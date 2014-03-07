Haberleşme Bakanı'ndan Facebook ve YouTube'a kapatma sinyali

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kapatacağız' çıkışıyla gündeme gelen Facebook, Twitter ve YouTube için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'dan müdahale sinyali geldi. Elvan, "Gerçek hayatta suç olan her şeyin sanal hayatta da suç olduğunu belirtti. Başbakan ve Bakanların, özel hayatları ve onlara yapılan hakaretlerin yayınlanmasının dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemeyeceğini ifade eden Elvan, "Bu konuda bu tür şirketlerimizin çok daha dikkatli, çok daha hızlı hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'Erdoğan'ın sözlerine tepki yağıyor'

Başbakan Erdoğan'ın, dün katıldığı bir televizyon programında youtube ve facebooku kapatabiliriz şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine Bakan Elvan, dünyanın hiçbir yerinde başbakan ve bakanları alçakça saldırıların olmadığını ifade etti. Elvan, şunları söyledi:

"Sayın Başbakanımızın ifade ettiği husus şu: dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen alçakça saldırılar var. Dünyanın hangi ülkesine gitseniz, bu ülkenin başbakanına, bakanlarına, ailesine, küfürler hakaretler, ağza alınmayacak ifadeler olmaz. Maalesef bunların hepsi internet ortamında yer alıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu tür uygulamaya müsaade edilmez. Bu konuda, bu tür şirketlerimizin çok daha dikkatli, çok daha hızlı hareket etmesi gerektiğini düşürüyorum. Düşünün sizin ailenizin, özel yaşantınızın hemen her şeyi konu oluyor. Bunun ötesinde ağza alınmayacak, hatta okumaktan bile utanacağınız ifadeler yer alıyor. Bizim şahsımızla alakalı bu tür şeyler söz konusu oluyor. Bunları yadırgıyoruz. Bunlar gerçekten bizlere yakışmayan şeyler, hele hele bu milletin ahlaki değerlerine yakışmıyor bu hususlar."

'Muhalefet partileri siyaset aracı olarak kullanmamalı'

Muhalefet partilerini eleştiren Bakan Elvan, şöyle konuştu:

"Böyle bir şey yok. Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin, bu tür hususlarla karşı karşıya kalmak mümkün değil. Eğer böyle bir şey olsa, anında bunun engellenmesi yapılır. Düşünün Başbakan'a, Cumhurbaşkanı'na küfür edilecek, olmadık hakaretler yapılacak, yasa dışı bir takım görüntüler alınıp ve bunlar servis edilecek, bunları da biz içimize sindireceğiz. Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey olamaz. Sadece bizim değil, muhalefet partilerinin de bu konuda tepki göstermesi gerekir. Ama maalesef onlar bunu siyaset aracı olarak kullanıyorlar. Bu son derece yanlış. Elimizde malzemeler geçti biz bu malzemeleri kullanalım, eh yarına Allah kerim, böyle bir anlayış olamaz. Gerçek hayatta suç olan her şey, sanal hayatta da suçtur."

Bakan Elvan, "Süreç içinde kapatılma olabilir mi?" şeklinde soruyu ise cevapsız bırakım makam aracına bilenerek temel atma töreninin yapılacağı alana gitti.