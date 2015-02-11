Maliye bakanları Yunanistan için toplanıyor



Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın ilk kez katılacağı devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesi düzenlenen maliye bakanları toplantısında Atina ile yaşanan borç tartışması ele alınacak.

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in, yeniden yapılandırılmasını talep ettikleri yardım programına ilişkin ayrıntıları toplantıda ortaya koyması bekleniyor.

Euro Bölgesine üye ülkeler borç silme talebini reddetmişti. Yunan hükümeti ise borç silme yerine uluslararası kreditörlerin elindeki tahvilleri yeni tahvillerle takas edilmesini gündeme getirmişti.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF'den oluşan Troyka 2010 yılında Yunanistan'ı 240 milyar dolarlık yardım programı ile iflastan kurtarmıştı. Hâlihazırdaki yardım programının süresi şubat ayının sonunda doluyor. Bu nedenle Yunanistan ile kreditörler arasında şubat sonuna kadar bir uzlaşmaya varılmış olması gerekiyor.