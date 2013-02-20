Yunanistan kemer sıkma önlemlerine karşı yeniden grevde



Yunanistan'da kemer sıkma önlemlerine karşı sokağa dökülen çalışanların 24 saatlik grevi hayatı felç etti.

Yılın ilk genel grevinde okullar ve kamu binaları kapalı. Hastanelerde ise sadece acil hizmetler veriliyor.

Grevi düzenleyen iki büyük sendika ülkenin 4 milyon kişiyi bulan iş gücünün yarısını temsil ediyor.

Eylem, kurtarma paketi kapsamında Yunanistan'a kredi sağlayan kuruluşların temsilcilerinin Atina'ya yapacakları ziyaretinin birkaç gün gün öncesine rastlıyor.

Bu görüşmelerde Atina'ya yeni kredi diliminin serbest bırakılmasına ilişkin koşullar ele alınacak.

Ağır bir borç krizi içindeki Yunanistan'a Euro bölgesi ülkeleri ve IMF milyarlarca dolar kredi sağladı. Ayrıca bu bülkenin önemli miktarda borcu silindi.

Yunanistan hükümeti kurtarma paketi karşılığında vergileri artırdı ve kamu harcamalarını kıstı.

Çalışanların ve emeklilerin maaş ve ücretleri düşürüldü. İşsizlik yüzde 26'ya fırladı.

Yunanistan Hükümeti son kredi dilimini geçen yılın sonlarında almıştı.

Maliye Bakanı Yannis Sturnaras daha sonra BBC'ye krizde en zor günlerin atladığını söylemişti.

Ancak Atina'da BBC muhabiri Mark Lowen'a göre bugünkü genel grev, sokakların hükümetin bu iyimserliğini paylaşmadığına işaret ediyor.

Sendika liderleri, üyelerinin Yunanistan'a dayatılan vergi artışı ve istihdamın azalması koşullarına öfkeli olduklarını belirtiyor.

Özel sektörde örgütlü sendikalardan GSEE, ''grevin işçilerin yaşamlarını çıkmaz sokağa sürükleyen, toplumu yoksullaştıran ve ekonomiyi de resesyona ve krize sürükleyen politikalara yanıt'' olduğunu vurgularken, bu politikalar uygulanmaya devam edildikçe mücadeleye de devam edeceklerini kaydetti.

Bu grevi diğerlerinden ayıran tek fark ise, ulaşım sektörünün grevden fazla etkilenmeyecek olması. Otobüsler işliyor, hava kontrolörleri de grevde değil.

Sekiz ay önce işbaşına gelen Antonis Samaras hükümeti, grev yapanlara karşı tutumunu sertleştirmiş, metro ve denizcilik sektöründe geçen yılın sonlarında düzenlenen grevleri durdurmak için olağanüstü hal yasalarını uygulamaya geçirmişti.

BBC muhabiri, Yunanistan'da krizin başlamasından bu yana son 3 yılda 20'den fazla grev düzenlendiğini hatırlatıyor.