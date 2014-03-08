Youtube: Direniyoruz

YouTube, Başbakan ve yakın çevresinin tape'lerine TİB'in iki haftada yaptığı bin başvuruya rağmen sistemden kaldırmayıp direndi. Bunun üzerine Erdoğan,"YouTube ve Facebook'u kapatırız" açıklaması yaptı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Aralık operasyonu sonrasında ses kayıtlarının (tape) yayımlandığı YouTube için önceki akşam katıldığı bir televizyon programında “Gerekirse YouTube ile Facebook’u kapatırız” açıklaması yaptı. Erdoğan’ın bu sözlerinin arka planında YouTube’a Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) her gün yaptığı ‘ses kayıtlarını kaldırın’ uyarısının olduğu belirtiliyor. YouTube’a yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, yeni internet yasasıyla beraber yetki sahibi olan TİB, ses kayıtlarını kaldırması için YouTube’a iki haftada binden fazla uyarıda buludu. Google’ın Türkiye ofisine bağlı olan YouTube ise mahkeme kararı olmadan içerikleri kaldırmadıklarını ifade ederek direniyor.

Özel hayat değil

Yeni internet kanunuyla beraber elindeki yetkiyi güçlendiren TİB, iki veya üç günde bir internet sitelerine kaldırılması gereken içeriklerin listesini gönderiyor. YouTube’a gönderilen içerik kaldırma taleplerinin sayısı ise son iki haftada bini geçmiş durumda. Ancak TİB tarafından yapılan bu kaldırma talepleri, YouTube tarafından olumlu karşılanmıyor. Bunun birinci sebebi söz konusu içeriklerin kaldırılması için TİB’in elinde mahkeme kararı bulunmaması, ikinci sebebi ise TİB Başkanı’na geçen yetkinin sadece özel hayatın gizliliğini ilgilendiren içerikleri kapsaması. Ancak YouTube yetkilileri, internet sitesi üzerinden yayımlanan ses kayıtlarının, özel hayatın gizliliğini tehdit etmediğini ileri sürüyor. Başbakan ile bakanlar arasında yapıldığı öne sürülen telefon görüşmeleri YouTube tarafından özel hayatın gizliliğini tehdit eden paylaşımlar olarak değerlendirilmiyor. Konu hakkında yorum yapan YouTube yetkilileri TİB tarafından gönderilen içerik kaldırma taleplerine karşı direndiklerini ve şu ana kadar hiçbir içeriği kaldırmadıklarını ifade ediyor. Yeni internet kanununa göre TİB, özel hayatın gizliliğine yönelik engellenmesi gereken içerikleri YouTube, Facebook veya Twitter gibi yer sağlayıcı şirketlerin yerine hizmet sağlayıcılara bildirecek. Kullanıcıların internet bağlantısı sağladığı şirketlerin kuracağı Erişim Sağlayıcılar Birliği’ne bildirilecek engelleme talebiyle içerikler 4 saat içinde kaldırılacak. Ancak şu anda birlik kurulmadığı için söz konusu içerik engelleme kararları hayata geçirilemiyor. Öte yandan erişim sağlayıcıları tarafından engellenen içeriklere ‘arka kapı’ olarak adlandırılan VPN servislerle ulaşılabilecek. VPN servisleri, kullanıcıların IP adresini farklı bir ülkeden bağlanmış gibi göstermesini sağlayabiliyor.

İlk hedef YouTube

Facebook ve Twitter gibi siteler içeriklerin paylaşıldığı platformlar olarak öne çıkıyor. Ancak YouTube ses kayıtlarının yüklendiği yer olduğu için kapatılması muhtemel sosyal ağların başında geliyor. YouTube, Google’dan sonra dünyanın en büyük ikinci arama motoru ve en fazla arama yapılan ikinci internet sitesi. Bu yüzden YouTube’un Türkiye’de kapatılmasının dünyada da tartışma yaratacağı dile getiriliyor.