Ankara'da polis şiddeti kameralara yansıdı

Arzu Yıldız\Ankara

Mamak Akdere son durakta büfe işletmeciliği yapan Erhan Topçu, büfesinin önüne aracını park ettiği esnada olay yerinde olan Akdere Polis ekipleri ve trafik kontrolü yapan ekiplerle tartıştı. Yaşanan tartışmayı önlemek için araya giren astım hastası olan kardeşi Rıdvan Topçu’yu darp etti. Olay savcılığa yansıdı. Ağrılı olan iki kardeş sivil ve üniformalı polislerden “nefret suçu işlemek” , “kendilerini darp etmek” ve “park halindeki araçlarının yasalara aykırı bir şekilde alıkonulduğu” iddiasıyla şikâyetçi oldu. Polisler ise iki kardeş hakkında “polise mukavemet” suçlamasıyla tutanak düzenledi. Olay büfenin güvenlik kameralarına yansıdı.

‘Ağrılı ha’ diyerek tepki gösterdiler

Erhan Topçu’nun ifadesine göre, olay şöyle gerçekleşti:

“21 Nisan tarihinde saat 21.00 sıralarında olayın meydana geldiği yerde bulunan büfemi kapatmak üzereydim. Kardeşim Rıdvan Topçu da aracını park etmişti. Bu sırada görevli polis memurları uygulama yapıyordu. Bulmuş oldukları eksiklik üzerine kardeşim Rıdvan Topçu’ya ceza yazmak istediler. Kardeşim ‘gerek yok’ şeklinde itiraz etti ancak söz konusu cezayı yazma işlemi devam etti. Ancak kardeşim ‘kimliğimi geri verin’ dedi fakat herhangi bir şey çekme işlemi olmadı. Ben de bunları görünce kardeşime ‘fazla üsteleme, cezası neyse öderiz’ şeklinde söyledim ama kesinlikle hiç kimseye, görevli polislere, amirlere hakaret bazında herhangi bir söz sarf etmedim. Ancak orada bulunan ve amir bana ‘sen bana nasıl hakaret edersin’ diye birkaç defa söyledi. Ben kendisine hakaret etmediğimi söylediysem de iki eli ile göğsümden itmek üzere beni itekledi. Bu sırada kardeşim Rıdvan da polisler tarafından yüzüne biber gazı sıkılmak suretiyle etkisiz hale getirildi. Ayrıca kardeşim kimliğini uzattığı sırada amir konumundaki M.C kimliğine bakıp ‘Ağrılı ha’ diyerek tepki göstermiştir. Zaten olaylarda bundan sonra başlamıştır. Ben kesinlikle görevli polislere direnmedim, kesinlikle hakarette bulunmadım. ‘Ağrılı ha’ demek suretiyle bize hakaret eden ve beni göğsümden itekleyen amir konumundaki M.C’den şikâyetçiyim.”

Önce karakola götürülen Rıdvan Topçu, ağzına isabet eden biber gazı sprey sonucunda önce Ulus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Topçu, astım hastası olduğu için Ulus Devlet Hastanesinden İbn-i Sina Hastanesi’ne nakledildi. Rıdvan Topçu, bu sabah (22 Nisan 2014) taburcu edildi.

Polisler ise Akdere Karakolu’nda darp edilen Erhan Topçu ve kardeşi Rıdvan Topçu’dan “polise mukavemetten” tutanak düzenleyip şikâyetçi oldu. İki tarafın da birbirinden şikâyetçi olması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Büfelerinin önünde darp edilen iki kardeş polislerin kendilerine karşı nefret suçu işlediğini, kendilerini darp ettiklerini, darp edilme anının da işlettikleri büfenin kamerasına yansıdığını belirterek, görüntüleri de savcılığa teslim etti.