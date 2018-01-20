TSK: 113 hedeften 108'i vuruldu, hastanelere getirilen ölü ve yaralıların tümü PYD/PKK'lı

Zeytin Dalı Harekâtı sırasında vurulan ya da öldürülen 'PYD/PKK' üyelerinin ‘sivil’ olarak gösterildiği ve sivillerin de vurulduğu iddialarının ardından TSK’den yapılan açıklamada, hastanelere getirilen ölü ve yaralıların tamamının örgüt üyesi olduğu vurgulandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Zeytin Dalı Harekâtı’na dair yapılan son açıklamada, "18.30 itibariyle belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'i vuruldu. Hastanelere getirilen ölü ve yaralıların tümü PYD/PKK’lı” ifadelerine yer verildi.

'PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD’e yönelik olarak gerçekleştirildiği belirtilen operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve çok sayıda hedefi vurdu.

"Siviller canlı kalkan olarak kullanılıyor"

TSK’dan operasyona dair yapılan ilk açıklamada, saat 17.00’de başlayan harekatın ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği belirtildi.

Harekatın başladığını duyurmasından kısa bir süre sonra iki ayrı açıklama daha yapan TSK açıklamasında, IŞİD hedeflerinin de vurulduğunu ve harekatın başlamasıyla birlikte PYD-YPG'nin başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya başladığı bilgisine de yer verildi.