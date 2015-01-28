Syriza'nın Maliye bakanı Yanis Varufakis

Yunanistan'da iktidara gelen radikal sol Syriza'nın Maliye Bakanı, kendisini 'kazara ekonomist' olarak tanımlayan Yanis Varufakis oldu.

Kısa bir süre öncesine kadar Teksas Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olarak görev yapan Varoufakis'in Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile en çok masaya oturan Syriza temsilcisi olması bekleniyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Varufakis, Syriza'nın talep ettiği yeni yardım paketi şartlarını savunacak kişi olacak.

Euro Bölgesi'ne sert eleştirileri var

Seçimlerden önce verdiği röportajlarda Avrupa'yı sert biçimde eleştiren Varufakis, görüşlerini blogunda da sıkça dile getiriyor.

Varufakis bir yazısında şöyle diyor:

"Avrupa'nın Euro Bölgesi'nde bir şeylerin fena halde ters gittiği gerçeğini görmek istememesi, inatçı kemer sıkma politikalarının en önemli nedenidir. Euro Bölgesi'nin sorunlu yapısı üzerine inşa edilen yeni kurumların da fazlasıyla zehirli olduğunu görüyoruz."

Varufakis, Maliye Bakanı olduktan sonra da blogunda yazmaya devam edeceğini söyledi ve "Maliye Bakanlığı görevi blog trafiğini yavaşlatabilir ama durdurmayacak. Bu sayfayı izlemeye devam edin" dedi.

Takım elbise giymeyi sevmiyor

Syriza'nın lideri Aleksis Tsipras'ın ısrarıyla siyasete atılmadan önce takım elbise giymeyi sevmeyen, kot pantolon ve renkli t-shirtleriyle üniversitede ders anlatan Varufakis, ekonomi görüşünü ise "Dengesiz bir Marksistim" sözleriyle özetliyor.

"Eğer şeytanla masaya oturacaksak (IMF ya da neo-liberallerle) dünyayı değiştirmek yerine kendi konumlarını iyileştiren sosyalistler gibi olmamalıyız" diyen Varufakis, "Devrimci Marksizm neo-liberallerin tüm eleştirileri beraraf etmesine yardımcı oluyor. Bunun yerine Hümanist Marksistler olup mücadeleyi sürdürmeliyiz" diyor.

Her ne kadar radikal görüşleri olsa da Varufakis'in 'Hümanist Marksizm' vurgusunda da yaptığı gibi uzlaşmaya açık birisi olduğu düşünülüyor.

Seçim sonuçları gelmeden önce yatırımcılara gönderdiği piyasa değerlendirmesinde Varufakis'e değinen ING Bank ekonomisti Paolo Pizzoli, "Çatışmayı asgariye indirip, azami ölçüde her iki tarafın çıkarına olacak sonuçlar elde etmeye çalışan yapıcı birisi" demişti.