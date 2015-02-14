Yunan Maliye Bakanı'ndan Troyka'ya 'CIA işkencesi' benzetmesi

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, ülkesi için yardım programı hazırlamış olan AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF'den oluşan Troyka'nın Yunanistan'a karşı davranışlarını CIA'nın işkence metotlarına benzetti.

Alman Spiegel Dergisine değerlendirmelerde bulunan Varoufakis, Troyka'yı eleştirerek ülkesine borç vermiş olan yabancı kreditörleri sert bir şekilde kınadı. Bir atasözüne atıfta bulunarak Troyka'yı ülkesini suda boğmaya çalışmakla suçlayan Varoufakis, "Kalbimiz durmadan hemen önce bizi su yüzeyine çıkarıyorlar ve nefes almamızı sağlıyorlar. Sonra tekrar suya sokuyorlar ve olay hep böyle devam ediyor" şeklinde konuştu. Yunan Bakan Varoufakis, Troyka memurlarının dürüst insanlar olduğunu belirterek, "CIA'da çalışan istemeden 'Waterboarding' işkencesi yapan çok iyi insanlar var" dedi.

Alman Hükümeti'nden Yunanistan'nın borçlarının bir kısmının silinmesini beklediğini ifade eden Varoufakis, "Herkes biliyor ki Yunanistan'nın bu borç yükünü taşıması yeni bir sözleşme olmadan mümkün değil" diye konuştu. Almanya'nın, borçlarının bir kısmının silinmesi fikrinden uzak durduğunu bildiğini ifade eden Varoufakis, borçların bir kısmının silinmesinin kredi sürelerini uzatmaktan daha iyi olacağını söyledi.