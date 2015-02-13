Yunanistan'ın Marksist bakanı Varufakis'in 395 Euro'luk atkısı tartışma yarattı

Yunanistan’ın itirazı yüzünden ortak açıklamanın yayınlanamadığı Brüksel’deki Euro Bölgesi Maliye Bakanları (Eurogroup) toplantısının “süperstarı” Yunan Maliye Bakanı Yanis Varufakis oldu. Atina’da, marksist Varufakis’in Eurogroup toplantısına giderken kıyafeti ve özellikle taktığı pahalı “Burberry” marka kaşkolu çok tartışıldı.

Haber siteleri, Yunan maliye Bakanı’nın kaşkolu için şunları yazdılar:

24 News: “Yani. Burberry ile nereye gidiyorsun?. Böylesi kiritik bir toplantı için talihsiz bir kıyafet”.

Newser: “Eurogroup toplantısına en ucuzu 395, üstünde başharfleri de yazılı ise 480 euro olan bir kaşokalla gitti. Taktığı kaşkolun değeri, 100 metrakerelik bir evin özel emlak vergisi kadar.”.

The Toc: Varufakis’in kaşkolu, İMF Başkanı Christina Lagarde’nin dikişlerin ekru renkteki siyah deri mondu ile tam bir uyum içindeydi. Varufakis, Lagarde’i hayran bıraktı”

Sosyal medyada ise Varufakis’in kaşkolu için şu espriler yapıldı:

-“Solcu Maliye Bakanı’nı kapitalist kıyafetle görmek güzel”

-“Varufakis’e kaşkolu ben hediye ettim..

-Varufakis tipi kaşkol arıyorum. Fiyatı önemli değil.

Varufakis hem varlıklı sayılabilecek bir aileden geliyor hem de Yunanistan’ın en tanınmış ailelerinden sanayici Stratos’ların kızı Danai Stratu ile evli. Yunanlı modacılara göre günlük kıyafeti (pantolon, ayakkabı ceket, gömlek, mont) 600 euro’dan pahalı. Varufakis, pahalı kıyafetleri yanısıra, lüks restoranları da tercih ediyor.