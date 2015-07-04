T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Yunanistan bankalarında pazartesiye kadar para kaldı'

'Ülkenin daha 6 aylık yakıtı ve dört aylık ilaç stoku kaldı'

04 Temmuz 2015 18:18

Yunanistan Bankalar Birliği Başkanı ve Yunanistan Milli Bankası (NBG) Başkanı Luka Kaçeli, Yunan bankalarında Pazartesi gününe yetecek kadar para kaldığını belirterek, "bankalar hafta sonuna, belki de Pazartesi gününe kadar dayanabilir" Salı'dan itibaren bankalara sermaye aktarımı kontrolü (capital controls) getirilebilir.

Milliyet'te yer alan habere göre, Kaçeli, katıldığı bir televizyon programında, ATM'lerden para çekimine getirilen 60 avroluk sınırlamanın Pazartesi gününe kadar devam edeceğini, Salı'dan sonra ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararına yeni limit belirleneceğini belirtti.

Yunanistan'ın nakit ihtiyacının Salı'ya kadar çözümlenmemesi durumunda, Yunan bankalarının sorun yaşayacağını ifade eden Kaçeli, "Pazartesi günü Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu yeniden toplanacak ve Yunanistan'a olan likidite miktarını belirleyecek. Alınacak karara göre, bankalardan çekilen para miktarı belirlenecek" dedi.

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis ise Yunanistan'daki nakit sıkıntısına rağmen ülkenin daha 6 aylık yakıtı ve dört aylık ilaç stoku bulunduğunu kaydetti. İngiliz Daily Telegraphgazetesindeki demecinde ülkenin ekonomik durumuna değinen Varufakis, Yunanistan'ın, "Uzun bir kuşatmaya dayanabilmek için yetirince stok yaptığını" ifade ederek, hükümetin, halk oylamasından 'hayır' çıkması halinde kreditörlerin yeniden müzakere masasına döneceklerine inandığını vurguladı.

Varufakis, Yunan bankalarındaki paraların ise tükenmek üzere olduğunu belirterek, "Bankalar hafta sonuna, belki de Pazartesi gününe kadar dayanabilir" değerlendirmesinde bulundu.

 

ETİKETLER

yunanistanparaekonomistokilaçpazartesibanka

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24