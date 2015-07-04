Yunanistan bugün referanduma gidiyor

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Yunanistan'daki nakit sıkıntısına rağmen ülkenin daha 6 aylık yakıtı ve dört aylık ilaç stoku bulunduğunu kaydetti. Yunanistan'da bugün yapılacak referandum, ülkenin geleceğini belirleyecek. Yunan halkı, kreditörlerin kurtarma paketi teklifine yönelik görüşünü belirtecek. "Evet" çıkması halinde, Başbakan Aleksis Çipras'ın istifa etmesi, geniş tabanlı bir koalisyon hükümetinin kurulması ve kasım ayında erken seçime gidilmesi bekleniyor. "Hayır" çıkması halindeyse, SYRIZA hükümeti, kreditörlerle pazarlık yapmaya devam edecek.

Yunanistan Bankalar Birliği Başkanı ve Yunanistan Milli Bankası (NBG) Başkanı Luka Kaçeli, Yunan bankalarında Pazartesi gününe yetecek kadar para kaldığını belirterek, Salı'dan itibaren bankalara sermaye aktarımı kontrolü (capital controls) getirileceğini bildirdi.

Kaçeli, katıldığı bir televizyon programında, ATM'lerden para çekimine getirilen 60 Euro’luk sınırlamanın Pazartesi gününe kadar devam edeceğini, Salı'dan sonra ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararına yeni limit belirleneceğini belirtti.

Başkası belirleyecek

Yunanistan'ın nakit ihtiyacının Salı'ya kadar çözümlenmemesi durumunda, Yunan bankalarının sorun yaşayacağını ifade eden Kaçeli, "Pazartesi günü Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu yeniden toplanacak ve Yunanistan'a olan likidite miktarını belirleyecek. Alınacak karara göre, bankalardan çekilen para miktarı belirlenecek" dedi.

4 aylık ilaç 6 aylık benzin

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis ise Yunanistan'daki nakit sıkıntısına rağmen ülkenin daha 6 aylık yakıtı ve dört aylık ilaç stoku bulunduğunu kaydetti. İngiliz Daily Telegraph gazetesindeki demecinde ülkenin ekonomik durumuna değinen Varufakis, Yunanistan'ın, "Uzun bir kuşatmaya dayanabilmek için yetirince stok yaptığını" ifade ederek, hükümetin, halk oylamasından 'hayır' çıkması halinde kreditörlerin yeniden müzakere masasına döneceklerine inandığını vurguladı. Varufakis, Yunan bankalarındaki paraların ise tükenmek üzere olduğunu belirterek, "Bankalar hafta sonuna, belki de Pazartesi gününe kadar dayanabilir" değerlendirmesinde bulundu.