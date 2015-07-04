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Dünya

Yunanistan'da neonazi Kasidyaris serbest bırakılıyor

Mahkeme, Kasidyariz'e eylemlerin ağırlığının tutuklula yeterli olmadığını gerekçe gösterdi

04 Temmuz 2015 02:09

Yunanistan’da suç örgütü kurmak ve yönetmekten tutuklu yargılanan neonazi Altın Şafak milletvekili İlias Kasidyaris bir yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılıyor.

Yunanistan'da İstinaf Mahkemesi Üst Konseyi neonazi İlias Kasidyaris hakkında “yasalara göre eylemlerinin ağırlığının tutuklu yargılanma kararı verilmesi için yeterli olmadığına” hükmetti. Suç örgütüne üye olmak ve yönetmek suçlamalarıyla tutuklu olarak yargılanan ırkçı Altın Şafak milletvekili İlias Kasidyaris savcının aksi yöndeki mütalaasına rağmen mahkemenin kararının ardından serbest bırakılıyor.

Kasidyaris'e Altın Şafak’ın Yunan Parlamentosu haricindeki etkinliklerine katılmama, ayda iki kez ikamet ettiği bölgedeki karakola gitme ve yurtdışı yasağı gibi kısıtlamalar getiriliyor.

İstinaf Mahkemesi savcının aksine Altın Şafak milletvekilinin “kaçma ve yeni suçlar işleme tehlikesinin olmadığı” kararına vardı.

 

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