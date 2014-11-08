Avrupa Konseyi'nden Gezi protestolarındaki polis şiddetine soruşturma

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Türkiye ve Ukrayna'daki barışçıl gösterilere yönelik polis şiddeti konusunda harekete geçiyor. Meclis, Türkiye ve Ukrayna başta olmak üzere Avrupa genelindeki gösterilerde yaşanan polis şiddetinin araştırılması için bir komisyon oluşturacak.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Finlandiyalı Parlamenter Antti Kaikkonen, bu amaçla AKPM tarafından raportör olarak atandı. Kaikkonen, 11 kişinin öldüğü yüzlerce kişinin yaralandığı Türkiye'deki Gezi protestoları ile yüz kişinin öldüğü Ukrayna'daki Maidan gösterilerini araştıracak.

Kaikkonen, raporunda Yunanistan ve İspanya'daki göstericilere yönelik polis şiddetine de yer verecek. Finlandiyalı parlamenterin hazırlayacağı raporun, Nisan ayında ele alınması bekleniyor. Rapor ışığında çalışmalara başlayacak komisyon, 2 yıl süreyle görev yapacak. Önemli bir görev üstlendiğini belirten Antti Kaikkonen, insan hakları ve ifade özgürlüğünün vazgeçilmez değerler olduğunu belirtiyor.

Konu, Hollandalı AKPM üyesi Pieter Omtzigt öncülüğünde bütün gruplardan 25 parlamenterin imzaladığı ortak bildiri ile gündeme gelmişti.

Temmuz ayında açıklanan bildiride, Türkiye ve Ukrayna'daki barışçıl gösterilere yönelik polis şiddeti ve biber gazı kullanımının önlenmesi için düzenleme istendi. Türkiye ve Ukrayna'da polisin "orantısız güç kullandığı" vurgulanan bildiride, "aşırı güç kullanımının polis saflarında dokunulmazlık kültürü ile birleştiği" belirtildi. Türkiye mahkûm olmuştu. AKPM üyeleri, polisin biber gazı kullanımıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2006 yılında aldığı Oya Ataman kararına da atıfta bulunmuştu. Konseye bağlı olan AİHM, Avukat Oya Ataman'ın başvurusu üzerine 2006 yılında Türkiye'yi mahkûm ettmişti.

Biber gazının sağlık açısından zararlarına dikkat çekilen AİHM kararında, "Devletler, sadece toplantı yapma hakkını korumakla kalmayıp, bu hakkı dolaylı yoldan usulsüz bir şekilde sınırlandırmaktan da kaçınmalıdır" denişlmişti. Avrupa Konseyi, Avrupa'daki insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünden sorumlu bir kuruluş.

"Türkiye ile çalışmak zorlaşıyor"

Göstericilere yönelik polis şiddetini AKPM gündemine getiren Hollandalı Parlamenter Pieter Omtzigt, Türkiye ile çalışmanın giderek zorlaştığını söyledi. Omtzigt başkanlığındaki Hollandalı parlamenter heyeti, Gezi protestoları sırasında polis şiddeti sonucu bir gözünü kaybeden Hakan Yaman ile görüştü.

Gösterici sanılarak polis tarafından öldüresiye dövülen minibüs şoförü Yaman, Uluslararası Af Örgütü yetkilileriyle birlikte Hollanda Parlamentosu Dış Politika Komisyonu'nu ziyaret etti. Yaman, 13 aydır sorumlu polislerin belirlenip dava açılamadığını söyledi. Hollandalı parlamenterler, polisin tutumundan siyasi otoritenin sorumlu olduğunu belirterek, dava açılmamasını eleştirdi. Hristiyan Demokrat Parti (CDA) Milletvekili Omtzigt de insan hakları başta olmak üzere birçok konuda Türk hükümetiyle çalışmanın her gün biraz daha zorlaştığını dile getirdi.