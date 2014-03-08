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ABD'den Erdoğan'ın Facebook ve Youtube açıklamalarına tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’nın 30 Mart seçimlerinden sonra sosyal medya siteleri Youtube ve Facebook’un kapatılabileceğine ilişkin ifadeleri dolayısıyla kaygı duyduklarını açıkladı.

08 Mart 2014 11:24

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki günlük basın birifinginde yaptığı konuşmada, sosyal medya sitelerinin kapanmasına ilişkin öneriler dolayısıyla kaygı duyduklarını ifade etti. Mevcut uygulamadaki internet yasasında olduğu gibi Türkiye’den ifade özgürlüğüne saygı duyulmasına yönelik taahhütlerini sürdürmesini beklediklerini ifade eden Psaki, “Özgür ve bağımsız medya açık toplum ve hesap sorulabilir sistemik bir hükümetin gereğidir.” dedi.
Psaki ABD olarak demokrasilerin, farklı görüşteki insanlar ve sınırlamalardan arınmış bir basın ile güçleneceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

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