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Ekonomi
Deutsche Welle

Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis AMB'de

Yunanistan'ın borçlarını yeniden yapılandırmak için temaslarda bulunan Maliye Bakanı Yanis Varufakis bugün Avrupa Merkez Bankası'nı (AMB) ziyaret ediyor.

04 Şubat 2015 12:02

Yanis Varufakis'in AMB'nin Frankfurt'taki merkezine yapacağı ziyaret teyit edildi. Yunan maliye bakanının AMB Başkanı Mario Draghi ile de görüşüp görüşmeyeceği konusunda bilgi verilmedi. Varufakis'in AMB'de yapacağı temaslarda borçların yeniden yapılandırılması konusunun ele alınması bekleniyor.

Varufakis, borç silme talebinden vaz geçtiklerini açıklamış, uluslararası kreditörlerin elindeki tahvilleri yeni tahvillerle takas etmeyi önermişti. Yunan bakan, yeni program kapsamında ekonomik büyümeye dayalı tahvillerin sunulabileceğini vurgulamıştı.

AMB Guvernörler Kurulu da bugün toplanıyor. Toplantıda Yunan bankalarına kısaca ELA olarak anılan Acil Likidite Yardımı'nın görüşülmesi bekleniyor.

Daha önce Fransız ve İngiliz mevkidaşıyla görüşen Varufakis yarın da Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble ile bir araya gelecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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