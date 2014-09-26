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Dünya
Deutsche Welle

Polis şiddetine 1,5 milyon dolar tazminat

ABD’nin Los Angeles kentinde polisin darp ettiği 51 yaşındaki kadına 1,5 milyon dolar tazminat ödenecek.

26 Eylül 2014 12:47


Mağdur Marlene Pinnock'un avukatı, tarafların mahkeme dışında uzlaşma yoluna gittiğini açıkladı. Avukat Caree Harper Twitter hesabından "Bayan Pinnock'a tüm hayatı boyunca kendisine destek sağlanacağı ve polis memurunun işini kaybedeceği sözü vermiştim" diye yazdı.

California otoban devriyesi polisinin temmuz ayında Marlene Pinnock'u darp ettiğini yansıtan görüntüler kamuoyunda büyük tepki yaratmıştı.

Görüntülerde 51 yaşındaki siyahî kadına yerdeyken tekrar tekrar yumruk attığı görünen polis memuru Daniel Andrew olay sonrasında görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Görüntüler, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABD Los AngelesMarlene PinnockCaree Harper TwitterPinnockDaniel AndrewWelle Türkçe AFP EC/BK

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