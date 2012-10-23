Yunanistan'ın son kemer sıkma önlemleri

Yunanistan'da kredi karşılığı alınacak olan yeni önlem paketi üzerine yapılan görüşmeler, çalışma alanındaki düzenlemelere takıldı.

Yunanistan Hükümeti ile Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF temsilcilerinden oluşan troyka arasında, kredinin geciken 31,5 milyar avroluk yeni diliminin serbest bırakılması kapsamında 2013-2014'te alınacak 13,5 milyar avroluk son kemer sıkma önlemleri üzerindeki müzakerelere ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başbakan Antonis Samaras, PASOK lideri Evangelos Venizelos ve Demokratik Sol Parti (DİMAR) lideri Fotis Kuvelis önlemlere son şeklini vermek adına bir araya geldi fakat önlem paketi yönünde nihai bir görüş birliğine varılamadı.

Başlıca anlaşmazlık konusunu, troykanın talep ettiği işten çıkarılan personele verilen tazminat miktarının azaltılması ve otomatik maaş artışlarının kaldırılması gibi düzenlemelerin oluşturulduğu ifade edildi.

DİMAR lideri Kuvelis, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, önlemlerin işten çıkarılmaları kolaylaştıracağına söyleyerek, DİMAR milletvekillerinin troyka tarafından talep edilen çalışma alanındaki bu ''kabul edilemez'' önlemlere onay vermeyeceğini ve bu konudaki tutumlarının da değişmeyeceğini belirtti.

'Artık bir noktada bitirmemiz gerekiyor'

Samaras toplantının yapıldığı parlamentoya girişinde gazetecilere, önlem paketi ile ilgili ''Artık bir noktada bitirmemiz gerekiyor'' diyerek zamanın kısıtlı olduğunu belirtmişti.

Hükümet Sözcüsü Simos Kedikoglu ise önlemler üzerinde en geç çarşamba günü anlaşmaya varılması gerektiğini ifade ederek, ''Bugün ya da çarşamba bir anlaşmaya varmalıyız'' ifade etmişti.