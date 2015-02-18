Polis şiddeti son 8 yılda 183 kişiyi öldürdü!

Güvenlik güçlerine daha fazla silah kullanma yetkisi veren "iç güvenlik paketi" yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye başlandı. Ancak bugüne kadar polise verilen vur emrinin 8 yıllık faturası çok ağır oldu. 8 yılda 183 kişi polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti. Bu yasanın faturayı daha da büyütüp büyütmeyeceği tartışılıyor.

2007’de Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’ndaki (PVSK) değişiklik polise “kendi öngörüsü ve takdiri ile zor ve silah kullanma” serbestisi getirmişti. Uluslararası standartlar göz önüne alınmadan yapılan değişiklik, bir asayiş yasasından öte, toplumla mücadele yasası olarak hayatımıza yansıdı. Bireylerin hak ve özgürlükleri sık sık askıya alındı. Keyfi uygulamaların önü açılırken, polisler de çok sayıda yargısız infaz davasında, bebekler, çocuklar dahil çok sayıda olayın faili olarak hâkim önüne çıktı. Davalar, sembolik veya “ertelenen cezalarla” sonuçlanırken, öldürme olaylarının faili olan polislerin çoğu görevlerine devam etti. Cinayet delili olan silahları bile mahkeme eliyle polislere iade edildi.

İzmir’de “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla aracının içerisinde polis tarafından vurularak öldürülen Baran Tursun adına kurulan Baran Tursun Vakfı’nın başkanı baba Mehmet Tursun, PVSK yürürlüğe girdiği günden bugüne dek, polisin öngörüsü veya soyut kavramlara dayalı makul şüphesi sonucu 183 kişinin yaşam haklarının ihlal edildiğini anımsattı. Tursun “Devleti korumak ve kollamak adına işlenen bu cinayetler, insan hakları ve hukuk ihlalleri, devletin bekasının her şeyin önüne geçtiği Türkiye’de olağandan sayılmaktadır” dedi. Faili polis olan cinayetlerde yargının açıkça taraf olduğunu kaydeden Tursun, şöyle devam etti: “Yargının bu tarafgir müsamahası sonucunda, polisin öldürme gücü artmış, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği kadar yükselmiş ve seri cinayetler haline dönüşmesi teşvik edilmiştir. Geniş yetkiler yerine yetki kısıtlanması gerekiyor.”

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, son 8 yılda gerçekleşen ölümlerden bazıları şöyle:

+ 134- Adı Soyadı: Vezir Uluğ

Yaşı: 40

Olay Tarihi: 01.03.2013

Olay Yeri: İstanbul

Ölüm Şekli: Polis kurşunu

Olay: Gaziosmanpaşa Küçükköy Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Edirnekapı Topkapı minibüs durağında görevli Siirt nüfusuna kayıtlı Vezir Uluğ (40), akşam saatlerinde aracını durağın yakınına park eden Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olduğu öne sürülen Şenol Yiğit ile tartıştı. Aracın polis memurunun eşine ait su dağıtım firmasının olduğu öğrenilirken, Uluğ’un aracı çekmesini istemesine karşı çıkan polis memuru, silahını çıkararak Vezir Uluğ, kardeşi Veysi Uluğ (30) ve arkadaşı Erzurumlu İsmail Güneş’e ateş etti. Saldırının ardından saldırgan polis aracına binerek olay yerinden kaçtı.

+ 133- Adı Soyadı: Şahin Öner

Yaşı: 19

Olay Tarihi: 11.02.2013

Olay Yeri: Diyarbakır

Ölüm Şekli: Zırhlı polis aracı çarpması

Olay: Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde bir protesto gösterisinde, zırhlı polis aracının çarpması sonucu 19 yaşındaki Şahin Öner yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları, “Zırhlı polis aracı Şahin Öner’e çarptıktan sonra, polisler araçtan inerek Öner’i zırhlı araca koydular ve uzaklaştılar. Öner araca alınırken hâlâ bilincinin yerinde olduğunu gördük” dediler. Diğer görgü tanıkları: “Panzer çocuğu ezdi, diye bağırdık, defalarca 112 Acil Servis’in aradık, 112 Acil Servis ekiplerinin burada çocuğu bulamaması üzerine, polisin yaralı çocuğu panzere alıp götürdüğü yönünde bilgi verdik” dediler.

+ 132- Adı Soyadı: Mehmet Kırma

Yaşı: 22

Olay Tarihi: 05.01.2013

Olay Yeri: İstanbul

Ölüm şekli: Ters şeride giren polis aracı çarpması

Olay: Üsküdar Beylerbeyi yolu üzerinde sabah saat 04.30 sıralarında ismi belirtilmeyen bir polis memurunun kullandığı 34 ZM 4229 plakalı otomobil, Boğaziçi Köprüsü’ne girmek isterken ters şeride girerek Beylerbeyi istikametine ilerlemeye başladı. Ters şeride giren polis otosu, karşıdan gelen Mehmet Kırma’nın kullandığı motosiklete çarparak Kırma’nın ölümüne neden oldu. Kazaya karışan polis memuru, meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

+ 131-A dı Soyadı: Özgür Arda

Yaşı: 22

Olay Tarihi: 22.12.2012

Olay Yeri: Diyarbakır

Ölüm Şekli: Polis kurşunu

Olay: Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesi’nde bulunan Meryem Ana Kilisesi Sokağı’nda 22 yaşındaki Özgür Arda isimli genç, kendisini kovalayan polislerden kaçarken, arkadan vurularak öldürüldü. Polislerin sıktığı kurşunun isabet etmesi üzerine yaralanan Arda, polisler tarafından Diyarbakır Devlet Hastahanesi’ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

SONUÇ: Mahkeme, Özgür Arda’yı öldüren polis Mehmet Fatih Korkmaz’ı “taksirle öldürme”nin alt sınırından 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini kastın aşılması suretiyle işlediğini belirten mahkeme, cezayı önce 1 yıl 8 aya, sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını da dikkate alarak 1 yıl 4 ay 20 güne indirdi. Mahkeme, sanığın tekerrüre esas sabıkası bulunmaması ve cezanın ertelenmesi durumunda bir daha suç işlemekten çekineceğine ilişkin olumlu kanaat oluştuğundan cezanın ertelenmesine karar verdi.

+ 130- Adı Soyadı: Kenan Kapısız

Yaşı: 28

Olay Tarihi: 24.11.2012

Olay Yeri: Uşak

Ölüm şekli: Polis kurşunu

Olay: Uşak’ta polis memurları ile vatandaşlar arasında çıkan arbedede polisin silahından çıkan kurşunla başından vurularak öldürülen 28 yaşındaki Kenan Kapısız, 4 çocuk babasıydı.

+ 129- Adı Soyadı: İsmail Cesur (MİT Mensubu)

Yaşı: 44

Olay Tarihi: 10.10.2012

Olay Yeri: Ankara

Ölüm Şekli: Polis kurşunu

Olay: Ankara Yenimahalle Merkez Karakolu’nda görev yapan 44 yaşındaki polis memuru Nafi İspir, MİT mensubu 44 yaşındaki İsmail Cesur’u bir market önünde beş kurşunla öldürdü.

+ 128- Adı Soyadı: Çağrı Danışman

Yaşı: 32

Olay Tarihi: 4.10.2012

Olay Yeri: Antalya

Ölüm Şekli: Polis kurşunu

Olay: Antalya’da 3 polis memurunu şehit ettikten sonra vurularak etkisiz hale getirilen şizofreni hastası 32 yaşındaki Çağrı Danışman öldü. Danışman’ın babası Cemil Danışman, sağ olarak yakalanan oğlunun, hastalık raporundan dolayı serbest kalma ihtimali nedeniyle polisler tarafından infaz edildiğini iddia etti. Av. Münip Ermiş Antalya Barosu

+ 127- Adı Soyadı: Burak Topçu

Yaşı: 23

Olay Tarihi: 27.09.2012

Olay Yeri: Eskişehir

Ölüm Şekli: Aşırı hız yapan polis aracı çarpması

Olay: Saat 00.15 civarında, çift çıkış ve tek iniş olmak üzere toplam üç şeritli olan Eskişehir ili Yıldıztepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi’nde, 26 A 4849 plaka sayılı Emniyet Müdürlüğü’ne ait hizmet aracını kullanan polis memuru Bülent Ok’un süratli araç kullanması ve hatalı araç sollaması nedeniyle, Hava İkmal Bakım Komutanlığı’nda uçak bakım elektronik teknisyeni olarak görev yapan 23 yaşındaki Burak Topçu hayatını kaybetti. Baba Volkan Topçu: “Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü görevlilerinin tutmuş olduğu trafik kazası tespit tutanağında; suçlu polisi kurtarmak amacıyla oğlumuz Burak Topçu yüzde yüz suçlu bulunmuştur. Olaydan sonra söz konusu polis memuru açığa alınmamış, tutuklanmamıştır. Çünkü polis memuru yalan söylemektedir ve tutulan raporlar polisi kurtaracak tarzda tanzim edilmiştir” dedi.

SONUÇ: Bu olayda yargılanan polis memuru Bülent Ok, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

+1 26-Adı Soyadı: Ali Akın

Yaşı: 26

Olay Tarihi: 23.09.2012

Olay Yeri: İstanbul

Ölüm Şekli: Gözaltında ölüm

Olay: İsnat edilen bir olaydan dolayı, Ali Akın ve babası, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polislerin iddiasına göre Ali Akın ifadesinin ardından nezarete konuldu. Daha sonra tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkan Akın, polisin silahını alıp intihar etti. İstanbul’dan Baran Tursun Vakfı’nı arayan acılı anne Naciye Çakıcı, basın yayın organlarında çıkan “intihar” haberlerinin doğru olmadığını söyledi.

+ 125- Adı Soyadı: Merve Erçetin

Yaşı: 24

Olay Tarihi: 21.09.2012

Olay Yeri: Erzurum

Ölüm Şekli: Polis kurşunu

Olay: Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ekrem Özdemir yolda kız arkadaşı Merve Erçetin’i (24) Mustafa Gökçe’yle yürürken gördü. Bunun üzerine yanlarına gidip Erçetin’e diz çöktürerek tabancasıyla ensesine ateş ederek öldürdü.

+1 24-Adı Soyadı: Hasan Latif Kaplan

Yaşı: 35

OlayTarihi: 20.09.2012

Olay Yeri: İstanbul

Ölüm Şekli: Gözaltında ölüm

Olay: İstanbul Bağcılar’da eşine şiddetten gözaltına alınan 35 yaşındaki Hasan Latif Kaplan, götürüldüğü Bağcılar Asayiş Büro Amirliği’nde, avukat görüşme odasında asılı bulundu. Baba Mustafa Kaplan: “Oğlum intihar etmedi, karakolun içinde öldürüldü” dedi

+ 123-Adı Soyadı: Cem Aygün

Yaşı: 24

Olay Tarihi: 30.08.2012

Olay Yeri: Ankara

Ölüm Şekli: Polis kurşunu

Olay: Ankara Keçiören İncirli’de 24 yaşındaki Cem Aygün “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla polis memuru Fatih Yılmaz tarafından öldürüldü. Olaydan 1 ay önce cezaevinden çıkan gencin ölümüne ilişkin Emniyet’in aileye verdiği bilgiler ise çelişkilerle dolu. Baba İsmet Aygün, “Oğlum Cem Aygün öldürüldükten 8 saat sonra bize haber verildi. Oğlum kaçtığı için ‘dur ihtarı’ falan diyorlar. Oğlum niye kaçsın, her gün karakola gidip imza veriyordu. Her gün polise imza veren biri niye polisten kaçsın?” dedi.

SONUÇ: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık polis Fatih Yılmaz için kasten yaralama sonucu ölüme neden olduğu sabit olduğundan TCK’nin 87/4 maddesi gereği 14 yıl hapis verdi. Mahkeme, sanığın tutum ve davranışları cezanın üzerindeki etkileri nedeniyle cezayı 11 yıl 8 aya indirdi. Mahkeme ayrıca sanığın kaçma şüphesi nedeni ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

+ 122- Adı Soyadı: Emrah Barlak

Yaşı: 26

Olay Tarihi: 12.08.2012

Olay Yeri: İzmir

Ölüm Şekli: Polis kurşunu

Olay: İzmir’in Karabağlar ilçesinde polis İmran Kahya tarafından karnından ve bacaklarından vurulan Emrah Barlak (26) yaşamını yitirdi. İzmir’in Karabağlar ilçesi Limontepe semtinde resmi polis aracı ile sivil bir aracın kazaya karışması nedeniyle başlayan tartışma, polisin ikisi kardeş 3 yurttaşı vurması ile sonuçlanmıştı. Sonuç: İzmir 6 Ağır Ceza Mahkemesi, sanık polis memuru İmran Kahya’ya adam öldürmekten 8 yıl 4 ay ceza verdi. Kardeşi Erhan’ı da yaralamaktan 3 yıl 4 ay olmak üzere Kahya’ya toplam 11 yıl 8 ay ceza verildi.

+ 121-Adı Soyadı: Mazlum Akay

Yaşı: 11

Olay Tarihi: 29.07.2012

Olay Yeri: Adana

Ölüm Şekli: Gaz bombası sonucu

Olay: Hak ihlallerini protesto etmek için Adana’nın Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi’nde bir araya gelen bir grup gence polisin saldırısı sırasında polisin attığı gaz bombasının kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Mazlum Akay, yaşamını yitirdi.

+ 120-Adı Soyadı: Nurhak Çartay

Yaşı:

Olay Tarihi: 17.07.2012

OlayYeri: Diyarbakır

Ölüm Şekli: Polis kurşunu

Olay: Diyarbakır’ın Sur ilçesinde meydana gelen olayda seyir halinde iken “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla polisin açtığı ateşle ağır yaralanan Nurhak Çartay yaşamını yitirdi. Diyarbakır Devlet Hastanesi’nde bitkisel hataya giren Çartay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

+ 119- Adı Soyadı: Yusuf Yılan

Yaşı: 9

Olay Tarihi: 14.06.2012

Olay Yeri: Erzurum

Ölüm şekli: Polis panzeri çarpması sonucu ölüm

Olay: Erzurum Karayazı ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan Yusuf Yılan, Akrep tipi aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarına göre, askeri araç Yusuf Yılan’ın göğsü ve kafasının üzerinden geçti.

+ 118. Adı Soyadı: Özgür Taşar

Yaşı: 17

Olay Tarihi: 04.06.2012

Olay Yeri: Yüksekova-Hakkâri

Ölüm Şekli: Polis kurşunu

Olay: Akşam saatlerinde Hakkâri Yüksekova’da, Şemdinli Yolu üzerinde polis kalabalığa ateş etti; açılan ateş sonucu Özgür Taşar ile Veysi Yıldırım yaralandı, yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin başhekimi, Taşar’ın göğsünden kurşunla yaralandığını doğruladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da Taşar’ın hayatını kaybettiği bildirildi.

+ 117- Adı Soyadı: Kenan Yılmaz

Yaşı: 25

Olay Tarihi: 22.05.2012

Olay Yeri: İstanbul

Ölüm Şekli: Gözaltında ölüm

Olay: Sultangazi Polis Merkezi’ne götürülen Kenan Yılmaz’ın fenalaştığı iddia edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Yılmaz öldü. Ailesi: “Kenan Yılmaz’ın ölümüne, gözaltında tutulduğu polis merkezinde gördüğü kötü muamele ve şiddet yol açtı” dedi.

Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Yılmaz ailesinin avukatı Adnan Küpçük, “Şikâyet konusu ve suçun asıl unsurları ‘Kasten adam öldürme’, ‘İşkence ve eziyet’, ‘Görevi kötüye kullanma’, ‘Hürriyetten yoksun bırakma’ suçlarıdır. Bu suçlardan şikâyetimizi yapıyoruz. Olayın olduğu saatler içerisinde Esenler Polis Merkezi’nde görevli olan bütün memurlar suç duyurumuzda şüpheli olarak görülecek” dedi.

+ 116- Adı Soyadı: Çayan Birben

Yaşı: 31

Olay Tarihi: 28.05.2012

Olay Yeri: Yalova

Ölüm Şekli: Gaz bombası

Olay: Çayan Birben, Yalova’da polisin sıktığı biber gazından etkilenerek yaşamını yitirdi. Birben’in avukatı Korkmaz, Çayan Birben’in ölümünün polisin orantısız güç kullanmasından kaynaklandığını öne sürerek “Bunun araştırılması gerekiyor” dedi.

İddianamede, şüpheli polisler İbrahim Baltacı, Serhat Ayhan Yeni, Ercüment Küçükakça ve Tekin Ceyhan’a TCK’nin “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlaması yöneltildi. İddianameyi kabul eden Yalova 3. Asliye Ceza Mahkemesi, sürpriz kararla dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

+ 115- Adı Soyadı: Selman Pınar

Yaşı: 22

Olay Tarihi: 01.05.2012

Olay Yeri: Batman

Ölüm Şekli: Gözaltında ölüm

Olay: Er Selman Pınar gözaltına alındı. Batman’da polis merkezine götürülen Pınar, yaralandığı iddiasıyla hastaneye götürüldü. Pınar’ın hastaneden kaçmak isterken 6 metre yüksekten düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Maktulün kardeşi Adnan Pınar: “Önceki gece eve giderken polis ekipleri yolumuzu kesip kimliklerimizi istediler, ağabeyim Selman asker olduğuna dair belgesini gösterdi, bizi 10 Nisan Polis Merkezi’ne götürdüler Orada da ağabeyimi darp ettiler, vücudunda darp izleri vardı.”

+ 114- Adı Soyadı: Hacı Zengin

Yaşı: 58

Olay Tarihi: 19.03.2012

Olay Yeri: İstanbul

Ölüm Şekli: Gaz bombası kapsülü ile

Olay: İstanbul’da, polisin uyguladığı orantısız güç sonucunda atılan biber gazı kapsüllerinin kafasına isabet etmesi sonucu kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

TİHV raporlarına göre, Zengin polisin sıktığı gaz bombası sonucu hayatını kaybetti.

Sonuç: Savcılık, herhangi bir kimseye atfedilerek bir suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle Takipsizlik verildi.

+ 107- Adı Soyadı: Ayşe Al

Yaşı: 75

Olay Tarihi: 11.03.2012

Olay Yeri: Diyarbakır

Ölüm Şekli: Gaz bombası, tazyikli su ile

Olay: Polisin şiddetine maruz kalan ve yaralanan 75 yaşındaki Ayşe Al yaşamını yitirdi. 15 Şubat günü merkez Bağlar ilçesi E Tipi Cezaevi üst köşesinde polis panzerinden sıkılan tazyikli su ile yere düşüp başını kaldırıma çarpan 75 yaşındaki Ayşe Al yaşamını yitirdi.

+113- Adı Soyadı: Mahir Zorbey

Yaşı: 21

Olay Tarihi: 04.03.2012

Olay Yeri: Aydın

Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile

Olay: Aydında gözaltına alınan er Mahir Zorbey, polisin iddiasına göre kaçtığı için ve “dur” ihtarına uymadığı için öldürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede, polisin defalarca ateş ettiği ortaya çıktı. Sanık polis, savunmasında, “öldürme kastının olmadığını, ayağının kaydığı gerekçesiyle silahının iradesi sonucu patladığını ve maktule isabet ettiğini” söyledi. Maktulün ağabeyi Deniz Zorbey, “Polis kardeşimi bile bile öldürdü, kardeşim askerdi ve birliğine teslim edilmek üzere gözaltına alınmıştı” dedi. İlk duruşmada zanlı polis serbest bırakıldı.

Sonuç: Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık polis memuru M.S., 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

+112- Adı Soyadı: Perihan AKTAŞ

Yaşı: 53

Olay Tarihi: 21.02.2012

Olay Yeri: Manisa

Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile

Olay: Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde oturan 53 yaşındaki Perihan Aktaş, evinin önünde polis tarafından öldürüldü. Aktaşı öldüren polis teslim oldu. Sarıgöl ilçesi Ayan Mahallesi Stadyum Caddesi Bahçe Sokak’taki evin önünde saat 08.30 sıralarında öldürüldü.

Perihan Aktaş 3 çocuk annesiydi.

+ 111- Adı Soyadı: Fırat Kırtekin

Yaşı: 26

Olay Tarihi: 25.01.2012

Olay Yeri: İstanbul

Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile

Olay: İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde “dur” ihtarına uymadığı iddia edilen aracın içinde bulunan 26 yaşındaki Fırat Kırtekin gözaltına alındı. Gözaltında polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

+ 110- Adı Soyadı: Murat Elibol

Yaşı: 21

Olay Tarihi: 02.112011

Olay Yeri: Diyarbakır

Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile

Olay: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Murat Elibol, Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Lezgin Avcı Caddesi 867. Sokak’ta silahla vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elibol, yaşamını yitirdi. Sırtından tek kurşunla vurulan Elibol’un polisin açtığı ateş sonucu öldürüldüğü söylendi.

+ 109- Adı Soyadı: Yasemin Akpan

Yaşı:

Olay Tarihi: 02.11.2011

Olay Yeri: Ankara

Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile

Olay: Ankara Altındağ’da polis memuru Veli Akpan, eşi Yasemin Akpan’ın evi terk etmesi üzerine cinnet getirdi. Beylik tabancasıyla kayınvalidesini yaralayıp eşini öldüren polis, cinayeti itiraf etti. Emniyet amirini de makamında şehit etti.

+ 108-Adı Soyadı: Kamile Özbek

Yaşı:

Olay Tarihi: 14.09.2012

Olay Yeri: Adana

Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile

Olay: Adana’da, 14 Eylül 2011 günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmediğini ve kendisinden haber alamadıklarını söyleyen kızı, katilin polis olduğundan habersiz polise başvurdu, annesinin bulunmasını istedi. Yapılan araştırmada Kamile Özbek’i öldürenin Fatih Yurdakonar adında görevli polis memuru olduğu ortaya çıktı. Kadının evinin tapusunu üstüne geçiren, bankadaki paralarını da alan 19 yıllık polis Fatih Yurdakonar tutuklandı.

+ 107- Adı Soyadı: Willem Tyas

Yaşı: 64

Olay Tarihi: 02.10.2011

Olay Yeri: Antalya

Ölüm Şekli: Gözaltında ölüm

Olay: Antalya’nın Manavgat ilçesi Şelale Polis Karakolu’nda ölü bulundu.

+ 106- Adı Soyadı: Ali Sapan

Yaşı: 12.11.2011

Olay Tarihi:

Olay Yeri: Ankara

Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile

Olay: Ankara’nın Altındağ ilçesi Yıldırım Ekipler Amiri Ali Sapan, polis memuru şoförü Veli Akpan tarafından öldürüldü. Amirinin makam odasına giren polis Veli Akpan, amirine iki el ateş etti. İki çocuk babası Emniyet Amiri Ali Sapan olay yerinde hayatını kaybetti.

+ 105- Adı Soyadı: Yeşim Çelik

Yaşı: 23

Olay Tarihi: 20.11.2011

Olay Yeri: İstanbul

Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile

Olay: Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Yeşim Çelik internetten tanıştığı polis Salih Kaya adlı sevgilisinin tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Yeşim Çelik’in valizi ve el çantası yatağın üzerindeydi. Tabanca bacaklarının arasındaydı. Polisler olayın intihar olduğu kanısındaydı. Ancak tabancanın üzerinde parmak izi yoktu. Bu da tabancanın temizlendiğini gösteriyordu. Ayrıca Çelik’in ellerinde ve kazağının kollarında da barut izi yoktu. Masa üzerindeki not ise Çelik’in elinden çıkmıştı ama intihar notu anlamına gelmiyordu. Kaya tutuklanırken savcı, iddianamesinde Salih Kaya hakkında müebbet hapis istemişti. Müebbet hapisle yargılanan zanlı polis ikinci duruşmada tahliye edildi.

+ 104- Adı Soyadı: Doğan Teyboğa

Yaşı: 13

Olay Tarihi: 24.07.2011

Olay Yeri: Silopi-Şırnak

Ölüm Şekli: Gaz bombası ile

Olay: Şırnak’ın Silopi ilçesindeki gösteride polis orantısız güç kullandı, polisin rasgele attığı gaz bombasıyla başından vurularak ağır biçimde yaralanan DoğanTeyboğa tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Takipsizlik verildi, dava açılmadı.

+103- Adı Soyadı: Hamedu Louf Said

Yaşı: 26

Olay Tarihi: 29.07.2011

Olay Yeri: Mersin

Ölüm Şekli: Gözaltında ölüm

Olay: Mersin’de Yumuktepe Polis Karakolu’nda ölü bulundu.

+102- Adı Soyadı: Mehmet Şirin Çiftçi

Yaşı: 20

Olay Tarihi: 29.07.2011

Olay Yeri: Diyarbakır

Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile

Olay: Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Cemal Yılmaz Mahallesi’nde gezen polisler ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda polisler ateş açarak Mehmet Şirin Çiftçi’yi evinin önündeyken başından vurdu. Çiftçi hayatını kaybetti.

+101- Adı Soyadı: Yıldırım Ayhan

Yaşı: 32

Olay Tarihi: 28.08.2011

Olay Yeri: Şırnak

Ölüm Şekli: Gaz bombası ile

Olay: Çukurca’ya bağlı Narlı köyünde eylem yapan kitleye polisler gaz bombası ile müdahale etti. Gaz bombalarından birinin kapsülü BDP’li Van İl Genel Meclisi iyesi Yıldırım Ayhan’ın göğsüne isabet etti. Ayhan, Çukurca’dan helikopterle Van’a götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

+ 93- Hatici İdin/Şırnak: Şırnak merkezde 12 Haziran gecesi Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun desteklediği bağımsız adayların milletvekili olmasının kutlandığı Cumhuriyet Meydanı’nda patlama meydana geldi. Yaralananların kaldırıldığı hastaneye polislerin attığı gaz bombasından etkilenen Barış Anneleri İnisiyatifi üyesi Hatice İdin, 18 gün hayat mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi.

+100-Metin Lokumcu

Yaşı: 54

Olay Tarihi: 31.05.2011

Olay Yeri: Hopa-Artvin

Ölüm Şekli: Gaz bombası ile

Olay: Artvin’in Hopa ilçesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto etmek isteyen gruba polisin gaz bombası atması sırasında Metin Lokumcu adlı emekli öğretmen kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Lokumcu’nun ölümü, ilk başta Trabzon Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı ön otopsi raporunda “biber gazı ve heyecanın tetiklemesi sonucu gerçekleşen kalp krizine bağlı ölüm” şeklinde değerlendirilmişti. Ancak Adli Tıp sonradan açıkladığı kesin ölüm raporunda bu değerlendirmesini değiştirdi ve “Lokumcu’nun vücudunda öldürücü düzeyde kimyasal madde saptanmadığını, ölümün kendisinde mevcut kalp ve akciğer hastalığı sonucu meydana geldiğini” tespit edildiğini bildirdi.

99- Kazım Şeker

Yaşı: 60

Olay Tarihi: 27.04.2011

Olay Yeri: Diyarbakır

Ölüm Şekli: Gaz bombası ile

Olay: Bismil’de Yüksek Seçim Kurulu’nun veto kararına karşı gösterilerde 20 Nisan’da öldürülen İbrahim Oruç’un katillerinin bulunması için yapılan yürüyüşte, polisin attığı gaz bombalarından etkilenen 60 yaşındaki Kazım Şeker hayatını kaybetti.

98- İbrahim Oruç

Yaşı: 17

Olay Tarihi: 20.04.2011

Olay Yeri: Diyarbakır

Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile

Olay: 20 Nisan 2011 günü Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde YSK’nin veto kararını protesto etmek için yürüyen kitleye müdahale sırasında polis kurşunuyla yaşamını yitirdi.

97-Tuba Korkmaz

Yaşı: 21

Olay Tarihi: 17.03.2001

Olay Yeri: Tunceli

Ölüm şekli: Polis kurşunu ile

Olay: 17 Mart 2011 günü Tunceli’de polis memuru nişanlısı Savaş C’nin evinde, nişanlısının beylik tabancası ile intihar ettiği iddia edildi. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Dairesi laboratuvarlarında yapılan incelemede, Savaş C. ve Tuba Korkmaz’ın giysileri üzerinde atış artıklarına rastlanmadığı, kullanılan tabanca üzerinde ise herhangi bir parmak izine rastlanmadığı belirlendi, bunun üzerine zanlı polis memuru tutuklandı.

96- Çiğdem Şahin

Yaşı: 20

Olay Tarihi: 11.11.2010

Olay Yeri: İzmir

Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile

Olay: Çiğdem Şahin Gaziantep’ten İzmir’e geldi ve İzmir’de çevik Kuvvette görevli polis Anıl. K.G. ile görüştü, daha sonra görüştüğü polisin silahıyla şakağından vurulmuş halde bulundu.

95- Adı Soyadı: S. Sinan Özkılınç (Polis)

Yaşı: 30

Olay Tarihi: 05.10.2010

Olay Yeri: İzmir

Ölüm Şekli: Tabanca ile

Olay: İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli iken, Asayiş Şube Yunuslar Tim Amirliği hizmet binası içinde ölü bulundu. Ölüm sebebi, psikolojik bozukluktan dolayı intihar olarak kayıtlara geçti. Maktul S. Sinan Özkılınç’ın emekli polis olan babası Süleyman Özkılınç, “Oğlum neden intihar etsin, oğlum intihar edecek biri değildi; ayrıca oğlum iki fakülte mezunu, 15-20 gün sonra nişanlanacak, akabinde doğum günü olan 11 Şubat’ta evlenecekti. Ayrıca evi ve arabası olan biriydi. Benim de emekli polis olmamdan ötürü de polisliği severek seçen, bankada parası olan bir polisti” dedi. ı Süleyman Özkılınç, polis tarafından öldürülen Baran Tursun’un ailesi ve Baran Tursun vakfı ile birlikte adalet arayışını sürdürmektedir.

Bir polis babası olarak, neden Baran Tursun Vakfı İle birlikteyim?: Baran Tursun Vakfı’na gittiğimde, “Baran Tursun Vakfı’ndan Polise Duyuru” şeklinde bir ilanlarını gördüm. Bu ilanda: “Yasaların emrettiği şekilde görevini yapan namuslu polise diyeceğimiz yok, lafımız da yoktur. Diyeceğimiz, lafımız ve mücadelemiz; yasaların suç saydığı fiilleri yapmak suretiyle polis mesleği ve etiğine aykırı davranan polisleredir. Başımız sıkıştığı zaman başvuracağımız yer yine polis teşkilatıdır. Ama bu, çocuklarımızı alçakça öldüren ve suç işleyen diğer polislere hoşgörülü olacağımız anlamına gelmemektedir” diyorlar. Evlatları bir polis tarafından öldürülen bir ailenin bu acısına rağmen, teşkilatın içindeki bir suçlu ile Emniyet teşkilatını özenle ayıran bir babanın polise yaptığı bu duyurusundan çok etkilendim. Bundan ötürü adalet arayışımı Tursun ailesi ile sürdüreceğim” dedi.

94- Özcan Kurtuluş

Yaşı: 24

Olay Tarihi: 14.9.2010

Olay Yeri: İzmir

Ölüm Şekli: Gözaltında

Olay: Özcan Kurtuluş, İzmir Şirinyer Polis Karakolu’nda ölü bulundu. İntihar ettiği söylendi.

93-Sabire Yaman

Yaşı: 29

Olay Tarihi: 27.7.2010

Olay Yer: İstanbul

Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile

Olay: Sabire (Sevgi) Yaman çalışği Tacirler Menkul şirketinin Bakırköy şubesinde, emekli polis Vedat Gemalmaz tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

92- Erol Postacı

Yaşı: 49

Olay Tarihi: 27.7.2010

Olay Yeri: İstanbul

Ölüm Şekli: Polis kurşunu ile

Olay: Erol Postacı, çalıştığı Tacirler Menkul şirketinin Bakırköy şubesinde, emekli polis Vedat Gemalmaz tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

91-Murat Konuş

Yaşı: 35

Olay Tarihi: 7.1.2010

Olay Yeri: İstanbul

Ölüm Şekli: İşkence ile

Olay: Gasp sonucu gözaltına alınan Murat Konuş’a işkence yaparak ölümüne neden olan biri baş komiser 3 polis nöbetçi 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nce “işkence sonucu ölüme sebep olmak” suçundan tutukladı. Baş komiser Oktay Kapsız ve polis memurları Ramazan Adıgüzel, Abdulcelil Karadağ “işkence sonucu ölüme sebep olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

90-Cemal Yalın

Yaşı: 19

Olay Tarihi: 5.8.2010

Olay Yeri: Diyarbakır

Ölüm şekli: Polis kurşunu ile

Olay: 5 Ağustos 2010 günü polisler tarafından “terörist” sanılarak açılan

+ 89- Fuat Bayoğlu

Yaşı: 32

Olay Tarihi: 24.1.2011

Olay Yeri: İstanbul

Ölüm Şekli: Gözaltında ölüm

Olay: Ümraniye’de babası ile kavga edip onu balta ile öldüren Fuat Bayoğlu yakalandıktan sonra götürüldüğü polis merkezi nezaretinde kendini astı.

+ 88- Erhan Turan

Yaşı: 23

Olay Tarihi: 2010 Mart

Olay Yeri: İstanbul

Ölüm Şekli: Gözaltında ölüm

Olay: Polis gözetiminde tuvalete doğru ilerleyen Erhan Turan’ın, kendini bir anda camdan aşağıya attığı iddia edildi. Görgü tanığı olduğunu öne süren bir kişi, Turan’ı polisin aşağıya attığını söyledi.

+87-Şerzan Kurt

Yaşı: 21

Vurulduğu Tarih: 12. 5. 2010

Vurulduğu Yer: MUĞLA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 12 Mayıs 2010 günü Muğla’da üniversite olayları sırasında polis kurşunuyla yaralanan Muğla Üniversitesi öğrencisi Şerzan Kurt (21) tedavi gördüğü Dokuz Eylül Ü. hastanesinde hayatını kaybetti. Muğla Valiliği ve Polisi uzun süre Kurt’u yaralayan kurşunun polis tabancasından çıkmadığını öne sürmüş ancak 17 Mayıs’da Güvenlik Şube’de görevli 43 yaşındaki polis memuru Gültekin Şahin bu olayla ilgili tutuklanmıştı.

+86-Diren Basan

Yaşı: 10

Vurulduğu Tarih: 4.06..2010

Vurulduğu Yer: ŞIRNAK

ÖLÜM Şekli: ZIRHLI ARAÇ EZMESİ

OLAY: 04.06.2010 Günü Şırnak’ta 10 yaşındaki Diren Basan adlı çocuk, ‘akrep’ olarak bilinen zırhlı polis aracının altında ezilerek katledildi. Bu cinayeti işleyen polis hakkında dava bile açılmadı.

+85-Aydın Erdem

Yaşı: 23

Vurulduğu Tarih: 6.12.2009

Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 6 Aralık 2009 günü Diyarbakır’da yapılan bir gösteride kurşunlanarak öldürüldü. Diyarbakır’da yapılan otopside, Aydın Erdem’in (23) yakın mesafede ve tek kurşunla yaşamını yitirdiği tespit edildi. 23 yaşındaki Erdem’e isabet eden mermi kovanları Diyarbakır Emniyet Müdürlüğün de bulundu. 2009

+84-İbrahim Özkaymak

Yaşı: 40

Vurulduğu Tarih: 28.8.2009

Vurulduğu Yer: GAZİANTEP

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 28.08.2009 günü / Bu sırada polis memurunun “uyarı ateşi” açtığı ve kurşunun yoldan geçmekte olan İbrahim Özkaymak (40) adındaki vatandaşın göğsüne isabet ettiği bildirildi.

+83-Alaettin Karadağ

Yaşı: 28

Vurulduğu Tarih: 19.11.2009

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 19 Kasım 2009 tarihinde İstanbul Esenyurt’a “Dur” İhtarı Sonucu Alaettin Karadağ öldürüldü. Kardeşi Abdullah Karadağ: “Ağabeyim güpegündüz polis tarafından infaz edilmiştir, vücudunda, 10’un üzerinde mermi giriş deliği tespit edilmiştir” dedi.

Av. Zeycan Balcı Şimşek: “yargısız infazlar bir devlet pratiğidir” diyerek konuşmasına başladı. Polis terörünün üzerinde duran ve olay örgüsüne bakıldığında öldürme kastı taşındığına vurgu yapan Şimek “tüm şarjörünü boşaltan polisin beraatinin istenmesi anlaşılır değil” dedi.

SONUÇ: Alaettin Karadağ’ı öldürmekten yargılanan polislerden Oğuzhan Vural, üç yıl süren yargılamada 28 Mayıs 2013 tarihinde mahkemece “Görev gereği öldürmüştür” denilerek beraat ettirildi. Avukat: Zeycan Balcı Şimşek

+82-Emrah Gezer

Yaşı: 18

Vurulduğu Tarih: 27.12.2009

Vurulduğu Yer: ANKARA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 27.12.2009 günü Ankara’da eğlendikleri lokantada Kürtçe şarkı söyleyen Emrah Gezer’e tepki gösteren Özel Harekât Polisi Serkan Akbulut, silahını çıkararak Emrah Gezer’e kurşun yağdırdı. Emrah Gezer olay yerinde yaşamını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı.

SONUÇ: Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Polis Memuru Serkan Akbulut, 19 yıl 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Yerel mahkemenin sanık polis memeuru Serkan Akbulut hakkında verdiği ceza Yargıtay 1.Ceza Dairesi tarafından onandı. Av.Selçuk Kozağaçlı (Ankara Barosu)

+81-Maziye Aslan

Yaşı: 8

Vurulduğu Tarih: 29.4.2009

Vurulduğu Yer: VAN

ÖLÜM Şekli: ZIRHLI ARAÇ EZMESİ

OLAY: 29 Nisan 2009 günü Van-Hakkâri karayolu üzerinde yürüyen 8 yaşındaki maziye Aslan, özel harekât polislerinin kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Polis memuru tutuklandı.

+80-Özge Keyikçi

Yaşı: 13

Vurulduğu Tarih: 19.10.2009

Vurulduğu Yer: KÜTAHYA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 19.10.2009 Kütahya-Çavdarhisar ilçesinde bir düğünde 13 yaşındaki Özge Keyikci, polis Enver ACAR’ın silahından çıkan mermiyle can verdi. Gözaltına alınan polis, “Kazayla ateş aldı” dedi.

+79-Murat Koku/

Yaşı: 28

Vurulduğu Tarih: 28.10.2009

Vurulduğu Yer: HATAY

Ölüm şeklii: POLİS KURŞUNU

OLAY: Hatay’da 12 Ekim 2009’da polis ekiplerinin şüpheli bulduğu motosiklete yaptığı “dur” ihtarının ardından ateş açması sonucu motosiklette bulunan Murat Koku (28) yaşamını yitirdi

+78-Ahmet Sargın

Yaşı: 41

Vurulduğu Tarih: 23.8.2008

Vurulduğu Yer: SAKARYA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: SAKARAY Sapanca ilçesinde uzayan eğlenceyi sonlandırmak için olay yerine giden polislerle gençler arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açmak isteyen polis memuru 32 yaşındaki Murat İpek, meslektaşı 41 yaşındaki Ahmet Sargın’ı göğsünden vurarak ölümüne neden oldu. 2009

+77-Osman Aslı

Yaşı: 20

Vurulduğu Tarih: 20.12.2009

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: 20 Aralık 2009 günü dağıtım iznine gelen 2 aylık asker Osman Aslı gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü Avcılar Firuzköy Karakolu’nun avukat görüşme odasında ölü bulundu. 20 yaşındaki gencin, bot bağlarıyla kendisini astığı söylendi. Ancak aile iddiayı gerçekçi bulmadı. takipsizlik verildi, dava bile açılmadı.

+76-Mehmet Uytum

Yaşı: 2

Vurulduğu Tarih: 10.12.2009

Vurulduğu Yer: ŞIRNAK / CİZRE

Ölüm şekli: GAZ BOMBASI

OLAY: (Bebek)10.12.2009 günü, Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkarılışının 11. yıldönümünde doğu ve güneydoğu illerinde yapılan gösterilerde, Cizre’de, eve atılan gaz bombası annesinin kucağındaki 18 aylık Mehmet Uytum’un başına geldi. beyin kanaması geçiren küçük Mehmet, yoğun bakıma alındıktan bir kaç gün sonra öldü. Vatandaşlar: “Henüz defteri açılmamış melek gibi tertemiz Mehmet uytun bebeğin o minik elleri, öbür cihanda, sadece o tetiğe basan adamın yakasında değil bütün bu devlet aygıtının yakasında olacaktır” dediler.

+75-Ahmet AkbaşYaşı:

Vurulduğu Tarih: 1.8.2009

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: 01.08.2009 günü 43 yaşındaki Ahmet Akbaş, Esenler polis karakolunda ölü bulundu. Ahmet Akbaş’ın yakını Ergin Akbaş: “Olayın üzerinde uzun zaman geçmesine rağmen savcı olay yerine geç geldi. Doktorlar gelmemiş müdahale etmemişler”.

+74-Mustafa Uslu

Yaşı: 38

Vurulduğu Tarih: 9.7.2009

Vurulduğu Yer: TOKAT / TURHAL

Vurulma Şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 09.07.2009 Tarihinde Mustafa Uslu, Tokat Turhal’da önceki gece otomobiliyle giderken trafik kontrolü yapan polisler ‘Dur’ ihtarında bulundu. ‘Dur’ ihtarına uymadığı belirtilen Uslu iddiaya göre otomobilini görevli iki polisten birinin üzerine sürdü. Bunun üzerine diğer polis memuru Uslu’ya tabancasıyla ateş etti. Uslu, boynuna isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi.

+73-Abdurrahman Sözen

Yaşı: 24

Vurulduğu Tarih: 21.7.2009

Vurulduğu Yer: İZMİR

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 21.07.2009 Günü, İzmir’in Gümüşpala Semti’nde, bir kişiyi av tüfeğiyle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 24 yaşındaki Abdurrahman Sözen, iddiaya göre nezarette su istediği polis memurunun tabancasını ele geçirip intihar etti. Ailenin avukatı Nezahat Başa Bayraktar ise, “Ortada ciddi bir insan hakkı ihlali ve zorla evden alınıp götürülme var. Polis kayıtlarına göre, Sözen’in, polisin silahını alarak intihar ettiği” söyleniyor.

+72-Resul İlçin

Yaşı: 52

Vurulduğu Tarih: 22.10.2009

Vurulduğu Yer: ŞIRNAK / İDİL

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: 22.10.2009-ŞIRNAK - Şırnak’ın İdil İlçesi’nde polisler tarafından götürüldüğü karakolda yaşamını yitiren 52 yaşındaki Resul İlçin’in yapılan otopsisinde kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olduğu ortaya çıktı. Şırnak Valiliği ise İlçin’in kendiliğinden yere düşerek öldüğünü iddia etti.

+71- Ahmet Cömert

Yaşı: 23

Vurulduğu Tarih: 2.11.2009

Vurulduğu Yer: KOCAELİ / DARICA

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: 02.11.2009 / KOCAELİ’nin Darıca İlçesi’nde bir ay önce cezaevinden çıkan ve geçen cumartesi günü 17 yaşındaki kardeşi ile birlikte oto hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 23 yaşındaki Ahmet Cömert, polis merkezinin nezarethanede kendisini asarak yaşamına son verdi. Baba Durmuş Cömert, oğlunun intihar edecek biri olmadığını söyledi.

+70-Enver Turan

Yaşı: 15 16.9.2009

Vurulduğu Tarih:

Vurulduğu Yer: HAKKARİ

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 16.09.2009 günü Hakkâri’de Ramazan Bayramı’nın birinci gününde bir güvenlik görevlisinin aracından inerek açtığı ateşle başından yaralanan 15 yaşındaki Enver Turan, tedavi gördüğü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde öldü.

+69-İbrahim Sevindik:

Yaşı: 75

Vurulduğu Tarih: 1.5.2007

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: GAZ BOMBASI

OLAY: Polis terörü ve biber gazı bir can aldı Nefes darlığı olan 75 yaşındaki İbrahim Sevindik, Polisin attığı biber gazından etkilendi. Nefes alamadı. Beş dakikalık mesafedeki hastaneye ancak yarım saatte gidebildi. 36 saat sonra yaşam savaşını kaybetti. Sevindik’in ailesi suç duyurusunda bulunacak.

+68-Enes Ata

Yaşı: 8

Vurulduğu Tarih: 30.3.2007

Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 28 03.2009 günü 8 Yaşındaki İlköğretim öğrencisi Enez Ata 28 ve 29 Mart tarihlerinde güvenlik güçlerince yaşam hakları ihlal edilen 3 sivil yurttaşın 30 Mart 2007 tarihli cenaze töreni esnasında çıkan olaylar esnasında, güvenlik güçlerinin tekrar ateşli silah kullanması sonucu, Kuruçeşme semtinde vücuduna isabet eden mermi sonucu yaşamını yitirmiştir. Enes Ata’ın babası Süleyman Ata: “8 yaşında ki oğlumun suçu neydi? Okuldan eve, evden okula gitmekten başka bir şey bilmiyordu. herkesin gözleri önünde polisin açtığı ateş sonucu öldürüldü, herkes buna şahittir, buna rağmen dava bile açılmadı” dedi. Sonuç: Takipsizlik verildi.

+67-Abdulsamet Erip

Yaşı: 14

Vurulduğu Tarih: 23.4.2009

Vurulduğu Yer: HAKKARİ

Ölüm şekli: GAZ BOMBASI

OLAY: 23 Nisan 2009: Hakkâri’nin Bağlar Mahallesi’nde DTP operasyonlarına karşı yapılan protestolarda dün yaşanan olaylar sırasında polisin attığı gaz bombasından kaçarken Katramas Deresi’ne düşen 14 yaşındaki Abdulsamet Erip kaldırıldığı Van Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

+66-Mahdum Karaoğlan

Yaşı:

Vurulduğu Tarih: 4 NİSAN

Vurulduğu Yer: ŞANLIURFA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 4 Nisan’da Suruç’tan Halfeti’ye yürüyüş yapmak isteyen gruba açılan ateş sonucu, Diyarbakır Ergani nüfusuna kayıtlı Karaoğlan yaşamını yitirdi.

+65-Emre Günay

Yaşı: 30

Vurulduğu Tarih: 5.4.2009

Vurulduğu Yer: İSKENDERUN

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 5 Nisan 2009’da Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde polis ekipleri, kimlik sordukları Emre Günay’ın (30) polis ekiplerine ateş ederek kaçması üzerine yapılan “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla Günay’ı öldürdü ’da öldürüldü.

+64-Sinan Aydın

Yaşı:

Vurulduğu Tarih:

Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR

Vurulma Şekli: GAZ BOMBASI

OLAY: Diyarbakır’da 15 Şubat gösterilerinde polislerin kullandığı biber gazından etkilenen Sinan Aydın hastaneye kaldırıldı fakat akciğerlerine dolan gazın etkisiyle 11 Mart’ta yaşamını yitirdi.

+63-İbrahim Halil Çoban

Yaşı: 17

Vurulduğu Tarih: 26.1.2009

Vurulduğu Yer: ŞANLIURFA

Vurulma Şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 26.01.2009 günü, babasından 2 lira alıp internet kafeye giden 17 yaşındaki İbrahim Halil Çoban, çıkışta bilinmeyen bir nedenle polisin “Dur” ihtarına maruz kaldı. Polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

+62-Fevzi Abik

Yaşı: 15

Vurulduğu Tarih: 12.8.2006

Vurulduğu Yer: ADANA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 2008 günü Adana’da yapılan bir gösteride, polisin ateş açması sonucu 15 Yaşındaki Fevzi Abik hayatını kaybetti. Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise gösteri sırasında polisin ateş açtığı kabul edildi. Açıklamada, “polisin havaya ateş açtığı, ancak mermilerin çocuklara isabet ettiğinin sanıldığı” ifadesi kullanıldı.

+61-Metin Yüksel

Yaşı: 38

Vurulduğu Tarih: 2.7.2008

Vurulduğu Yer: ZONGULDAK

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: 02.07.2008 - Karakolda ayağı takılan adam öldü, diye gazeteler çıktı Metin Yüksel. Yüksel`in ağabeyi Ömer Yüksel, doktorların, kardeşinin hastaneye getirildiğinde ölü olduğunu söylediklerini belirterek, otopsi sonucuna göre suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

+60-Gökhan Ergün

Yaşı: 21

Vurulduğu Tarih: 2006

Vurulduğu Yer: BURSA

Vurulma Şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: Edip Gökhan Ergün’ün (21) ölümüne neden olan polis memuru Mustafa Aktaş (33) hakkında 26 yıl hapis cezası istendi.

+59-Çağdaş Gemik

Yaşı: 17

Vurulduğu Tarih: 27.10.2008

Vurulduğu Yer: ANTALYA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 27.10.2008 tarihinde bisikletini sürerken polisin ’dur’ ihtarı sonucu durdu. Arkadaşının polise doğru gittiği bir sırada, diğer polis 17 yaşındaki Çağdaş Gemik’i başından vurularak öldürdü.

+58-Fatih Cem İnci

Yaşı: 22

Vurulduğu Tarih: 6.8.2008

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 6.08.2008 günü Bahçelievler’de, yanlış anlaşılma yüzünden tartıştığı polis memuru tarafından vurularak öldürüldü. İnci’yi öldüren polis uzun süre yaralıyı hastaneye götürülmesine müsaade etmedi.

+57-Turan Özdemir

Yaşı: 41

Vurulduğu Tarih: 25.8.2008

Vurulduğu Yer: SİVAS

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 25 ağustos 2008 günü Sivas’ta polis, “dur” ihtarına uymadığı ve kaçtığını iddia ettiği bir otomobile ateş açtı, sürücü Turan Özdemir göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Araçta bulunan 48 yaşındaki Cafer Yağmurlu ve 40 yaşındaki Hüseyin Ayaz gözaltına alındı. Bomba şüphesiyle ateş açılan araçta daha sonra yapılan aramada bira şişeleri, kavgada kullanıldığı tahmin edilen çeşitli ebatlarda dört sopa ve çeşitli malzemeler bulundu.

+56-Narin Bögür

Yaşı: 32

Vurulduğu Tarih: 2007

Vurulduğu Yer: ANTALYA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: Narin Bögür Alanya’da polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Arkadaşı Hanım Çalıkuşu’nun kullandığı otomobile polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu Narin Bögür olay yerinde öldürüldü.2008

+55-Yahya Menekşe

Yaşı: 16

Vurulduğu Tarih: 15.2.2008

Vurulduğu Yer: ŞIRNAK / CİZRE

ÖLÜM Şekli: ZIRHLI ARAÇ EZMESİ

OLAY: 15 Şubat 2008 günü Şırnak’ın Cizre ilçesinde yapılan gösteride, polisin orantısız güç kullanması sonucu,16 yaşındaki Yahya Menekşe polis panzerinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

+54- Furkan Akşil

Yaşı: 12

Vurulduğu Tarih: 2008

Vurulduğu Yer: ŞIRNAK / SİLOPİ

ÖLÜM Şekli: ORANTISIZ GÜÇ

OLAY: Şırnak’ın Silopi ilçesinde polis göstericilere karşı orantısız güç kullandı. Polis müdahalesi sonucu 12 yaşındaki Furkan Akşil hayatını kaybetti. 2008

+53-Abbas İnan

Yaşı: 39

Vurulduğu Tarih: 1.12.2008

Vurulduğu Yer: ÇANAKKALE

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: 1 ARALIK 2008 günü Anafartalar Polis Merkezinin nezarethanesinde battaniyeden kopardığı parçayla kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. Abbas İNAN’nın (39) eşi Kadriye İNAN, “Buna inmiyoruz, karakollara canlı giren cansız çıkıyor” dedi

+52-Emrah Dervişoğlu

Yaşı: 17

Vurulduğu Tarih: 8.2.2008

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 8 Şubat 2008- İstanbul Okmeydanı’nda “dur” ihtarına uymayan bir araca ateş açan polisler, 17 yaşındaki Emrah Dervişoğlu’nu öldürdü.

+51-Mehmet Deniz

Yaşı: 36

Vurulduğu Tarih: 5.3.2008

Vurulduğu Yer: VAN / ERCİS

ÖLÜM Şekli: ORANTISIZ GÜÇ/DARP

OLAY: 05.03.2008 tarihinde Van ili Erciş ilçesinde Demokratik Toplum Partisi (DTP) nin düzenlemiş bulunduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yapılan şölenin dağılmasından sonra, kent merkezine doğru yürüyen bir grubun slogan atması üzerine güvenlik güçlerince göstericilere müdahale ettiği sırada yaşamını yitirdi

+50-Muhsin Kasapoli

Yaşı: 29

Vurulduğu Tarih: 19.12.2008

Vurulduğu Yer: İSTANBUL / ŞİŞLİ

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 19.12.2008 Şişli’de bir barda yaşanan ‘damsız girilmez’ kavgasına polis müdahale etti. Bara girmek isteyen 2 Iraklı, polisin açtığı kurşunların hedefi oldu. Turistlerden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

+49-Yaşar Karaoğlan

Yaşı:

Vurulduğu Tarih:

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: Polisin “Dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldürüldü.

+48-Ahmet Özhan

Yaşı: 20

Vurulduğu Tarih: 20. 10.2008

Vurulduğu Yer: AĞRI / DOĞUBEYAZIT

Ölüm şekli: TABANCA

OLAY: 20 Ekim 2008 tarihinde bir protesto gösterisinde polisin biber gazı ve tazyikli su kullanması sonucu Ahmet Özkan sırtından vurularak hayatını kaybetti.

+47-Cengiz Koç

Yaşı: 24

Vurulduğu Tarih: 27.8.2008

Vurulduğu Yer: BURSA / NİLÜFER

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: Bursa Nilüfer’de polisin “Dur” ihtarına uymadığı için öldürüldü.24 yaşında.

+46-Orhan Caner

Yaşı:

Vurulduğu Tarih: 11.8.2008

Vurulduğu Yer: HATAY

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: Hatay’da 11 Ağustos 2008 günü saat 03.00 sıralarında Aksaray Mahallesi 500 Konutlar Mevkii’ndeki Hatay Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât polisleri tarafından öldürüldü.

+45-Gürsel Varol

Yaşı: 33

Vurulduğu Tarih: 15.7.2008

Vurulduğu Yer: ANKARA

Ölüm şekli: TABANCA

OLAY: 15 Temmuz 2008 günü 33 yaşındaki Gürsel Varol, polisin ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldürüldü.

+44-Hüseyin Turgut

Yaşı: 53

Vurulduğu Tarih: 25.1.2008

Vurulduğu Yer: YALOVA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 25.01.2008 dün araç parkı yüzünden çıkan tartışmada 53 yaşındaki Müteahhit Hüseyin Turgut, polis memuru tarafından öldürüldü.

+43-Erdal Koloğlu

Yaşı: 34

Vurulduğu Tarih: 3.7.2008

Vurulduğu Yer: ZONGULDAK

ÖLÜM Şekli: ORANTISIZ GÜÇ

OLAY: 03 Temmuz 2008 günü gözaltına alınan 34 yaşındaki Erdal Koloğlu polisin cop darbelerinin ardından öldü! Maktulün kardeşi: “Karakol önünde bağırdığı için yaklaşık 10 polis ağabeyime copla vurdu, vurulan coplar sonucu öldü.” 34 yaşında.

+42-Visuale Süleymanova

Yaşı: 22

Vurulduğu Tarih: 20.6.2008

Vurulduğu Yer: IĞDIR

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: 20 Haziran 2008- Iğdır’da kimlik sorgusu için karakola götürülmek üzere polis aracına alınan Azerbaycan uyruklu Vusale Süleymanova (22), hareket halindeki minibüsten düşerek kafasını yere çarptı. 22 yaşında Iğdır’da öldürüldü/2008

+41-Ramazan Dal

Yaşı:

Vurulduğu Tarih: 22.3.2008

Vurulduğu Yer: VAN

ÖLÜM Şekli: ORANTISIZ GÜÇ

OLAY: 22 Mart’ta Van’da düzenlenen Newroz kutlamalarına polis saldırısı sonucu kaburgaları kırıldı ve başından kurşunla vurularak yaralandı. 12 gün tedavi gördüğü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 1 Nisan 2008’de hayatını kaybetti.

+40-Orhan Oflaz

Yaşı: 28

Vurulduğu Tarih: 2008

Vurulduğu Yer: ANTALYA

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: 28 yaşındaki Orhan Oflas gözaltında polis karakolunda ölü bulundu. 2008

+39-Ahmet Lâçin

Yaşı: 30

Vurulduğu Tarih: 21.10.2008

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: Gözaltına alındıktan sonra kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Lâçin’in dini nikâhlı eşi, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis, ise Ahmet Lâçin’in kaçarken düşerek öldüğü öne sürdü.2008

+38-Selçuk Yıldır

Yaşı: 32

Vurulduğu Tarih: 2008

Vurulduğu Yer: KOCAELİ

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: Gültepe Mahallesi Yaman Sokak’ta oturan Selçuk Yıldır, bir vatandaşın şikâyeti üzerine gözaltına alındı. Gözaltına alınan 32 yaşındaki Selçuk Yıldır saat 20.05’te nezarethaneye konulduktan sonra ölü bulundu. 2008

+37-Zeki Erinç

Yaşı: 35

Vurulduğu Tarih: 22.03.2008

Vurulduğu Yer: VAN

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: Polislerin açtığı ateş sonucu göğsünden yaralanana Erinç, kaldırıldığı 100. Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Ayakkabı tamircisi olan 5 çocuk babası Erinç’in 6. Çocuğu ölümünden sonra dünyaya geldi.

+36-Murat Kurtaran

Yaşı: 40

Vurulduğu Tarih: 17.1.2008

Vurulduğu Yer: ADANA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 17.01.2008 günü polisin kurşunuyla ölen zanlının 40 yaşındaki Murat Kurtaran olduğu belirlendi.

+35-Mehmet Balıkçı

Yaşı:

Vurulduğu Tarih: 5.1.2008

Vurulduğu Yer: ADANA / KARATAŞ

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 05.01.2008- Adana’da 3 kişiyi öldürüp 6 kişiyi yaraladıktan sonra intihar ettiği açıklanan kişinin cesedinde polis silahından çıkan 4 mermi bulundu. İki polis memurları hakkında dava açıldı.

+34- Ercan Ceylan

Yaşı:

Vurulduğu Tarih: 16.6.2008

Vurulduğu Yer: ANKARA

Ölüm şekli: TABANCA

OLAY: 16.06.2008 günü Anakara’da polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu vurularak öldürüldü.2008

+33-İbrahim- TınazYaşı:

Vurulduğu Tarih: 5. 1. 2008

Vurulduğu Yer: ADAPAZARI

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 05.01.2008 günü Adapazarı Hasırcılar Mahallesi’nde bir tesisatçıya hırsız girdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis memuru H.Ö. şüpheliyi başından vurarak öldürdü.

+32-Kevser Mızrak

Yaşı: 38

Vurulduğu Tarih: 9.12.2007

Vurulduğu Yer: ANKARA

Vurulma Şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 9 Aralık 2007 günü, Ankara’nın Kurtuluş Mahallesi’nde, DHKC (Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi) militanı olduğu” iddia edilen Kevser Mızrak (38) isimli kadın, polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü. Emniyet, operasyon sırasında çatışma çıktığını ve 2 polis memurunun da yaralandığını belirtti.

+31-Emrah Gider

Yaşı: 25

Vurulduğu Tarih: 23.10.2007

Vurulduğu Yer: İZMİR

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 23 Ekim 2007 günü İzmir’in Konak ilçesinde, yolda yürürken tartıştığı Sebahattin Koyuncu’yu başından yaraladığı, tepki gösteren kızı Yasemin Koyuncu’nun da boğazına bıçak dayadığı iddia edilen Emrah Gider (25), kaçıp saklandığı bir evin bahçesinde kendisini yakalamak isteyen polis memuru S.Y.’nin tabancasından çıkan kurşunla öldü. Boğuşma sırasında Gider’in yaraladığı polis memuru S.Y., tedavisinin ardından meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

+30-Yüksel Nergiz

Yaşı:

Vurulduğu Tarih: 22.10.2007

Vurulduğu Yer: MALATYA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 22 Ekim2007 günü Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki Kale ilçesi polis arama kontrol noktasında durdurulan bir araçta bulunan Yüksel Nergiz, özel heraket timleri tarafından vurularak öldürüldü, İnan Akın ise yaralandı. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamada Nergiz’in çıkan çatışmada öldürüldüğü iddia edilirken, olayda yaralanan Akın tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

+29-Aziz Yargı

Yaşı:

Vurulduğu Tarih: 30.8.2007

Vurulduğu Yer: İZMİR

Vurulma Şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 30 Ağustos 2007 günü İzmir’in Konak ilçesi Kahramanlar mahallesinde bir araca ateş açan polisler, yoldan geçen Aziz Yargı adlı kişiyi öldürdü.

+28-Uğur Çetin

Yaşı: 17

Vurulduğu Tarih: 12.12.2007

Vurulduğu Yer: ADANA / SEYHAN

Ölüm şekli: Polis Kurşunu

OLAY: 12.12.2007 günü Adana’nın Seyhan beldesinde, 17 yaşındaki Uğur Çetin adlı çocuk, polisler tarafından öldürüldü.

+27-Narin Bulut Antalya/

Yaşı: 35

Vurulduğu Tarih: 3.8.2007

Vurulduğu Yer: ANTALYA / ALANYA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 3 Ağustos 2007 günü, hırsızlık yaptıktan sonra kaçarken, polisin “dur” ihtarına uymadıkları ileri sürülen iki kadından dört çocuk annesi Narin Bulut (35), açılan ateş sonucu öldü.

+26-Fahrettin Şedal

Yaşı: 16

Vurulduğu Tarih: 10.4.2007

Vurulduğu Yer: HAKKARİ

Ölüm şekli: Polis Kurşunu

OLAY: 10 Nisan 2007 tarihin de bir cenaze törenin de Fahrettin Şedal polis tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü, 16 yaşındaydı.

+25-Baran Tursun

Yaşı: 19

Vurulduğu Tarih: 24.11.2007

Vurulduğu Yer: İZMİR

Ölüm şekli: Polis Kurşunu

OLAY: İzmir’de 24.11.2007 tarihinde doğum günü kutlamasından evine dönerken polis tarafından öldürüldü. Öldürme fiilinde bulunan Polisler, öldürme olayını gizlemek için, önce trafik kazası raporu düzenlerler, daha sonra Ege Üniversitesi hastanesine “Trafik kazası yapan vatandaş olarak teslim edilerek tutanak düzenlerler. Delil karartmak, delilleri gizlemek ve yalan tanıklıktan dolayı 39 polis yargılandı. Katil polis Oral Emre Atar 2 yıl bir ay ceza aldı. Diğer tüm polisler beraat etti. Dava 4500 sayfalık bir savunma ile AİHM’e götürldü,halen devam etmektedir.

Kısaca Baran Tursun Olayı:

Bir polis Baran Tursun’u öldürdü

Üç polis delilleri kararttı

On polis yalan tanıklık yaptı

İki polis trafik kazası raporu düzenledi.

Bu mahkeme kayıtlarından sonra da: Üç hakime iki yıl ceza vermek düştü.

“Hukuk bilgisinden yoksun, adil olmaktan uzak, taraf tutan bir hakim dünyanın en azılı katilinden daha tehlikelidir” sözü de biz Tursun ailesine düştü.

Baran Tursun olayında gördüğümüz tüm bu entrikalar, iş bu listede olan olayların çoğunda görmemiz mümkündür.

Baran Tursun’un ailesi, öldürülen evlatları adına daha sonra: Baran Tursun İnsani Yardım vakfını kurdular. Baran Tursun vakfı, polis şiddetine maruz kalan birey ve ailelerine her türlü yardım ve destekte bulunuyor. Ayrıca polis şiddetine maruz kalan bireylerin ilk öğretim çağındaki çocuklarına da BURS vermektedir. Vakfın kurucusu ve başkanı Mehmet Tursun-İletişim: 533 440 45 79

+24-Feyzullah Ete

Yaşı: 26

Vurulduğu Tarih: 21.11.2007

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: ORANTISIZ GÜÇ

OLAY: İstanbul Avcılar’da, 21 Kasım 2007 yılında Bosna’yla oynanacak milli maç öncesi arkadaşıyla parkta bira içerken, üç sivil polis memurun kimlik sorması üzerine iki taraf arasında tartışma çıktı. İddialara göre çıkan tartışmada 26 yaşındaki iki çocuk babası Feyzullah Ete, 25 yaşındaki polis memuru Ali Mutlu’nun, göğsüne attığı tekme sonucu fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldı ve iki gün sonra da hayatını kaybetti.

SONUÇ: Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi sanık polis memuru Ali Mutlu hakkında “Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama ile ölüme sebebiyet vermek” suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Heyet sanığın bu suçu tahrik altında işlediğine karar vererek cezayı 6 yıla çevirdi. Heyet son olarak cezayı sanığın iyi halinden dolayı 1/6 oranında indirerek 5 yıla indirdi.

+23-Halil Bulut

Yaşı:

Vurulduğu Tarih: 2007

Vurulduğu Yer: BALIKESİR

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: Balıkesir’de polisin “DUR” ihtarına uymadığı için öldürüldü. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Celal Uzunlaya: “Ekiplerimiz, şüphelendikleri şahıs ihtarlara uymayınca aracını etkisiz hale getirmek için, önce havaya sonra lastiklerine ateş açmış. Bu esnada seken kurşun sürücünün göğsüne gelmiş” 2007

22-Murat Kasap

Yaşı:

Vurulduğu Tarih: 2007

Vurulduğu Yer: ADANA / CEYHAN

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: Murat Kasap Ceyhan’da polisin dur ihtarına uymadığı için öldürüldü. Kaymakamlık tarafından mahkemeye gönderilen karar yazısında, “polis memuru Yıldırım’ın görevini yaptığı sırada dur ihtarına uymayan kişiyi kovalarken kaza sonucu ayağının sekerek düştüğü ve kalkmaya çalıştığı sırada silahının ateşlendiği” iddia edildi. 2007

+21-Festus Okey

Yaşı: 35

Vurulduğu Tarih: 20.8.2007

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM / TABANCA

OLAY: Nijeryalı Festus Okey (35), 20 Ağustos 2007’de Beyoğlu Polis Merkezi’nde polis Cengiz Yıldız’ın silahından çıkan kurşunla can vermişti. 35 yaşındaki Festus Okey’in cenazesi ülkesine gönderildi. İlk duruşma 27 Kasım 2007’de görüldü. Mahkeme , cinayetin ‘kasten adam Öldürme’ suçuna girdiğini belirterek görevsizlik verdi. Polis Cengiz Yıldız, müebbet hapis istemiyle yargılanmaya başladı.

Beyoğlu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşınan davada, sanık avukatı, “Adı Festus Okey değil, kaçak vizeyle gelmiş, adını Okey koymuşlar” dedi. Mahkeme, 2008’den itibaren Okey’in kimliğiyle ilgili Nijerya Büyükelçiliği’nden bilgi beklemeye başladı. Bekleyiş tam 4 yıl sürdü. Bu süre içerisinde hiçbir müdahillik başvurusu kabul edilmediği için Okey Ailesi’ni hiçbir avukat temsil etmedi.

SONUÇ: Sanık polis memuru Cengiz Yıldız’a 4 yıl 2 ay ceza verildi

+20-Aytekin Arnavutoğlu

Yaşı: 23

Vurulduğu Tarih:

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Vurulma Şekli: TABANCA

OLAY: 2007 Yılında İfade veren polis memuru Bayram Ergin olayın kaza kurşunuyla meydana geldiğini iddia etti. Ergin’nin, ‘Aracı durdurmak için önce havaya ateş açarak ikaz ettiğini söyledi. Aytekin Arnavutoğlu (23), otomobiliyle polis Bayram Ergin’in içinde olduğu aracın yanından ‘zikzaklar çizerek hızla geçmiş’ ve ‘Dur’ ihtarına uymamıştı. Bu nedenle vurulmuştu. Engin’e ‘ceza sorumluluğunun sınırının aşılması suretiyle adam öldürmek’ suçundan bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sonuç: 31 Aralık 2014 günü görülen son duruşmada, Mahkeme heyeti, polis Engin’in “bir kasıt olmaksızın silah kullanma sınırını aştığını” belirtti ve TCK’nın 85/1. Maddesine göre ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan dört yıl hapse mahkum etti. Daha sonra bu ceza, sanığın duruşma sırasındaki iyi hali nedeniyle iki yıl altı aya indirildi.

+19-Ali Demir

Yaşı: 20

Vurulduğu Tarih: 2007

Vurulduğu Yer: AYDIN / DİDİM

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 20 yaşında ki Ali Demir, Didim’de arkadaşları ile araba ile gezerlerken polisin ’dur’ ihtarına uymadıkları gerekçesiyle öldürüldü. Sonuç: Ali Demir’i öldüren polis memuru beraat etti. De öldürüldü/2007

+18-Mahsun Mızrak

Yaşı: 14

Vurulduğu Tarih: 2007

Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR

Ölüm şekli: GAZ BOMBASI

OLAY: Diyarbakır’da çıkan olaylarda başına isabet eden gaz fişeği nedeniyle 14 yaşındaki Mahsun Mızrak öldü. Ölümüyle ilgili davada mahkeme, Mızrak’ın kafasındaki bomba atar mermisinin av tüfeği fişeğiyle değiştirildiğini açıkladı.2007

+17-Soner Cankal

Yaşı: 17

Vurulduğu Tarih: 2007

Vurulduğu Yer: ANKARA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 17 yaşındaki Soner Çankal’a dört beş el ateş edip ayağından vuran polis A.’nın daha sonra Çankal’ı başından vurduğunu anlatıyor. Görgü tanıklarına göre, H. adlı bir komiserin polis A.’ya “Soner’se sık kafasına” demesinin ardından, A. yaralı haldeki Çankal’ı başından vuruyor, ardından yanına uyuşturucu ve bir silah bırakıyor.2007

+16-Tuncay Cüzdan

Yaşı:

Vurulduğu Tarih: 22.7.2007

Vurulduğu Yer: HATAY / ANTAKYA

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 22 Temmuz 2007 tarihinde, bir şüpheliye benzetildiği için polis tarafından öldürüldü. Maktul Tuncay Cüzdan’ın evinde büyük acı yaşandı. ‘Ciğerim yanıyor’ diyerek ağıt yakan anne Belgin Cüzdan, ‘Başkasına benzettikleri için oğlumu vurdular. Niye lastiklere ateş etmiyorlar da oğluma ateş ediyorlar. Burası Teksas mı? Her eline silahı alan ateş ediyor’da öldürüldü/2007

+15-Serkan Çedik

Yaşı: 25

Vurulduğu Tarih: 2007

Vurulduğu Yer: BURSA

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM / İŞKENCE

OLAY: 25 yaşındaki Serkan Çedik gözaltına alındıktan sonra karakolda ölü bulundu. Serkan Çedik’in ailesi, polisin silah kabzasıyla vurması sonucu gencin yaşamını yitirdiğini öne sürdü. 2007

+14-Hakkı Cangı

Yaşı:

Vurulduğu Tarih: 4.6.2007

Vurulduğu Yer: ÇANAKKALE

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: 4 Haziran 2007 günü Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’nde hırsızlık iddiasıyla gözaltında tutulan Hakkı Çangı Anafartalar polis karakolunda ölü bulundu.

+13-Mehmet Akbulut

Yaşı: 17

Vurulduğu Tarih:

Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR

Ölüm şekli: GAZ BOMBASI

OLAY: Diyarbakır gösteri yapmak isteyen gruba polis orantısız güç kullandı, gaz bombalarının sıklıkla kullanıldığı olaylarda 17 yaşındaki Mehmet Akbulut yaşamını yitirdi.

+12-Dariusz Witek

Yaşı:

Vurulduğu Tarih: 18.9.2007

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: Polonya uyruklu Dariusz Witek’in “sınır dışı edilmek” için 3 gün bekletildiği Kumkapı Yabancılar Şube Müdürlüğü Misafirhanesi’nde 18 Eylül’de ‘intihar” ettiği açıklanmıştı.2007

+11-Gökhan Belgüzar

Yaşı: 19

Vurulduğu Tarih: 2007

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Vurulma Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: 2007 Yılın da İstanbul Osmaniye’de gözaltına alındı. Polis nezaretinde asılmış olarak bulundu. Buna intihar dendi, belgeler intihara göre düzenlendi. Henüz 19 yaşındaydı Gökhan Belgüzar.

+10-Mete Ergün

Yaşı: 20

Vurulduğu Tarih: 26.6.2007

Vurulduğu Yer: İSTANBUL / BAĞCILAR

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 26 Haziran günü, Merkez Mahallesi’nde gürültü yüzünden çıkan tartışmada polis memuru Erdem Yüce, Mete Ergün (20) adlı genci öldürdü. Ergün’ün işlettiği oyun salonunun yanındaki binada oturan Yüce, büfecinin şikâyeti üzerine aşağı inerek Ergün’ü ve arkadaşlarını gürültü yapmamaları için uyardı. Ergün de dükkânında bulunan döner bıçağıyla Yüce’nin koluna vurdu. Yaralanan Yüce, altı el ateş ederek Ergün’ü öldürdü.

+09-E.T

Yaşı: 26

Vurulduğu Tarih: 6.6.2007

Vurulduğu Yer: İZMİR

ÖLÜM Şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: 6 Haziran 2007 Günü, 26 yaşındaki E.T İzmir Alsancak polis karakolunda ölü bulundu. Gözaltında ölümlerden ikisinin “intihar” olarak açıklanması, işkence ve kötü muamele kuşkusunu ortadan kaldırmadığı gibi, özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin yaşam hakkı başta olmak üzere tüm haklarını koruma sorumluluğunun ve yükümlülüğünün devlete ait olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.

+08-Zühtü Avşar

Yaşı: 38

Vurulduğu Tarih: 4.7.2007

Vurulduğu Yer: ARTVİN

Ölüm şekli: Polis Kurşunu

OLAY: 4 Temmuz 2007 günü Artvin’in Murgul ilçesinde, A.İ.A. (38) adlı polis memuru, mesai arkadaşı Zühtü Avşar’ı (34) ve komşusu polis memuru Süleyman Kaygısız’ı (31) beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

+07-Süleyman Kaygısız

Yaşı: 31

Vurulduğu Tarih: 4.7.2007

Vurulduğu Yer: ARTVİN / MURGUL

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 4 Temmuz 2007 günü Artvin’in Murgul ilçesinde, A.İ.A. (38) adlı polis memuru, mesai arkadaşı Zühtü Avşar’ı (34) ve komşusu polis memuru Süleyman Kaygısız’ı (31) beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

+06-İskender Özpolat

Yaşı: 51

Vurulduğu Tarih: 13.7.2007

Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR

Ölüm şekli: TABANCA

OLAY: 13 Temmuz 2007 günü Diyarbakır’ın Feritköşk Mahallesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve kapısına gelen bir seyyar satıcıyı yaralayan İskender Özpolat (51) ile oğlu Mehmet Özpolat (17), polisle çıkan çatışmada öldürüldü. Olayda, Hüsamettin İnci adlı polis memuru da hayatını kaybetti. İskender Özpolat’ın kardeşi Selahattin Özpolat’ın, olay sonrası İHD’ye başvurusu üzerine, İHD, Mazlum-Der ve Diyarbakır Barosu tarafından oluşturulan bir heyet incelemelerde bulundu. Özpolat başvurusunda şu beyanda bulundu; “Kardeşim İskender’in psikolojik rahatsızlığı olduğuna dair raporu vardır” .

+05-Mehmet Özpolat

Yaşı: 13.7.2007

Vurulduğu Tarih:

Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: 13 Temmuz 2007 günü Diyarbakır’ın Feritköşk Mahallesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve kapısına gelen bir seyyar satıcıyı yaralayan İskender Özpolat (51) ile oğlu Mehmet Özpolat (17), polisle çıkan çatışmada öldürüldü. Olayda, Hüsamettin İnci adlı polis memuru da hayatını kaybetti. İskender Özpolat’ın kardeşi Selahattin Özpolat’ın, olay sonrası İHD’ye başvurusu üzerine, İHD, Mazlum-Der ve Diyarbakır Barosu tarafından oluşturulan bir heyet incelemelerde bulundu. Özpolat başvurusunda şu beyanda bulundu; “Kardeşim İskender’in psikolojik rahatsızlığı olduğuna dair raporu vardır.”

+04-Halil Söğüt

Yaşı: 78

Vurulduğu Tarih: 28.3.2007

Vurulduğu Yer: DİYARBAKIR

ÖLÜM Şekli: ORANTISIZ GÜÇ / GAZ BOMBASI

OLAY: Diyarbakır gösteri yapmak isteyen gruba polis orantısız güç kullandı, gaz bombalarının sıklıkla kullanıldığı olaylarda 78 yaşındaki Halil Söğüt yaşamını yitirdi.

+03-Mustafa Kökçe

Yaşı: 36

Vurulduğu Tarih: 13.6.2007

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: GÖZALTINDA ÖLÜM

OLAY: İstanbul Ümraniye`de, 13 Haziran 2007`de gasp iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk babası Mustafa Kükçe tutuklandıktan hemen sonra hayatını kaybetti. Ailesi, Kükçe’nin ölümünden sorumlu olduğu gerekçesiyle görevli polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak 9 aydır hiç bir ilerleme kaydedilmedi. İlk önce davaya savcılık kararıyla takipsizlik verildi. Ailenin Bir üst mahkeme olan Kadıköy 3. Ağır Ceza mahkemesine yaptığı itiraz kabul edildi ve zorlama ile bile olsa nihayettinde zanlı polisler hakkında İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Sonuç: İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Ekim 2014 günü davayı bitirdi. Suçu işledikleri sabit olmadığından yedi polis hakkında beraat kararı verildi.

+02-İbrahim Sevindik:

Yaşı: 75

Vurulduğu Tarih: 1.5.2007

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: GAZ BOMBASI

1 Mayıs 2007 yılında, 1 Mayıs kutlamalarında polisin attığı biber gazından etkilenen 75 yaşındaki İbrahim Sevindik öldü. Beş dakikalık mesafedeki hastaneye ancak yarım saatte gidebildi. 36 saat sonra yaşam savaşını kaybetti. Sevindik’in ailesi suç duyurusunda bulundu. Takipsizlik verildi, dava açılmadı.

+01-Volkan Polat

Yaşı: 22

Vurulduğu Tarih: 2007

Vurulduğu Yer: İSTANBUL

Ölüm şekli: POLİS KURŞUNU

OLAY: Kars Kafkas Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Volkan Polat, Avcılardaki balıkçılarla karıştığı kavga sonrasında aracını bırakıp kaçtı. Bir gün sonra aracını almak için geri dönen Polat, sivil polislerce durdurulmak isteyince kaçtı. Bunun üzerine polis Remzi Cihat Durukan arkadan peş peşe ateş etti, Volkan’ın vücuduna 2 kurşun isabet etti.2007