis Merkezi’nde görevli olan bütün memurlar suç duyurumuzda şüpheli olarak görülecek” dedi.
+ 116- Adı Soyadı: Çayan Birben
Yaşı: 31
Olay Tarihi: 28.05.2012
Olay Yeri: Yalova
Ölüm Şekli: Gaz bombası
Olay: Çayan Birben, Yalova’da polisin sıktığı biber gazından etkilenerek yaşamını yitirdi. Birben’in avukatı Korkmaz, Çayan Birben’in ölümünün polisin orantısız güç kullanmasından kaynaklandığını öne sürerek “Bunun araştırılması gerekiyor” dedi.
İddianamede, şüpheli polisler İbrahim Baltacı, Serhat Ayhan Yeni, Ercüment Küçükakça ve Tekin Ceyhan’a TCK’nin “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlaması yöneltildi. İddianameyi kabul eden Yalova 3. Asliye Ceza Mahkemesi, sürpriz kararla dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.
+ 115- Adı Soyadı: Selman Pınar
Yaşı: 22
Olay Tarihi: 01.05.2012
Olay Yeri: Batman
Ölüm Şekli: Gözaltında ölüm
Olay: Er Selman Pınar gözaltına alındı. Batman’da polis merkezine götürülen Pınar, yaralandığı iddiasıyla hastaneye götürüldü. Pınar’ın hastaneden kaçmak isterken 6 metre yüksekten düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Maktulün kardeşi Adnan Pınar: “Önceki gece eve giderken polis ekipleri yolumuzu kesip kimliklerimizi istediler, ağabeyim Selman asker olduğuna dair belgesini gösterdi, bizi 10 Nisan Polis Merkezi’ne götürdüler Orada da ağabeyimi darp ettiler, vücudunda darp izleri vardı.”
+ 114- Adı Soyadı: Hacı Zengin
Yaşı: 58
Olay Tarihi: 19.03.2012
Olay Yeri: İstanbul
Ölüm Şekli: Gaz bombası kapsülü ile
Olay: İstanbul’da, polisin uyguladığı orantısız güç sonucunda atılan biber gazı kapsüllerinin kafasına isabet etmesi sonucu kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
TİHV raporlarına göre, Zengin polisin sıktığı gaz bombası sonucu hayatını kaybetti.
Sonuç: Savcılık, herhangi bir kimseye atfedilerek bir suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle Takipsizlik verildi.
+ 107- Adı Soyadı: Ayşe Al
Yaşı: 75
Olay Tarihi: 11.03.2012
Olay Yeri: Diyarbakır
Ölüm Şekli: Gaz bombası, tazyikli su ile
Olay: Polisin şiddetine maruz kalan ve yaralanan 75 yaşındaki Ayşe Al yaşamını yitirdi. 15 Şubat günü merkez Bağlar ilçesi E Tipi Cezaevi üst köşesinde polis panzerinden sıkılan tazyikli su ile yere düşüp başını kaldırıma çarpan 75 yaşındaki Ayşe Al yaşamını yitirdi.
+113- Adı Soyadı: Mahir Zorbey
Yaşı: 21
Olay Tarihi: 04.03.2012
Olay Yeri: Aydın
Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile
Olay: Aydında gözaltına alınan er Mahir Zorbey, polisin iddiasına göre kaçtığı için ve “dur” ihtarına uymadığı için öldürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede, polisin defalarca ateş ettiği ortaya çıktı. Sanık polis, savunmasında, “öldürme kastının olmadığını, ayağının kaydığı gerekçesiyle silahının iradesi sonucu patladığını ve maktule isabet ettiğini” söyledi. Maktulün ağabeyi Deniz Zorbey, “Polis kardeşimi bile bile öldürdü, kardeşim askerdi ve birliğine teslim edilmek üzere gözaltına alınmıştı” dedi. İlk duruşmada zanlı polis serbest bırakıldı.
Sonuç: Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık polis memuru M.S., 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
+112- Adı Soyadı: Perihan AKTAŞ
Yaşı: 53
Olay Tarihi: 21.02.2012
Olay Yeri: Manisa
Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile
Olay: Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde oturan 53 yaşındaki Perihan Aktaş, evinin önünde polis tarafından öldürüldü. Aktaşı öldüren polis teslim oldu. Sarıgöl ilçesi Ayan Mahallesi Stadyum Caddesi Bahçe Sokak’taki evin önünde saat 08.30 sıralarında öldürüldü.
Perihan Aktaş 3 çocuk annesiydi.
+ 111- Adı Soyadı: Fırat Kırtekin
Yaşı: 26
Olay Tarihi: 25.01.2012
Olay Yeri: İstanbul
Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile
Olay: İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde “dur” ihtarına uymadığı iddia edilen aracın içinde bulunan 26 yaşındaki Fırat Kırtekin gözaltına alındı. Gözaltında polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.
+ 110- Adı Soyadı: Murat Elibol
Yaşı: 21
Olay Tarihi: 02.112011
Olay Yeri: Diyarbakır
Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile
Olay: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Murat Elibol, Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Lezgin Avcı Caddesi 867. Sokak’ta silahla vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elibol, yaşamını yitirdi. Sırtından tek kurşunla vurulan Elibol’un polisin açtığı ateş sonucu öldürüldüğü söylendi.
+ 109- Adı Soyadı: Yasemin Akpan
Yaşı:
Olay Tarihi: 02.11.2011
Olay Yeri: Ankara
Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile
Olay: Ankara Altındağ’da polis memuru Veli Akpan, eşi Yasemin Akpan’ın evi terk etmesi üzerine cinnet getirdi. Beylik tabancasıyla kayınvalidesini yaralayıp eşini öldüren polis, cinayeti itiraf etti. Emniyet amirini de makamında şehit etti.
+ 108-Adı Soyadı: Kamile Özbek
Yaşı:
Olay Tarihi: 14.09.2012
Olay Yeri: Adana
Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile
Olay: Adana’da, 14 Eylül 2011 günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmediğini ve kendisinden haber alamadıklarını söyleyen kızı, katilin polis olduğundan habersiz polise başvurdu, annesinin bulunmasını istedi. Yapılan araştırmada Kamile Özbek’i öldürenin Fatih Yurdakonar adında görevli polis memuru olduğu ortaya çıktı. Kadının evinin tapusunu üstüne geçiren, bankadaki paralarını da alan 19 yıllık polis Fatih Yurdakonar tutuklandı.
+ 107- Adı Soyadı: Willem Tyas
Yaşı: 64
Olay Tarihi: 02.10.2011
Olay Yeri: Antalya
Ölüm Şekli: Gözaltında ölüm
Olay: Antalya’nın Manavgat ilçesi Şelale Polis Karakolu’nda ölü bulundu.
+ 106- Adı Soyadı: Ali Sapan
Yaşı: 12.11.2011
Olay Tarihi:
Olay Yeri: Ankara
Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile
Olay: Ankara’nın Altındağ ilçesi Yıldırım Ekipler Amiri Ali Sapan, polis memuru şoförü Veli Akpan tarafından öldürüldü. Amirinin makam odasına giren polis Veli Akpan, amirine iki el ateş etti. İki çocuk babası Emniyet Amiri Ali Sapan olay yerinde hayatını kaybetti.
+ 105- Adı Soyadı: Yeşim Çelik
Yaşı: 23
Olay Tarihi: 20.11.2011
Olay Yeri: İstanbul
Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile
Olay: Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Yeşim Çelik internetten tanıştığı polis Salih Kaya adlı sevgilisinin tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Yeşim Çelik’in valizi ve el çantası yatağın üzerindeydi. Tabanca bacaklarının arasındaydı. Polisler olayın intihar olduğu kanısındaydı. Ancak tabancanın üzerinde parmak izi yoktu. Bu da tabancanın temizlendiğini gösteriyordu. Ayrıca Çelik’in ellerinde ve kazağının kollarında da barut izi yoktu. Masa üzerindeki not ise Çelik’in elinden çıkmıştı ama intihar notu anlamına gelmiyordu. Kaya tutuklanırken savcı, iddianamesinde Salih Kaya hakkında müebbet hapis istemişti. Müebbet hapisle yargılanan zanlı polis ikinci duruşmada tahliye edildi.
+ 104- Adı Soyadı: Doğan Teyboğa
Yaşı: 13
Olay Tarihi: 24.07.2011
Olay Yeri: Silopi-Şırnak
Ölüm Şekli: Gaz bombası ile
Olay: Şırnak’ın Silopi ilçesindeki gösteride polis orantısız güç kullandı, polisin rasgele attığı gaz bombasıyla başından vurularak ağır biçimde yaralanan DoğanTeyboğa tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Takipsizlik verildi, dava açılmadı.
+103- Adı Soyadı: Hamedu Louf Said
Yaşı: 26
Olay Tarihi: 29.07.2011
Olay Yeri: Mersin
Ölüm Şekli: Gözaltında ölüm
Olay: Mersin’de Yumuktepe Polis Karakolu’nda ölü bulundu.
+102- Adı Soyadı: Mehmet Şirin Çiftçi
Yaşı: 20
Olay Tarihi: 29.07.2011
Olay Yeri: Diyarbakır
Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile
Olay: Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Cemal Yılmaz Mahallesi’nde gezen polisler ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda polisler ateş açarak Mehmet Şirin Çiftçi’yi evinin önündeyken başından vurdu. Çiftçi hayatını kaybetti.
+101- Adı Soyadı: Yıldırım Ayhan
Yaşı: 32
Olay Tarihi: 28.08.2011
Olay Yeri: Şırnak
Ölüm Şekli: Gaz bombası ile
Olay: Çukurca’ya bağlı Narlı köyünde eylem yapan kitleye polisler gaz bombası ile müdahale etti. Gaz bombalarından birinin kapsülü BDP’li Van İl Genel Meclisi iyesi Yıldırım Ayhan’ın göğsüne isabet etti. Ayhan, Çukurca’dan helikopterle Van’a götürülürken yolda yaşamını yitirdi.
+ 93- Hatici İdin/Şırnak: Şırnak merkezde 12 Haziran gecesi Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun desteklediği bağımsız adayların milletvekili olmasının kutlandığı Cumhuriyet Meydanı’nda patlama meydana geldi. Yaralananların kaldırıldığı hastaneye polislerin attığı gaz bombasından etkilenen Barış Anneleri İnisiyatifi üyesi Hatice İdin, 18 gün hayat mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi.
+100-Metin Lokumcu
Yaşı: 54
Olay Tarihi: 31.05.2011
Olay Yeri: Hopa-Artvin
Ölüm Şekli: Gaz bombası ile
Olay: Artvin’in Hopa ilçesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto etmek isteyen gruba polisin gaz bombası atması sırasında Metin Lokumcu adlı emekli öğretmen kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Lokumcu’nun ölümü, ilk başta Trabzon Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı ön otopsi raporunda “biber gazı ve heyecanın tetiklemesi sonucu gerçekleşen kalp krizine bağlı ölüm” şeklinde değerlendirilmişti. Ancak Adli Tıp sonradan açıkladığı kesin ölüm raporunda bu değerlendirmesini değiştirdi ve “Lokumcu’nun vücudunda öldürücü düzeyde kimyasal madde saptanmadığını, ölümün kendisinde mevcut kalp ve akciğer hastalığı sonucu meydana geldiğini” tespit edildiğini bildirdi.
99- Kazım Şeker
Yaşı: 60
Olay Tarihi: 27.04.2011
Olay Yeri: Diyarbakır
Ölüm Şekli: Gaz bombası ile
Olay: Bismil’de Yüksek Seçim Kurulu’nun veto kararına karşı gösterilerde 20 Nisan’da öldürülen İbrahim Oruç’un katillerinin bulunması için yapılan yürüyüşte, polisin attığı gaz bombalarından etkilenen 60 yaşındaki Kazım Şeker hayatını kaybetti.
98- İbrahim Oruç
Yaşı: 17
Olay Tarihi: 20.04.2011
Olay Yeri: Diyarbakır
Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile
Olay: 20 Nisan 2011 günü Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde YSK’nin veto kararını protesto etmek için yürüyen kitleye müdahale sırasında polis kurşunuyla yaşamını yitirdi.
97-Tuba Korkmaz
Yaşı: 21
Olay Tarihi: 17.03.2001
Olay Yeri: Tunceli
Ölüm şekli: Polis kurşunu ile
Olay: 17 Mart 2011 günü Tunceli’de polis memuru nişanlısı Savaş C’nin evinde, nişanlısının beylik tabancası ile intihar ettiği iddia edildi. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Dairesi laboratuvarlarında yapılan incelemede, Savaş C. ve Tuba Korkmaz’ın giysileri üzerinde atış artıklarına rastlanmadığı, kullanılan tabanca üzerinde ise herhangi bir parmak izine rastlanmadığı belirlendi, bunun üzerine zanlı polis memuru tutuklandı.
96- Çiğdem Şahin
Yaşı: 20
Olay Tarihi: 11.11.2010
Olay Yeri: İzmir
Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile
Olay: Çiğdem Şahin Gaziantep’ten İzmir’e geldi ve İzmir’de çevik Kuvvette görevli polis Anıl. K.G. ile görüştü, daha sonra görüştüğü polisin silahıyla şakağından vurulmuş halde bulundu.
95- Adı Soyadı: S. Sinan Özkılınç (Polis)
Yaşı: 30
Olay Tarihi: 05.10.2010
Olay Yeri: İzmir
Ölüm Şekli: Tabanca ile
Olay: İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli iken, Asayiş Şube Yunuslar Tim Amirliği hizmet binası içinde ölü bulundu. Ölüm sebebi, psikolojik bozukluktan dolayı intihar olarak kayıtlara geçti. Maktul S. Sinan Özkılınç’ın emekli polis olan babası Süleyman Özkılınç, “Oğlum neden intihar etsin, oğlum intihar edecek biri değildi; ayrıca oğlum iki fakülte mezunu, 15-20 gün sonra nişanlanacak, akabinde doğum günü olan 11 Şubat’ta evlenecekti. Ayrıca evi ve arabası olan biriydi. Benim de emekli polis olmamdan ötürü de polisliği severek seçen, bankada parası olan bir polisti” dedi. ı Süleyman Özkılınç, polis tarafından öldürülen Baran Tursun’un ailesi ve Baran Tursun vakfı ile birlikte adalet arayışını sürdürmektedir.
Bir polis babası olarak, neden Baran Tursun Vakfı İle birlikteyim?: Baran Tursun Vakfı’na gittiğimde, “Baran Tursun Vakfı’ndan Polise Duyuru” şeklinde bir ilanlarını gördüm. Bu ilanda: “Yasaların emrettiği şekilde görevini yapan namuslu polise diyeceğimiz yok, lafımız da yoktur. Diyeceğimiz, lafımız ve mücadelemiz; yasaların suç saydığı fiilleri yapmak suretiyle polis mesleği ve etiğine aykırı davranan polisleredir. Başımız sıkıştığı zaman başvuracağımız yer yine polis teşkilatıdır. Ama bu, çocuklarımızı alçakça öldüren ve suç işleyen diğer polislere hoşgörülü olacağımız anlamına gelmemektedir” diyorlar. Evlatları bir polis tarafından öldürülen bir ailenin bu acısına rağmen, teşkilatın içindeki bir suçlu ile Emniyet teşkilatını özenle ayıran bir babanın polise yaptığı bu duyurusundan çok etkilendim. Bundan ötürü adalet arayışımı Tursun ailesi ile sürdüreceğim” dedi.
94- Özcan Kurtuluş
Yaşı: 24
Olay Tarihi: 14.9.2010
Olay Yeri: İzmir
Ölüm Şekli: Gözaltında
Olay: Özcan Kurtuluş, İzmir Şirinyer Polis Karakolu’nda ölü bulundu. İntihar ettiği söylendi.
93-Sabire Yaman
Yaşı: 29
Olay Tarihi: 27.7.2010
Olay Yer: İstanbul
Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile
Olay: Sabire (Sevgi) Yaman çalışği Tacirler Menkul şirketinin Bakırköy şubesinde, emekli polis Vedat Gemalmaz tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
92- Erol Postacı
Yaşı: 49
Olay Tarihi: 27.7.2010
Olay Yeri: İstanbul
Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile
Olay: Erol Postacı, çalıştığı Tacirler Menkul şirketinin Bakırköy şubesinde, emekli polis Vedat Gemalmaz tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
91-Murat Konuş
Yaşı: 35
Olay Tarihi: 7.1.2010
Olay Yeri: İstanbul
Ölüm Şekli: İşkence ile
Olay: Gasp sonucu gözaltına alınan Murat Konuş’a işkence yaparak ölümüne neden olan biri baş komiser 3 polis nöbetçi 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nce “işkence sonucu ölüme sebep olmak” suçundan tutukladı. Baş komiser Oktay Kapsız ve polis memurları Ramazan Adıgüzel, Abdulcelil Karadağ “işkence sonucu ölüme sebep olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
90-Cemal Yalın
Yaşı: 19
Olay Tarihi: 5.8.2010
Olay Yeri: Diyarbakır
Ölüm şekli: Polis kurşunu ile
Olay: 5 Ağustos 2010 günü polisler tarafından “terörist” sanılarak açılan
+ 89- Fuat Bayoğlu
Yaşı: 32
Olay Tarihi: 24.1.2011
Olay Yeri: İstanbul
Ölüm Şekli: Gözaltında ölüm
Olay: Ümraniye’de babası ile kavga edip onu balta ile öldüren Fuat Bayoğlu yakalandıktan sonra götürüldüğü polis merkezi nezaretinde kendini astı.
+ 88- Erhan Turan
Yaşı: 23
Olay Tarihi: 2010 Mart
Olay Yeri: İstanbul
Ölüm Şekli: Gözaltında ölüm
Olay: Polis gözetiminde tuvalete doğru ilerleyen Erhan Turan’ın, kendini bir anda camdan aşağıya attığı iddia edildi. Görgü tanığı olduğunu öne süren bir kişi, Turan’ı polisin aşağıya attığını söyledi.
+87-Şerzan Kurt
Yaşı: 21
Vurulduğu Tarih: 12. 5. 2010
Vurulduğu Yer: MUĞLA
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 12 Mayıs 2010 günü Muğla’da üniversite olayları sırasında polis kurşunuyla yaralanan Muğla Üniversitesi öğrencisi Şerzan Kurt (21) tedavi gördüğü Dokuz Eylül Ü. hastanesinde hayatını kaybetti. Muğla Valiliği ve Polisi uzun süre Kurt’u yaralayan kurşunun polis tabancasından çıkmadığını öne sürmüş ancak 17 Mayıs’da Güvenlik Şube’de görevli 43 yaşındaki polis memuru Gültekin Şahin bu olayla ilgili tutuklanmıştı.
+86-Diren Basan
Yaşı: 10
Vurulduğu Tarih: 4.06..2010
Vurulduğu Yer: ŞIRNAK
ÖLÜM Şekli: ZIRHLI ARAÇ EZMESİ
OLAY: 04.06.2010 Günü Şırnak’ta 10 yaşındaki Diren Basan adlı çocuk, ‘akrep’ olarak bilinen zırhlı polis aracının altında ezilerek katledildi. Bu cinayeti işleyen polis hakkında dava bile açılmadı.
+85-Aydın Erdem
Yaşı: 23
Vurulduğu Tarih: 6.12.2009
Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 6 Aralık 2009 günü Diyarbakır’da yapılan bir gösteride kurşunlanarak öldürüldü. Diyarbakır’da yapılan otopside, Aydın Erdem’in (23) yakın mesafede ve tek kurşunla yaşamını yitirdiği tespit edildi. 23 yaşındaki Erdem’e isabet eden mermi kovanları Diyarbakır Emniyet Müdürlüğün de bulundu. 2009
+84-İbrahim Özkaymak
Yaşı: 40
Vurulduğu Tarih: 28.8.2009
Vurulduğu Yer: GAZİANTEP
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 28.08.2009 günü / Bu sırada polis memurunun “uyarı ateşi” açtığı ve kurşunun yoldan geçmekte olan İbrahim Özkaymak (40) adındaki vatandaşın göğsüne isabet ettiği bildirildi.
+83-Alaettin Karadağ
Yaşı: 28
Vurulduğu Tarih: 19.11.2009
Vurulduğu Yer: İSTANBUL
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 19 Kasım 2009 tarihinde İstanbul Esenyurt’a “Dur” İhtarı Sonucu Alaettin Karadağ öldürüldü. Kardeşi Abdullah Karadağ: “Ağabeyim güpegündüz polis tarafından infaz edilmiştir, vücudunda, 10’un üzerinde mermi giriş deliği tespit edilmiştir” dedi.
Av. Zeycan Balcı Şimşek: “yargısız infazlar bir devlet pratiğidir” diyerek konuşmasına başladı. Polis terörünün üzerinde duran ve olay örgüsüne bakıldığında öldürme kastı taşındığına vurgu yapan Şimek “tüm şarjörünü boşaltan polisin beraatinin istenmesi anlaşılır değil” dedi.
SONUÇ: Alaettin Karadağ’ı öldürmekten yargılanan polislerden Oğuzhan Vural, üç yıl süren yargılamada 28 Mayıs 2013 tarihinde mahkemece “Görev gereği öldürmüştür” denilerek beraat ettirildi. Avukat: Zeycan Balcı Şimşek
+82-Emrah Gezer
Yaşı: 18
Vurulduğu Tarih: 27.12.2009
Vurulduğu Yer: ANKARA
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 27.12.2009 günü Ankara’da eğlendikleri lokantada Kürtçe şarkı söyleyen Emrah Gezer’e tepki gösteren Özel Harekât Polisi Serkan Akbulut, silahını çıkararak Emrah Gezer’e kurşun yağdırdı. Emrah Gezer olay yerinde yaşamını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı.
SONUÇ: Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Polis Memuru Serkan Akbulut, 19 yıl 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Yerel mahkemenin sanık polis memeuru Serkan Akbulut hakkında verdiği ceza Yargıtay 1.Ceza Dairesi tarafından onandı. Av.Selçuk Kozağaçlı (Ankara Barosu)
+81-Maziye Aslan
Yaşı: 8
Vurulduğu Tarih: 29.4.2009
Vurulduğu Yer: VAN
ÖLÜM Şekli: ZIRHLI ARAÇ EZMESİ
OLAY: 29 Nisan 2009 günü Van-Hakkâri karayolu üzerinde yürüyen 8 yaşındaki maziye Aslan, özel harekât polislerinin kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Polis memuru tutuklandı.
+80-Özge Keyikçi
Yaşı: 13
Vurulduğu Tarih: 19.10.2009
Vurulduğu Yer: KÜTAHYA
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 19.10.2009 Kütahya-Çavdarhisar ilçesinde bir düğünde 13 yaşındaki Özge Keyikci, polis Enver ACAR’ın silahından çıkan mermiyle can verdi. Gözaltına alınan polis, “Kazayla ateş aldı” dedi.
+79-Murat Koku/
Yaşı: 28
Vurulduğu Tarih: 28.10.2009
Vurulduğu Yer: HATAY
Ölüm şeklii: POLİS KURŞUNU
OLAY: Hatay’da 12 Ekim 2009’da polis ekiplerinin şüpheli bulduğu motosiklete yaptığı “dur” ihtarının ardından ateş açması sonucu motosiklette bulunan Murat Koku (28) yaşamını yitirdi
+78-Ahmet Sargın
Yaşı: 41
Vurulduğu Tarih: 23.8.2008
Vurulduğu Yer: SAKARYA
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: SAKARAY Sapanca ilçesinde uzayan eğlenceyi sonlandırmak için olay yerine giden polislerle gençler arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açmak isteyen polis memuru 32 yaşındaki Murat İpek, meslektaşı 41 yaşındaki Ahmet Sargın’ı göğsünden vurarak ölümüne neden oldu. 2009
+77-Osman Aslı
Yaşı: 20
Vurulduğu Tarih: 20.12.2009
Vurulduğu Yer: İSTANBUL
ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM
OLAY: 20 Aralık 2009 günü dağıtım iznine gelen 2 aylık asker Osman Aslı gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü Avcılar Firuzköy Karakolu’nun avukat görüşme odasında ölü bulundu. 20 yaşındaki gencin, bot bağlarıyla kendisini astığı söylendi. Ancak aile iddiayı gerçekçi bulmadı. takipsizlik verildi, dava bile açılmadı.
+76-Mehmet Uytum
Yaşı: 2
Vurulduğu Tarih: 10.12.2009
Vurulduğu Yer: ŞIRNAK / CİZRE
Ölüm şekli: GAZ BOMBASI
OLAY: (Bebek)10.12.2009 günü, Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkarılışının 11. yıldönümünde doğu ve güneydoğu illerinde yapılan gösterilerde, Cizre’de, eve atılan gaz bombası annesinin kucağındaki 18 aylık Mehmet Uytum’un başına geldi. beyin kanaması geçiren küçük Mehmet, yoğun bakıma alındıktan bir kaç gün sonra öldü. Vatandaşlar: “Henüz defteri açılmamış melek gibi tertemiz Mehmet uytun bebeğin o minik elleri, öbür cihanda, sadece o tetiğe basan adamın yakasında değil bütün bu devlet aygıtının yakasında olacaktır” dediler.
+75-Ahmet AkbaşYaşı:
Vurulduğu Tarih: 1.8.2009
Vurulduğu Yer: İSTANBUL
ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM
OLAY: 01.08.2009 günü 43 yaşındaki Ahmet Akbaş, Esenler polis karakolunda ölü bulundu. Ahmet Akbaş’ın yakını Ergin Akbaş: “Olayın üzerinde uzun zaman geçmesine rağmen savcı olay yerine geç geldi. Doktorlar gelmemiş müdahale etmemişler”.
+74-Mustafa Uslu
Yaşı: 38
Vurulduğu Tarih: 9.7.2009
Vurulduğu Yer: TOKAT / TURHAL
Vurulma Şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 09.07.2009 Tarihinde Mustafa Uslu, Tokat Turhal’da önceki gece otomobiliyle giderken trafik kontrolü yapan polisler ‘Dur’ ihtarında bulundu. ‘Dur’ ihtarına uymadığı belirtilen Uslu iddiaya göre otomobilini görevli iki polisten birinin üzerine sürdü. Bunun üzerine diğer polis memuru Uslu’ya tabancasıyla ateş etti. Uslu, boynuna isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi.
+73-Abdurrahman Sözen
Yaşı: 24
Vurulduğu Tarih: 21.7.2009
Vurulduğu Yer: İZMİR
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 21.07.2009 Günü, İzmir’in Gümüşpala Semti’nde, bir kişiyi av tüfeğiyle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 24 yaşındaki Abdurrahman Sözen, iddiaya göre nezarette su istediği polis memurunun tabancasını ele geçirip intihar etti. Ailenin avukatı Nezahat Başa Bayraktar ise, “Ortada ciddi bir insan hakkı ihlali ve zorla evden alınıp götürülme var. Polis kayıtlarına göre, Sözen’in, polisin silahını alarak intihar ettiği” söyleniyor.
+72-Resul İlçin
Yaşı: 52
Vurulduğu Tarih: 22.10.2009
Vurulduğu Yer: ŞIRNAK / İDİL
ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM
OLAY: 22.10.2009-ŞIRNAK - Şırnak’ın İdil İlçesi’nde polisler tarafından götürüldüğü karakolda yaşamını yitiren 52 yaşındaki Resul İlçin’in yapılan otopsisinde kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olduğu ortaya çıktı. Şırnak Valiliği ise İlçin’in kendiliğinden yere düşerek öldüğünü iddia etti.
+71- Ahmet Cömert
Yaşı: 23
Vurulduğu Tarih: 2.11.2009
Vurulduğu Yer: KOCAELİ / DARICA
ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM
OLAY: 02.11.2009 / KOCAELİ’nin Darıca İlçesi’nde bir ay önce cezaevinden çıkan ve geçen cumartesi günü 17 yaşındaki kardeşi ile birlikte oto hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 23 yaşındaki Ahmet Cömert, polis merkezinin nezarethanede kendisini asarak yaşamına son verdi. Baba Durmuş Cömert, oğlunun intihar edecek biri olmadığını söyledi.
+70-Enver Turan
Yaşı: 15 16.9.2009
Vurulduğu Tarih:
Vurulduğu Yer: HAKKARİ
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 16.09.2009 günü Hakkâri’de Ramazan Bayramı’nın birinci gününde bir güvenlik görevlisinin aracından inerek açtığı ateşle başından yaralanan 15 yaşındaki Enver Turan, tedavi gördüğü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde öldü.
+69-İbrahim Sevindik:
Yaşı: 75
Vurulduğu Tarih: 1.5.2007
Vurulduğu Yer: İSTANBUL
Ölüm şekli: GAZ BOMBASI
OLAY: Polis terörü ve biber gazı bir can aldı Nefes darlığı olan 75 yaşındaki İbrahim Sevindik, Polisin attığı biber gazından etkilendi. Nefes alamadı. Beş dakikalık mesafedeki hastaneye ancak yarım saatte gidebildi. 36 saat sonra yaşam savaşını kaybetti. Sevindik’in ailesi suç duyurusunda bulunacak.
+68-Enes Ata
Yaşı: 8
Vurulduğu Tarih: 30.3.2007
Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 28 03.2009 günü 8 Yaşındaki İlköğretim öğrencisi Enez Ata 28 ve 29 Mart tarihlerinde güvenlik güçlerince yaşam hakları ihlal edilen 3 sivil yurttaşın 30 Mart 2007 tarihli cenaze töreni esnasında çıkan olaylar esnasında, güvenlik güçlerinin tekrar ateşli silah kullanması sonucu, Kuruçeşme semtinde vücuduna isabet eden mermi sonucu yaşamını yitirmiştir. Enes Ata’ın babası Süleyman Ata: “8 yaşında ki oğlumun suçu neydi? Okuldan eve, evden okula gitmekten başka bir şey bilmiyordu. herkesin gözleri önünde polisin açtığı ateş sonucu öldürüldü, herkes buna şahittir, buna rağmen dava bile açılmadı” dedi. Sonuç: Takipsizlik verildi.
+67-Abdulsamet Erip
Yaşı: 14
Vurulduğu Tarih: 23.4.2009
Vurulduğu Yer: HAKKARİ
Ölüm şekli: GAZ BOMBASI
OLAY: 23 Nisan 2009: Hakkâri’nin Bağlar Mahallesi’nde DTP operasyonlarına karşı yapılan protestolarda dün yaşanan olaylar sırasında polisin attığı gaz bombasından kaçarken Katramas Deresi’ne düşen 14 yaşındaki Abdulsamet Erip kaldırıldığı Van Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
+66-Mahdum Karaoğlan
Yaşı:
Vurulduğu Tarih: 4 NİSAN
Vurulduğu Yer: ŞANLIURFA
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 4 Nisan’da Suruç’tan Halfeti’ye yürüyüş yapmak isteyen gruba açılan ateş sonucu, Diyarbakır Ergani nüfusuna kayıtlı Karaoğlan yaşamını yitirdi.
+65-Emre Günay
Yaşı: 30
Vurulduğu Tarih: 5.4.2009
Vurulduğu Yer: İSKENDERUN
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 5 Nisan 2009’da Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde polis ekipleri, kimlik sordukları Emre Günay’ın (30) polis ekiplerine ateş ederek kaçması üzerine yapılan “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla Günay’ı öldürdü ’da öldürüldü.
+64-Sinan Aydın
Yaşı:
Vurulduğu Tarih:
Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR
Vurulma Şekli: GAZ BOMBASI
OLAY: Diyarbakır’da 15 Şubat gösterilerinde polislerin kullandığı biber gazından etkilenen Sinan Aydın hastaneye kaldırıldı fakat akciğerlerine dolan gazın etkisiyle 11 Mart’ta yaşamını yitirdi.
+63-İbrahim Halil Çoban
Yaşı: 17
Vurulduğu Tarih: 26.1.2009
Vurulduğu Yer: ŞANLIURFA
Vurulma Şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 26.01.2009 günü, babasından 2 lira alıp internet kafeye giden 17 yaşındaki İbrahim Halil Çoban, çıkışta bilinmeyen bir nedenle polisin “Dur” ihtarına maruz kaldı. Polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
+62-Fevzi Abik
Yaşı: 15
Vurulduğu Tarih: 12.8.2006
Vurulduğu Yer: ADANA
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 2008 günü Adana’da yapılan bir gösteride, polisin ateş açması sonucu 15 Yaşındaki Fevzi Abik hayatını kaybetti. Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise gösteri sırasında polisin ateş açtığı kabul edildi. Açıklamada, “polisin havaya ateş açtığı, ancak mermilerin çocuklara isabet ettiğinin sanıldığı” ifadesi kullanıldı.
+61-Metin Yüksel
Yaşı: 38
Vurulduğu Tarih: 2.7.2008
Vurulduğu Yer: ZONGULDAK
ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM
OLAY: 02.07.2008 - Karakolda ayağı takılan adam öldü, diye gazeteler çıktı Metin Yüksel. Yüksel`in ağabeyi Ömer Yüksel, doktorların, kardeşinin hastaneye getirildiğinde ölü olduğunu söylediklerini belirterek, otopsi sonucuna göre suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.
+60-Gökhan Ergün
Yaşı: 21
Vurulduğu Tarih: 2006
Vurulduğu Yer: BURSA
Vurulma Şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: Edip Gökhan Ergün’ün (21) ölümüne neden olan polis memuru Mustafa Aktaş (33) hakkında 26 yıl hapis cezası istendi.
+59-Çağdaş Gemik
Yaşı: 17
Vurulduğu Tarih: 27.10.2008
Vurulduğu Yer: ANTALYA
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 27.10.2008 tarihinde bisikletini sürerken polisin ’dur’ ihtarı sonucu durdu. Arkadaşının polise doğru gittiği bir sırada, diğer polis 17 yaşındaki Çağdaş Gemik’i başından vurularak öldürdü.
+58-Fatih Cem İnci
Yaşı: 22
Vurulduğu Tarih: 6.8.2008
Vurulduğu Yer: İSTANBUL
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 6.08.2008 günü Bahçelievler’de, yanlış anlaşılma yüzünden tartıştığı polis memuru tarafından vurularak öldürüldü. İnci’yi öldüren polis uzun süre yaralıyı hastaneye götürülmesine müsaade etmedi.
+57-Turan Özdemir
Yaşı: 41
Vurulduğu Tarih: 25.8.2008
Vurulduğu Yer: SİVAS
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 25 ağustos 2008 günü Sivas’ta polis, “dur” ihtarına uymadığı ve kaçtığını iddia ettiği bir otomobile ateş açtı, sürücü Turan Özdemir göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Araçta bulunan 48 yaşındaki Cafer Yağmurlu ve 40 yaşındaki Hüseyin Ayaz gözaltına alındı. Bomba şüphesiyle ateş açılan araçta daha sonra yapılan aramada bira şişeleri, kavgada kullanıldığı tahmin edilen çeşitli ebatlarda dört sopa ve çeşitli malzemeler bulundu.
+56-Narin Bögür
Yaşı: 32
Vurulduğu Tarih: 2007
Vurulduğu Yer: ANTALYA
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: Narin Bögür Alanya’da polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Arkadaşı Hanım Çalıkuşu’nun kullandığı otomobile polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu Narin Bögür olay yerinde öldürüldü.2008
+55-Yahya Menekşe
Yaşı: 16
Vurulduğu Tarih: 15.2.2008
Vurulduğu Yer: ŞIRNAK / CİZRE
ÖLÜM Şekli: ZIRHLI ARAÇ EZMESİ
OLAY: 15 Şubat 2008 günü Şırnak’ın Cizre ilçesinde yapılan gösteride, polisin orantısız güç kullanması sonucu,16 yaşındaki Yahya Menekşe polis panzerinin altında kalarak yaşamını yitirdi.
+54- Furkan Akşil
Yaşı: 12
Vurulduğu Tarih: 2008
Vurulduğu Yer: ŞIRNAK / SİLOPİ
ÖLÜM Şekli: ORANTISIZ GÜÇ
OLAY: Şırnak’ın Silopi ilçesinde polis göstericilere karşı orantısız güç kullandı. Polis müdahalesi sonucu 12 yaşındaki Furkan Akşil hayatını kaybetti. 2008
+53-Abbas İnan
Yaşı: 39
Vurulduğu Tarih: 1.12.2008
Vurulduğu Yer: ÇANAKKALE
ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM
OLAY: 1 ARALIK 2008 günü Anafartalar Polis Merkezinin nezarethanesinde battaniyeden kopardığı parçayla kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. Abbas İNAN’nın (39) eşi Kadriye İNAN, “Buna inmiyoruz, karakollara canlı giren cansız çıkıyor” dedi
+52-Emrah Dervişoğlu
Yaşı: 17
Vurulduğu Tarih: 8.2.2008
Vurulduğu Yer: İSTANBUL
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 8 Şubat 2008- İstanbul Okmeydanı’nda “dur” ihtarına uymayan bir araca ateş açan polisler, 17 yaşındaki Emrah Dervişoğlu’nu öldürdü.
+51-Mehmet Deniz
Yaşı: 36
Vurulduğu Tarih: 5.3.2008
Vurulduğu Yer: VAN / ERCİS
ÖLÜM Şekli: ORANTISIZ GÜÇ/DARP
OLAY: 05.03.2008 tarihinde Van ili Erciş ilçesinde Demokratik Toplum Partisi (DTP) nin düzenlemiş bulunduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yapılan şölenin dağılmasından sonra, kent merkezine doğru yürüyen bir grubun slogan atması üzerine güvenlik güçlerince göstericilere müdahale ettiği sırada yaşamını yitirdi
+50-Muhsin Kasapoli
Yaşı: 29
Vurulduğu Tarih: 19.12.2008
Vurulduğu Yer: İSTANBUL / ŞİŞLİ
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 19.12.2008 Şişli’de bir barda yaşanan ‘damsız girilmez’ kavgasına polis müdahale etti. Bara girmek isteyen 2 Iraklı, polisin açtığı kurşunların hedefi oldu. Turistlerden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
+49-Yaşar Karaoğlan
Yaşı:
Vurulduğu Tarih:
Vurulduğu Yer: İSTANBUL
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: Polisin “Dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldürüldü.
+48-Ahmet Özhan
Yaşı: 20
Vurulduğu Tarih: 20. 10.2008
Vurulduğu Yer: AĞRI / DOĞUBEYAZIT
Ölüm şekli: TABANCA
OLAY: 20 Ekim 2008 tarihinde bir protesto gösterisinde polisin biber gazı ve tazyikli su kullanması sonucu Ahmet Özkan sırtından vurularak hayatını kaybetti.
+47-Cengiz Koç
Yaşı: 24
Vurulduğu Tarih: 27.8.2008
Vurulduğu Yer: BURSA / NİLÜFER
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: Bursa Nilüfer’de polisin “Dur” ihtarına uymadığı için öldürüldü.24 yaşında.
+46-Orhan Caner
Yaşı:
Vurulduğu Tarih: 11.8.2008
Vurulduğu Yer: HATAY
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: Hatay’da 11 Ağustos 2008 günü saat 03.00 sıralarında Aksaray Mahallesi 500 Konutlar Mevkii’ndeki Hatay Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât polisleri tarafından öldürüldü.
+45-Gürsel Varol
Yaşı: 33
Vurulduğu Tarih: 15.7.2008
Vurulduğu Yer: ANKARA
Ölüm şekli: TABANCA
OLAY: 15 Temmuz 2008 günü 33 yaşındaki Gürsel Varol, polisin ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldürüldü.
+44-Hüseyin Turgut
Yaşı: 53
Vurulduğu Tarih: 25.1.2008
Vurulduğu Yer: YALOVA
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 25.01.2008 dün araç parkı yüzünden çıkan tartışmada 53 yaşındaki Müteahhit Hüseyin Turgut, polis memuru tarafından öldürüldü.
+43-Erdal Koloğlu
Yaşı: 34
Vurulduğu Tarih: 3.7.2008
Vurulduğu Yer: ZONGULDAK
ÖLÜM Şekli: ORANTISIZ GÜÇ
OLAY: 03 Temmuz 2008 günü gözaltına alınan 34 yaşındaki Erdal Koloğlu polisin cop darbelerinin ardından öldü! Maktulün kardeşi: “Karakol önünde bağırdığı için yaklaşık 10 polis ağabeyime copla vurdu, vurulan coplar sonucu öldü.” 34 yaşında.
+42-Visuale Süleymanova
Yaşı: 22
Vurulduğu Tarih: 20.6.2008
Vurulduğu Yer: IĞDIR
ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM
OLAY: 20 Haziran 2008- Iğdır’da kimlik sorgusu için karakola götürülmek üzere polis aracına alınan Azerbaycan uyruklu Vusale Süleymanova (22), hareket halindeki minibüsten düşerek kafasını yere çarptı. 22 yaşında Iğdır’da öldürüldü/2008
+41-Ramazan Dal
Yaşı:
Vurulduğu Tarih: 22.3.2008
Vurulduğu Yer: VAN
ÖLÜM Şekli: ORANTISIZ GÜÇ
OLAY: 22 Mart’ta Van’da düzenlenen Newroz kutlamalarına polis saldırısı sonucu kaburgaları kırıldı ve başından kurşunla vurularak yaralandı. 12 gün tedavi gördüğü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 1 Nisan 2008’de hayatını kaybetti.
+40-Orhan Oflaz
Yaşı: 28
Vurulduğu Tarih: 2008
Vurulduğu Yer: ANTALYA
ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM
OLAY: 28 yaşındaki Orhan Oflas gözaltında polis karakolunda ölü bulundu. 2008
+39-Ahmet Lâçin
Yaşı: 30
Vurulduğu Tarih: 21.10.2008
Vurulduğu Yer: İSTANBUL
Ölüm şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM
OLAY: Gözaltına alındıktan sonra kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Lâçin’in dini nikâhlı eşi, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis, ise Ahmet Lâçin’in kaçarken düşerek öldüğü öne sürdü.2008
+38-Selçuk Yıldır
Yaşı: 32
Vurulduğu Tarih: 2008
Vurulduğu Yer: KOCAELİ
ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM
OLAY: Gültepe Mahallesi Yaman Sokak’ta oturan Selçuk Yıldır, bir vatandaşın şikâyeti üzerine gözaltına alındı. Gözaltına alınan 32 yaşındaki Selçuk Yıldır saat 20.05’te nezarethaneye konulduktan sonra ölü bulundu. 2008
+37-Zeki Erinç
Yaşı: 35
Vurulduğu Tarih: 22.03.2008
Vurulduğu Yer: VAN
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: Polislerin açtığı ateş sonucu göğsünden yaralanana Erinç, kaldırıldığı 100. Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Ayakkabı tamircisi olan 5 çocuk babası Erinç’in 6. Çocuğu ölümünden sonra dünyaya geldi.
+36-Murat Kurtaran
Yaşı: 40
Vurulduğu Tarih: 17.1.2008
Vurulduğu Yer: ADANA
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 17.01.2008 günü polisin kurşunuyla ölen zanlının 40 yaşındaki Murat Kurtaran olduğu belirlendi.
+35-Mehmet Balıkçı
Yaşı:
Vurulduğu Tarih: 5.1.2008
Vurulduğu Yer: ADANA / KARATAŞ
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 05.01.2008- Adana’da 3 kişiyi öldürüp 6 kişiyi yaraladıktan sonra intihar ettiği açıklanan kişinin cesedinde polis silahından çıkan 4 mermi bulundu. İki polis memurları hakkında dava açıldı.
+34- Ercan Ceylan
Yaşı:
Vurulduğu Tarih: 16.6.2008
Vurulduğu Yer: ANKARA
Ölüm şekli: TABANCA
OLAY: 16.06.2008 günü Anakara’da polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu vurularak öldürüldü.2008
+33-İbrahim- TınazYaşı:
Vurulduğu Tarih: 5. 1. 2008
Vurulduğu Yer: ADAPAZARI
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 05.01.2008 günü Adapazarı Hasırcılar Mahallesi’nde bir tesisatçıya hırsız girdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis memuru H.Ö. şüpheliyi başından vurarak öldürdü.
+32-Kevser Mızrak
Yaşı: 38
Vurulduğu Tarih: 9.12.2007
Vurulduğu Yer: ANKARA
Vurulma Şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 9 Aralık 2007 günü, Ankara’nın Kurtuluş Mahallesi’nde, DHKC (Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi) militanı olduğu” iddia edilen Kevser Mızrak (38) isimli kadın, polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü. Emniyet, operasyon sırasında çatışma çıktığını ve 2 polis memurunun da yaralandığını belirtti.
+31-Emrah Gider
Yaşı: 25
Vurulduğu Tarih: 23.10.2007
Vurulduğu Yer: İZMİR
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 23 Ekim 2007 günü İzmir’in Konak ilçesinde, yolda yürürken tartıştığı Sebahattin Koyuncu’yu başından yaraladığı, tepki gösteren kızı Yasemin Koyuncu’nun da boğazına bıçak dayadığı iddia edilen Emrah Gider (25), kaçıp saklandığı bir evin bahçesinde kendisini yakalamak isteyen polis memuru S.Y.’nin tabancasından çıkan kurşunla öldü. Boğuşma sırasında Gider’in yaraladığı polis memuru S.Y., tedavisinin ardından meslektaşları tarafından gözaltına alındı.
+30-Yüksel Nergiz
Yaşı:
Vurulduğu Tarih: 22.10.2007
Vurulduğu Yer: MALATYA
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 22 Ekim2007 günü Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki Kale ilçesi polis arama kontrol noktasında durdurulan bir araçta bulunan Yüksel Nergiz, özel heraket timleri tarafından vurularak öldürüldü, İnan Akın ise yaralandı. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamada Nergiz’in çıkan çatışmada öldürüldüğü iddia edilirken, olayda yaralanan Akın tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
+29-Aziz Yargı
Yaşı:
Vurulduğu Tarih: 30.8.2007
Vurulduğu Yer: İZMİR
Vurulma Şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 30 Ağustos 2007 günü İzmir’in Konak ilçesi Kahramanlar mahallesinde bir araca ateş açan polisler, yoldan geçen Aziz Yargı adlı kişiyi öldürdü.
+28-Uğur Çetin
Yaşı: 17
Vurulduğu Tarih: 12.12.2007
Vurulduğu Yer: ADANA / SEYHAN
Ölüm şekli: Polis Kurşunu
OLAY: 12.12.2007 günü Adana’nın Seyhan beldesinde, 17 yaşındaki Uğur Çetin adlı çocuk, polisler tarafından öldürüldü.
+27-Narin Bulut Antalya/
Yaşı: 35
Vurulduğu Tarih: 3.8.2007
Vurulduğu Yer: ANTALYA / ALANYA
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 3 Ağustos 2007 günü, hırsızlık yaptıktan sonra kaçarken, polisin “dur” ihtarına uymadıkları ileri sürülen iki kadından dört çocuk annesi Narin Bulut (35), açılan ateş sonucu öldü.
+26-Fahrettin Şedal
Yaşı: 16
Vurulduğu Tarih: 10.4.2007
Vurulduğu Yer: HAKKARİ
Ölüm şekli: Polis Kurşunu
OLAY: 10 Nisan 2007 tarihin de bir cenaze törenin de Fahrettin Şedal polis tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü, 16 yaşındaydı.
+25-Baran Tursun
Yaşı: 19
Vurulduğu Tarih: 24.11.2007
Vurulduğu Yer: İZMİR
Ölüm şekli: Polis Kurşunu
OLAY: İzmir’de 24.11.2007 tarihinde doğum günü kutlamasından evine dönerken polis tarafından öldürüldü. Öldürme fiilinde bulunan Polisler, öldürme olayını gizlemek için, önce trafik kazası raporu düzenlerler, daha sonra Ege Üniversitesi hastanesine “Trafik kazası yapan vatandaş olarak teslim edilerek tutanak düzenlerler. Delil karartmak, delilleri gizlemek ve yalan tanıklıktan dolayı 39 polis yargılandı. Katil polis Oral Emre Atar 2 yıl bir ay ceza aldı. Diğer tüm polisler beraat etti. Dava 4500 sayfalık bir savunma ile AİHM’e götürldü,halen devam etmektedir.
Kısaca Baran Tursun Olayı:
Bir polis Baran Tursun’u öldürdü
Üç polis delilleri kararttı
On polis yalan tanıklık yaptı
İki polis trafik kazası raporu düzenledi.
Bu mahkeme kayıtlarından sonra da: Üç hakime iki yıl ceza vermek düştü.
“Hukuk bilgisinden yoksun, adil olmaktan uzak, taraf tutan bir hakim dünyanın en azılı katilinden daha tehlikelidir” sözü de biz Tursun ailesine düştü.
Baran Tursun olayında gördüğümüz tüm bu entrikalar, iş bu listede olan olayların çoğunda görmemiz mümkündür.
Baran Tursun’un ailesi, öldürülen evlatları adına daha sonra: Baran Tursun İnsani Yardım vakfını kurdular. Baran Tursun vakfı, polis şiddetine maruz kalan birey ve ailelerine her türlü yardım ve destekte bulunuyor. Ayrıca polis şiddetine maruz kalan bireylerin ilk öğretim çağındaki çocuklarına da BURS vermektedir. Vakfın kurucusu ve başkanı Mehmet Tursun-İletişim: 533 440 45 79
+24-Feyzullah Ete
Yaşı: 26
Vurulduğu Tarih: 21.11.2007
Vurulduğu Yer: İSTANBUL
Ölüm şekli: ORANTISIZ GÜÇ
OLAY: İstanbul Avcılar’da, 21 Kasım 2007 yılında Bosna’yla oynanacak milli maç öncesi arkadaşıyla parkta bira içerken, üç sivil polis memurun kimlik sorması üzerine iki taraf arasında tartışma çıktı. İddialara göre çıkan tartışmada 26 yaşındaki iki çocuk babası Feyzullah Ete, 25 yaşındaki polis memuru Ali Mutlu’nun, göğsüne attığı tekme sonucu fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldı ve iki gün sonra da hayatını kaybetti.
SONUÇ: Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi sanık polis memuru Ali Mutlu hakkında “Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama ile ölüme sebebiyet vermek” suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Heyet sanığın bu suçu tahrik altında işlediğine karar vererek cezayı 6 yıla çevirdi. Heyet son olarak cezayı sanığın iyi halinden dolayı 1/6 oranında indirerek 5 yıla indirdi.
+23-Halil Bulut
Yaşı:
Vurulduğu Tarih: 2007
Vurulduğu Yer: BALIKESİR
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: Balıkesir’de polisin “DUR” ihtarına uymadığı için öldürüldü. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Celal Uzunlaya: “Ekiplerimiz, şüphelendikleri şahıs ihtarlara uymayınca aracını etkisiz hale getirmek için, önce havaya sonra lastiklerine ateş açmış. Bu esnada seken kurşun sürücünün göğsüne gelmiş” 2007
22-Murat Kasap
Yaşı:
Vurulduğu Tarih: 2007
Vurulduğu Yer: ADANA / CEYHAN
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: Murat Kasap Ceyhan’da polisin dur ihtarına uymadığı için öldürüldü. Kaymakamlık tarafından mahkemeye gönderilen karar yazısında, “polis memuru Yıldırım’ın görevini yaptığı sırada dur ihtarına uymayan kişiyi kovalarken kaza sonucu ayağının sekerek düştüğü ve kalkmaya çalıştığı sırada silahının ateşlendiği” iddia edildi. 2007
+21-Festus Okey
Yaşı: 35
Vurulduğu Tarih: 20.8.2007
Vurulduğu Yer: İSTANBUL
ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM / TABANCA
OLAY: Nijeryalı Festus Okey (35), 20 Ağustos 2007’de Beyoğlu Polis Merkezi’nde polis Cengiz Yıldız’ın silahından çıkan kurşunla can vermişti. 35 yaşındaki Festus Okey’in cenazesi ülkesine gönderildi. İlk duruşma 27 Kasım 2007’de görüldü. Mahkeme , cinayetin ‘kasten adam Öldürme’ suçuna girdiğini belirterek görevsizlik verdi. Polis Cengiz Yıldız, müebbet hapis istemiyle yargılanmaya başladı.
Beyoğlu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşınan davada, sanık avukatı, “Adı Festus Okey değil, kaçak vizeyle gelmiş, adını Okey koymuşlar” dedi. Mahkeme, 2008’den itibaren Okey’in kimliğiyle ilgili Nijerya Büyükelçiliği’nden bilgi beklemeye başladı. Bekleyiş tam 4 yıl sürdü. Bu süre içerisinde hiçbir müdahillik başvurusu kabul edilmediği için Okey Ailesi’ni hiçbir avukat temsil etmedi.
SONUÇ: Sanık polis memuru Cengiz Yıldız’a 4 yıl 2 ay ceza verildi
+20-Aytekin Arnavutoğlu
Yaşı: 23
Vurulduğu Tarih:
Vurulduğu Yer: İSTANBUL
Vurulma Şekli: TABANCA
OLAY: 2007 Yılında İfade veren polis memuru Bayram Ergin olayın kaza kurşunuyla meydana geldiğini iddia etti. Ergin’nin, ‘Aracı durdurmak için önce havaya ateş açarak ikaz ettiğini söyledi. Aytekin Arnavutoğlu (23), otomobiliyle polis Bayram Ergin’in içinde olduğu aracın yanından ‘zikzaklar çizerek hızla geçmiş’ ve ‘Dur’ ihtarına uymamıştı. Bu nedenle vurulmuştu. Engin’e ‘ceza sorumluluğunun sınırının aşılması suretiyle adam öldürmek’ suçundan bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sonuç: 31 Aralık 2014 günü görülen son duruşmada, Mahkeme heyeti, polis Engin’in “bir kasıt olmaksızın silah kullanma sınırını aştığını” belirtti ve TCK’nın 85/1. Maddesine göre ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan dört yıl hapse mahkum etti. Daha sonra bu ceza, sanığın duruşma sırasındaki iyi hali nedeniyle iki yıl altı aya indirildi.
+19-Ali Demir
Yaşı: 20
Vurulduğu Tarih: 2007
Vurulduğu Yer: AYDIN / DİDİM
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 20 yaşında ki Ali Demir, Didim’de arkadaşları ile araba ile gezerlerken polisin ’dur’ ihtarına uymadıkları gerekçesiyle öldürüldü. Sonuç: Ali Demir’i öldüren polis memuru beraat etti. De öldürüldü/2007
+18-Mahsun Mızrak
Yaşı: 14
Vurulduğu Tarih: 2007
Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR
Ölüm şekli: GAZ BOMBASI
OLAY: Diyarbakır’da çıkan olaylarda başına isabet eden gaz fişeği nedeniyle 14 yaşındaki Mahsun Mızrak öldü. Ölümüyle ilgili davada mahkeme, Mızrak’ın kafasındaki bomba atar mermisinin av tüfeği fişeğiyle değiştirildiğini açıkladı.2007
+17-Soner Cankal
Yaşı: 17
Vurulduğu Tarih: 2007
Vurulduğu Yer: ANKARA
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 17 yaşındaki Soner Çankal’a dört beş el ateş edip ayağından vuran polis A.’nın daha sonra Çankal’ı başından vurduğunu anlatıyor. Görgü tanıklarına göre, H. adlı bir komiserin polis A.’ya “Soner’se sık kafasına” demesinin ardından, A. yaralı haldeki Çankal’ı başından vuruyor, ardından yanına uyuşturucu ve bir silah bırakıyor.2007
+16-Tuncay Cüzdan
Yaşı:
Vurulduğu Tarih: 22.7.2007
Vurulduğu Yer: HATAY / ANTAKYA
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 22 Temmuz 2007 tarihinde, bir şüpheliye benzetildiği için polis tarafından öldürüldü. Maktul Tuncay Cüzdan’ın evinde büyük acı yaşandı. ‘Ciğerim yanıyor’ diyerek ağıt yakan anne Belgin Cüzdan, ‘Başkasına benzettikleri için oğlumu vurdular. Niye lastiklere ateş etmiyorlar da oğluma ateş ediyorlar. Burası Teksas mı? Her eline silahı alan ateş ediyor’da öldürüldü/2007
+15-Serkan Çedik
Yaşı: 25
Vurulduğu Tarih: 2007
Vurulduğu Yer: BURSA
ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM / İŞKENCE
OLAY: 25 yaşındaki Serkan Çedik gözaltına alındıktan sonra karakolda ölü bulundu. Serkan Çedik’in ailesi, polisin silah kabzasıyla vurması sonucu gencin yaşamını yitirdiğini öne sürdü. 2007
+14-Hakkı Cangı
Yaşı:
Vurulduğu Tarih: 4.6.2007
Vurulduğu Yer: ÇANAKKALE
ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM
OLAY: 4 Haziran 2007 günü Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’nde hırsızlık iddiasıyla gözaltında tutulan Hakkı Çangı Anafartalar polis karakolunda ölü bulundu.
+13-Mehmet Akbulut
Yaşı: 17
Vurulduğu Tarih:
Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR
Ölüm şekli: GAZ BOMBASI
OLAY: Diyarbakır gösteri yapmak isteyen gruba polis orantısız güç kullandı, gaz bombalarının sıklıkla kullanıldığı olaylarda 17 yaşındaki Mehmet Akbulut yaşamını yitirdi.
+12-Dariusz Witek
Yaşı:
Vurulduğu Tarih: 18.9.2007
Vurulduğu Yer: İSTANBUL
Ölüm şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM
OLAY: Polonya uyruklu Dariusz Witek’in “sınır dışı edilmek” için 3 gün bekletildiği Kumkapı Yabancılar Şube Müdürlüğü Misafirhanesi’nde 18 Eylül’de ‘intihar” ettiği açıklanmıştı.2007
+11-Gökhan Belgüzar
Yaşı: 19
Vurulduğu Tarih: 2007
Vurulduğu Yer: İSTANBUL
Vurulma Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM
OLAY: 2007 Yılın da İstanbul Osmaniye’de gözaltına alındı. Polis nezaretinde asılmış olarak bulundu. Buna intihar dendi, belgeler intihara göre düzenlendi. Henüz 19 yaşındaydı Gökhan Belgüzar.
+10-Mete Ergün
Yaşı: 20
Vurulduğu Tarih: 26.6.2007
Vurulduğu Yer: İSTANBUL / BAĞCILAR
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 26 Haziran günü, Merkez Mahallesi’nde gürültü yüzünden çıkan tartışmada polis memuru Erdem Yüce, Mete Ergün (20) adlı genci öldürdü. Ergün’ün işlettiği oyun salonunun yanındaki binada oturan Yüce, büfecinin şikâyeti üzerine aşağı inerek Ergün’ü ve arkadaşlarını gürültü yapmamaları için uyardı. Ergün de dükkânında bulunan döner bıçağıyla Yüce’nin koluna vurdu. Yaralanan Yüce, altı el ateş ederek Ergün’ü öldürdü.
+09-E.T
Yaşı: 26
Vurulduğu Tarih: 6.6.2007
Vurulduğu Yer: İZMİR
ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM
OLAY: 6 Haziran 2007 Günü, 26 yaşındaki E.T İzmir Alsancak polis karakolunda ölü bulundu. Gözaltında ölümlerden ikisinin “intihar” olarak açıklanması, işkence ve kötü muamele kuşkusunu ortadan kaldırmadığı gibi, özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin yaşam hakkı başta olmak üzere tüm haklarını koruma sorumluluğunun ve yükümlülüğünün devlete ait olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.
+08-Zühtü Avşar
Yaşı: 38
Vurulduğu Tarih: 4.7.2007
Vurulduğu Yer: ARTVİN
Ölüm şekli: Polis Kurşunu
OLAY: 4 Temmuz 2007 günü Artvin’in Murgul ilçesinde, A.İ.A. (38) adlı polis memuru, mesai arkadaşı Zühtü Avşar’ı (34) ve komşusu polis memuru Süleyman Kaygısız’ı (31) beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.
+07-Süleyman Kaygısız
Yaşı: 31
Vurulduğu Tarih: 4.7.2007
Vurulduğu Yer: ARTVİN / MURGUL
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 4 Temmuz 2007 günü Artvin’in Murgul ilçesinde, A.İ.A. (38) adlı polis memuru, mesai arkadaşı Zühtü Avşar’ı (34) ve komşusu polis memuru Süleyman Kaygısız’ı (31) beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.
+06-İskender Özpolat
Yaşı: 51
Vurulduğu Tarih: 13.7.2007
Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR
Ölüm şekli: TABANCA
OLAY: 13 Temmuz 2007 günü Diyarbakır’ın Feritköşk Mahallesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve kapısına gelen bir seyyar satıcıyı yaralayan İskender Özpolat (51) ile oğlu Mehmet Özpolat (17), polisle çıkan çatışmada öldürüldü. Olayda, Hüsamettin İnci adlı polis memuru da hayatını kaybetti. İskender Özpolat’ın kardeşi Selahattin Özpolat’ın, olay sonrası İHD’ye başvurusu üzerine, İHD, Mazlum-Der ve Diyarbakır Barosu tarafından oluşturulan bir heyet incelemelerde bulundu. Özpolat başvurusunda şu beyanda bulundu; “Kardeşim İskender’in psikolojik rahatsızlığı olduğuna dair raporu vardır” .
+05-Mehmet Özpolat
Yaşı: 13.7.2007
Vurulduğu Tarih:
Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: 13 Temmuz 2007 günü Diyarbakır’ın Feritköşk Mahallesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve kapısına gelen bir seyyar satıcıyı yaralayan İskender Özpolat (51) ile oğlu Mehmet Özpolat (17), polisle çıkan çatışmada öldürüldü. Olayda, Hüsamettin İnci adlı polis memuru da hayatını kaybetti. İskender Özpolat’ın kardeşi Selahattin Özpolat’ın, olay sonrası İHD’ye başvurusu üzerine, İHD, Mazlum-Der ve Diyarbakır Barosu tarafından oluşturulan bir heyet incelemelerde bulundu. Özpolat başvurusunda şu beyanda bulundu; “Kardeşim İskender’in psikolojik rahatsızlığı olduğuna dair raporu vardır.”
+04-Halil Söğüt
Yaşı: 78
Vurulduğu Tarih: 28.3.2007
Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR
ÖLÜM Şekli: ORANTISIZ GÜÇ / GAZ BOMBASI
OLAY: Diyarbakır gösteri yapmak isteyen gruba polis orantısız güç kullandı, gaz bombalarının sıklıkla kullanıldığı olaylarda 78 yaşındaki Halil Söğüt yaşamını yitirdi.
+03-Mustafa Kökçe
Yaşı: 36
Vurulduğu Tarih: 13.6.2007
Vurulduğu Yer: İSTANBUL
Ölüm şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM
OLAY: İstanbul Ümraniye`de, 13 Haziran 2007`de gasp iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk babası Mustafa Kükçe tutuklandıktan hemen sonra hayatını kaybetti. Ailesi, Kükçe’nin ölümünden sorumlu olduğu gerekçesiyle görevli polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak 9 aydır hiç bir ilerleme kaydedilmedi. İlk önce davaya savcılık kararıyla takipsizlik verildi. Ailenin Bir üst mahkeme olan Kadıköy 3. Ağır Ceza mahkemesine yaptığı itiraz kabul edildi ve zorlama ile bile olsa nihayettinde zanlı polisler hakkında İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
Sonuç: İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Ekim 2014 günü davayı bitirdi. Suçu işledikleri sabit olmadığından yedi polis hakkında beraat kararı verildi.
+02-İbrahim Sevindik:
Yaşı: 75
Vurulduğu Tarih: 1.5.2007
Vurulduğu Yer: İSTANBUL
Ölüm şekli: GAZ BOMBASI
1 Mayıs 2007 yılında, 1 Mayıs kutlamalarında polisin attığı biber gazından etkilenen 75 yaşındaki İbrahim Sevindik öldü. Beş dakikalık mesafedeki hastaneye ancak yarım saatte gidebildi. 36 saat sonra yaşam savaşını kaybetti. Sevindik’in ailesi suç duyurusunda bulundu. Takipsizlik verildi, dava açılmadı.
+01-Volkan Polat
Yaşı: 22
Vurulduğu Tarih: 2007
Vurulduğu Yer: İSTANBUL
Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU
OLAY: Kars Kafkas Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Volkan Polat, Avcılardaki balıkçılarla karıştığı kavga sonrasında aracını bırakıp kaçtı. Bir gün sonra aracını almak için geri dönen Polat, sivil polislerce durdurulmak isteyince kaçtı. Bunun üzerine polis Remzi Cihat Durukan arkadan peş peşe ateş etti, Volkan’ın vücuduna 2 kurşun isabet etti.2007
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