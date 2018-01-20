YPG sözcüsü: 7 sivil yaralandı, can kaybı yok

YPG Afrin Sözcüsü Rojhat Roj, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakların 100 yere bombardıman yaptığını ve 3’ü ağır 7 sivilin yaralandığını söyledi. TSK’dan yapılan açıklamada, hastaneye götürülen ölü ve yaralıların tümünün ‘PYD/PKK’ üyesi olduğu belirtilmişti.

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Reuters’a yaptığı açıklamada, Türk savaş uçaklarının Afrin kenti ve çevresindeki birkaç köyü vurduğunu beliren Roj, Türk güçleri ile YPG arasında Afrin bölgesinin kıyısı dışında herhangi bir çatışma yaşanmadığını ifade etti. Roj, Sputnik’e yaptığı açıklamada ise şu bilgileri verdi:

"TSK uçakları Afrin bölgesinde 100 yere bombardıman yaptı. Türkiye'nin savaş uçakları Suriye içerisinde Afrin'deki YPG/ YPJ mevzilerini de vurdu. Fakat askeri yerlerde can kaybı yok. Afrin merkeze yakın yerlerde bombardıman oldu. Türkiye ve ÖSO güçleri Bilbile bölgesinden Afrin'e girmek istediler ancak YPG güçlerimiz izin vermedi. Çatışmalar sürüyor. ÖSO ve Türk askerinden kayıpları hakkında bilgimiz yok. Bu yapılan saldırılar karşılıksız kalmayacak. Uçakların bombardımanı devam ediyor. Aldığımız bilgilere göre 56 savaş uçağı bombardımanda yer aldı.”

Roj, uçakların bombardımanı sonucunda 7 sivilin yaralandığını öne sürerek, sivillerden 3'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi. Roj, TSK'ya ait savaş uçaklarının sivil yerleşim yerlerini de bombaladığını iddia etti.