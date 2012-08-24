Yunanistan'da satış sırası adalara geldi!

Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, hükümetin adaların bazılarını satmayı veya kiraya vermeyi düşündüğünü açıkladı.

Yunanistan, nakit bulmak için adaları satmaya hazır.

Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, hükümetin adaların bazılarını satmayı veya kiraya vermeyi düşündüğünü açıkladı.

Fransız Le Monde Gazetesi'ne demeç veren Samaras, bazı adaların, ulusal güvenlik sorunu yaratmaması koşuluyla, ticari olarak kullanılabileceğini söyledi.

Satmayı ve kiraya vermeyi düşündükleri adaların yerleşim bölgesi olarak kullanılmayanlar olacağını söyleyen Samaras, konunun, adaların elden çıkarılması veya ucuza satılması olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı.

Samaras, adaları ticari olarak kullanmanın, kullanılmayan arazinin adil bir fiyat karşılığında gelir getirecek bir sermayeye dönüştürülmesi olduğunu belirtti.

Seyahat sitelerinde,, Girit'e yakın Krissi adasını, yerleşim bölgesi olarak kullanılmayan adalardan biri olarak yer alıyor.

Yunanistan, Troyka'nın ikinci yardım paketinden henüz hiçbir kredi dilimini serbest bırakmaması nedeniyle, ekonomisini ayakta tutmak için nakit bulmaya çalışıyor. Aslında kamuya ait arazilerin satışı Yunanistan'da siyasi açıdan hassas bir konu. Eski Başbakan Yorgo Papandreu, kamu arazilerinin satılmasına karşı çıkmıştı.