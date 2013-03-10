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Dünya

Yunanistan'da emekli askerler sokakta

Yunanistan'da emekli askerler maaşlarında yapılan kesintileri protesto etti

10 Mart 2013 12:30

Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan'da bu kez emekli askerler sokağa döküldü.
 
Yunanistan'da emekli askerler, AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF temsilcilerinden oluşan Troyka heyetinin direktifiyle hükümet tarafından yapılan kamu harcamaları kesintisi çerçevesinde maaşlarında yapılan kesintileri protesto etti.

Eski parlamento binasının bulunduğu Klathmonos Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce emekli asker, ellerinde Yunan bayrakları ile parlamento binasına yürüdü.

Burada bir süre gösterilerine devam eden grup, Yunan milli marşını okuduktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

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