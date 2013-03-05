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Ekonomi

Yunanistan ile ticaret hacmi 10 milyar dolara çıkacak

Türk- Yunan İş Forumu'nda görüşen Erdoğan ve Samaras, değişik konularda 25 ayrı anlaşmaya imza attılar

05 Mart 2013 15:08

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Yunanistan ile geçen yıl 5 milyar dolar civarında gerçekleşen ticaret hacmini, 2015 sonunda ikiye katlayarak 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras ile görüşen ve ardından Türkiye -Yunanistan İş Forumu’nda konuşan Erdoğan, “2011 yılında Türkiye ile Yunanistan’ın ticaret hacmi 4 milyar dolar civarındaydı. 2012 yılında krizin artmasına rağmen bu rakam 5 milyar dolara ulaştı. Ticaret hacmini 2015 sonu itibariyle, 10 milyar dolar seviyesine çıkarmalıyız.” diye konuştu.

Erdoğan ve Samaras, Türkiye-Yunanistan 2. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında değişik konularda 25 ayrı anlaşmaya imza attılar. Düzenledikleri ortak basın toplantısında, Yunanistan ile Türkiye arasında görüş ayrılıkları olabileceğini ancak bunların diyalog kanallarının açılması suretiyle çözüme kavuşturmak istediklerini ifade eden Erdoğan, Kıbrıs sorununa da değindi.

 İki ülkenin Kıbrıs konusunda garantör ülke olduğunu hatırlatarak, "Garantör ülkeler olarak gerekenleri, ortaya koyacağımız iradeyle gerçekleştireceğiz. Biz siyasilere düşen sorun çözmektir, sorun üretmek değildir" diye konuştu.

 

Grev Türkiye’de de yapıldı

 

Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras’ın Türkiye ziyaretindeki temaslarını takip eden Yunan gazeteciler grev nedeniyle ülkelerine haber geçmedi. Yunanistan’da gazetecilerin dün saat 17.00’ye kadar süren grevine Yunan gazeteciler İstanbul’dan destek verdi. Samaras’ın Başbakan Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşmeyi uzaktan takip eden Yunan gazeteciler, yayın yapmadı, haber yazmadı. Gazeteciler görüşmeye ilişkin haberlerini ancak akşam saatlerinde geçtiler.

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