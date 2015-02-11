T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Maliye bakanları Yunanistan için toplanıyor

Euro Bölgesi maliye bakanları Yunanistan gündemi ile Brüksel'de olağan dışı toplanıyor.

11 Şubat 2015 12:10


Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın ilk kez katılacağı devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesi düzenlenen maliye bakanları toplantısında Atina ile yaşanan borç tartışması ele alınacak.

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in, yeniden yapılandırılmasını talep ettikleri yardım programına ilişkin ayrıntıları toplantıda ortaya koyması bekleniyor.

Euro Bölgesine üye ülkeler borç silme talebini reddetmişti. Yunan hükümeti ise borç silme yerine uluslararası kreditörlerin elindeki tahvilleri yeni tahvillerle takas edilmesini gündeme getirmişti.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF'den oluşan Troyka 2010 yılında Yunanistan'ı 240 milyar dolarlık yardım programı ile iflastan kurtarmıştı. Hâlihazırdaki yardım programının süresi şubat ayının sonunda doluyor. Bu nedenle Yunanistan ile kreditörler arasında şubat sonuna kadar bir uzlaşmaya varılmış olması gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Euro BölgesiYunanistanBrükselBaşbakanı Aleksis TsiprasAtinaMaliye Bakanı Yanis VarufakisBölgesineKomisyonu Avrupa Merkez BankasıIMFTroykaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24