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Dünya

Yunanistan referandum öncesi ikiye bölündü

Ülke pazar günü kreditörlerin taleplerini oylayacak

03 Temmuz 2015 22:26

Yunanistan'da kreditörlerin taleplerinin oylanacağı 5 Temmuz'daki referandum öncesi yapılan kamuoyu yoklamasına göre AB'nin kurtarma paketine "evet" yüzde 41,7 "hayır" ise yüzde 41,1 olarak sonuçlandı. 

Reuters'ın geçtiği sonuçlara göre Yunan halkının yüzde 41.7'si AB'nin kurtarma paketine 'evet' derken yüzde 41.1'i 'hayır' dedi. Yüzde 10.7'si ise kararsız olduğunu bildirdi.

Araştırma şirketi GPO'nun (Greece Publis Opinion) dün açıkladığı kamuoyu yoklamasına göre ise AB'nin kurtarma paketini kabul edeceklerin oranı yüzde 47, 'Hayır' diyeceklerin oranı ise yüzde 43 olarak açıklanmıştı.

Ülkede pazar günü yapılacak referandumda Yunan halkına, “Avrupa Komisyonu, Avrupa merkez bankası (ECB) ve IMF’den tarafından 25 Haziran’daki Euro Grup toplantısında sunulan iki kalemden oluşan anlaşma teklifi kabul edilmeli mi?” diye sorulacak.

 

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