Yunanistan devlet binalarını satıyor!

Ekonomik kriz içindeki Yunanistan, Atina Emniyet Müdürlüğü ve birçok bakanlık binasını satışa ve kiralamaya çıkardı.

Devlet Gayrımenkullerini Değerlendirme Komisyonu (TAİPED) satılacak ya da kiralanacak devlete ait ilk 28 binanın listesini yayınladı.

Yorgo Kırbaki'nin Cnn Türk'te yer alan habere göre, satılacak ya da kiralanacak devlet binaları arasında Atina Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Merkez Binası ile Sağlık, Adalet, Eğitim, Basın bakanlıklarına ait binalar da bulunuyor.

Açıklamada, ilgilenelerlerin 19 Nisan'a kadar başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi.